5. rojstni dan ALEJE bo poln doživetij, delavnic in koncertov za vse generacije

Naša najmodernejša nakupovalna destinacija bo v petek, 30. maja, in soboto, 31. maja, v velikem slogu in z razgibanim dogajanjem praznovala svojo peto obletnico, ki jo bo kronala z velikim brezplačnim koncertom na prostem skupin Joker Out in Jet Black Diamonds.

"Letos praznujemo v 'flower power' duhu z veliko pozitivne energije, barv, glasbe in predvsem druženja. Obiskovalce čaka pester program z doživetji za vse generacije in aktivnostmi za najmlajše, privlačnimi popusti, nagradno igro in vrhuncem praznovanja – velikim koncertom na prostem," je na današnjem novinarskem srečanju aktivnosti ob praznovanju napovedal direktor ALEJE Toni Pugelj. Na srečanju so bili tudi člani priljubljenih slovenskih skupin Joker Out, ta trenutek celo najbolj priljubljenega slovenskega benda za vse generacije, in Jet Black Diamonds.

Direktor ALEJE Toni Pugelj Foto: Barbara Reya / ALEJA

V petek, 30. maja, od 17. ure bodo parkirišče pred ALEJO prevzeli ritmi omenjenih izjemnih slovenskih glasbenih skupin. Veliki brezplačni koncert na prostem predstavlja vrhunec dvodnevnega praznovanja in je darilo ALEJE obiskovalcem in lokalni skupnosti. Brezplačne vstopnice za koncert so še na voljo in jih lahko dobite v ALEJI vsak dan od ponedeljka do sobote od 15. do 19. ure. "Brezplačni koncerti s tako odmevnimi izvajalci so v Sloveniji redkost. V ALEJI pa verjamemo, da si vsak prebivalec Slovenije zasluži vrhunsko doživetje," je poudaril Pugelj.

"Z bendom smo praktično sosedje ALEJE, naši prostori za vaje so v neposredni bližini. ALEJA je tako neke vrste stična točka pred vajami in po vajah, kamor pogosto hodimo jest in po nakupih. Skratka, tu smo kar domači in veseli smo, da smo del zgodbe ALEJE," je povedal Bojan Cvjetičanin, pevec skupine Joker Out, ki prav v ALEJI začenjajo poletno turnejo. V torek, 27. maja, po 16. uri bodo oboževalci skupine Joker Out imeli posebno priložnost za srečanje z njenimi člani. Ob prevzemnem mestu za brezplačne vstopnice za koncert bodo namreč premierno podpisovali vinilne izdaje svojega aktualnega albuma.

"Nazadnje smo tu igrali na zaključku ALEJINIH after-work koncertov, zdaj pa gremo na veliko večji oder. Priznamo, da je prisotne nekaj nervoze, saj je po odzivu in zanimanju očitno, da gre zares. Prepričani smo, da bomo skupaj z Joker Out poskrbeli za nepozaben žur," je dodal Urban Koritnik, pevec skupine Jet Black Diamonds.

Direktor ALEJE Toni Pugelj s člani skupin Joker Out in Jet Black Diamonds Foto: Barbara Reya / ALEJA

V času praznovanja bodo polne presenečenj tudi številne ALEJINE trgovine in lokali s svojo izjemno rojstnodnevno ponudbo, ki obiskovalce čaka v rojstnodnevnem letaku. V soboto, 31. maja, bo ALEJO preplavilo otroško veselje. Sobotno popoldne bo namenjeno najmlajšim, ki jih čaka nepozaben rojstnodnevni žur s poslikavami obraza, tatuji, otroškimi delavnicami in številnimi animacijami. Zabavno in razigrano dogajanje, polno presenečenj, iger in veselja bo za mlade nadobudneže pravi mali raj, kjer bodo lahko sproščeno uživali in se prepustili čarobnemu vzdušju.

