Zvezda Cristiana Ronalda nevarno bledi

Danes bodo odigrane tri tekme 24. kroga angleškega nogometnega prvenstva. Na St. James Parku se bosta pomerili zasedbi, ki sta v zimskem prestopnem roku močno okrepili svoji zasedbi, Newcastle in Everton, v boju za četrto mesto pa bosta pomembne točke lovila West Ham in Manchester United. Londončani bodo gostili Watford, rdeči vragi, ki so konec prejšnjega tedna nepričakovano izpadli iz pokala proti Šporarjevemu Middlesbroughu, pa bodo gostovali pri Burnleyju.