V angleški premier ligi se 28. krog v soboto popoldne začenja s tekmo Nottingham - Manchester City. Nottingham je sicer zadnje tri tekme brez zmage, a je najlepše presenečenje sezone. Je tretji in s točko prednosti pred tokratnim nasprotnikom. Pep Guardiola ima nove skrbi zaradi poškodb, manjka Nathan Ake.

Branilec Manchestra Cityja, nizozemski reprezentant Nathan Ake, bo po operaciji stopala z igrišč odsoten vsaj 11 tednov. V torek so mu operirali stopalo, poškodba ga je mučila že nekaj časa, a se mu je stanje v zadnjih tednih poslabšalo. "Če je bila potrebna operacija, je stanje resno. Pomembno pa je, da je operacija uspela," je na novinarski konferenci dejal trener Pep Guardiola.

Manchester City bo v soboto gostoval pri Nottingham Forestu, neposrednemu tekmecu meščanov v boju za nastop v ligi prvakov prihodnjo sezono. Forest je tretji na lestvici, eno točko in eno mesto pred Cityjem. "Veliko klubov se bori za isti cilj. Vsi si želijo biti v ligi prvakov v naslednji sezoni, pritisk je vedno prisoten v velikih klubih. Moraš se potruditi, da daš vse od sebe, ne glede na to, za kaj igraš," je poudaril španski strateg. Cityju bosta poleg Akeja manjkala še dva branilca, John Stones in Manuel Akanji.