Izjemni rezultati ALEJE in SES-ovih nakupovalnih destinacij v Sloveniji

Preteklo leto je bilo po besedah Puglja z vidika rezultatov tako za ALEJO kot tudi za matično podjetje SES Slovenije zelo uspešno. Nakupovalne destinacije SES v Sloveniji so obiskovalci nagradili z več kot 25 milijoni obiskov, kar je 2,3 odstotka več kot leto prej. Vseh pet slovenskih destinacij – med njimi tudi ALEJA – je skupaj ustvarilo kar 748 milijonov evrov prometa, kar pomeni šestodstotno rast. ALEJA je dosegla 128 milijonov evrov prometa in 4,8 milijona obiskovalcev. "Naj izpostavim še, da so obiskovalci za svojega vzeli tudi darilni boni DESETAK, ki je lahko izbira za darilo, kjer vsak najde, kar želi. V sklopu SES-ovih trgovin smo zabeležili rekorden rezultat, in sicer kar deset milijonov evrov prodaje," je poudaril Pugelj. Poleg tega so v SES-ovih igralnicah za najmlajše lani gostili kar 200 tisoč otrok, od tega jih je bilo več kot 50 tisoč na obisku v ALEJINEM Planetu Lollipop. "Izredno ponosni smo tudi na nove trgovine, ki so še bolj obogatile že tako raznoliko ponudbo ALEJE: C&A, iSTYLE, IUMAN Intimissimi Uomo in Biotopic," je dodal Pugelj.

Z junijem na ALEJI SKY igrišče za padel in nova sezona after-work koncertov

Tudi letos bodo na aktivni strehi ALEJE SKY predstavili novost, in sicer bodo v ponedeljek, 9. junija, odprli igrišče za padel, ki bo še dopolnilo pestro športno ponudbo. Padel je prisoten že nekaj desetletij, njegovi začetki segajo v šestdeseta leta v Mehiko. "Še posebej zabaven je, ker je manj naporen kot tenis in zelo družaben. Danes je najhitreje rastoči šport na svetu, ki ga igrata tudi Luka Dončić in Goran Dragić, pogosto tudi skupaj. Igrajo pa ga tudi številni športni zvezdniki, kot so Lionel Messi, Christiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimović, Novak Đoković, Rafael Nadel, Roger Federer in med drugim tudi igralec Leonardo DiCaprio," je poudarila Klavdija Miklavžin Javornik, vodja marketinga ALEJE.

Klavdija Miklavžin Javornik, vodja marketinga v ALEJI, in Toni Pugelj, direktor ALEJE, s člani bendov Joker Out in Jet Black Diamonds Foto: Barbara Reya / ALEJA

V ALEJI pa nenehno vlagajo v nove investicije in tako so novost tudi nove stopnice na ALEJO SKY, kjer bo možen neposreden dostop oziroma omogočen bo lažji in hitrejši dostop do izjemnega prireditvenega prostora nad mestom, kjer ALEJA slovi po svoji edinstvenosti prizorišč.

Tja se poleti vrača peta sezona poletnih after-work koncertov na prostem, ki so postali že naša tradicionalni in prava uspešnica torkovih večerov. Če se za trenutek vrnem na lansko sezono, se je na odru ALEJE SKY na skupno desetih koncertih zvrstilo več kot 40 vrhunskih glasbenikov, ki so očarali več kot 1.700 obiskovalcev. "Za letos vam lahko zaupam, da bodo nastopile tako legende slovenske glasbe kot tudi mlade moči različnih zvrsti," je sklenila Klavdija Miklavžin Javornik.

Poletje na ALEJI SKY: od tihe diskoteke do skupnih ogledov košarkarskega EP Ob koncu šolskega leta bodo za vse šolarje, dijake in študente organizirali t. i. silent disco oz. tiho diskoteko pod zvezdami s tremi zvrstmi glasbe in DJ. Poletje bo ponovno v znamenju plesnih večerov kot tudi skupnih ogledov tekem bližajočega se evropskega prvenstva v košarki na velikem zaslonu. V otroškem parku Planetu Lollipop pa bodo skozi celotne poletne dni na prijetno ohlajeni igralni površini otroci lahko uživali v številnih ustvarjalnih delavnicah.

Naročnik oglasnega sporočila je ALEJA.