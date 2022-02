Cristianu Ronaldu ni do smeha, tako slabo mu ni šlo že 10 let

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek so bile odigrane tri tekme 24. kroga angleškega prvenstva. West Ham je bil boljši od Watforda (1:0) in na lestvici prehitel Manchester United (1:1), ki si je po nepričakovanem izpadu iz pokala proti Šporarjevemu Middlesbroughu privoščil nov spodrsljaj. Remiziral je pri zadnjeuvrščenem Burnleyju (1:1), Cristiano Ronaldo, odigral je le 22 minut, pa ni zadel v polno že petič zapored. Newcastle je v obračunu zasedb, ki sta se v zimskem prestopnem roku močno okrepili, ugnal Everton (3:1).

Strelska neučinkovitost Cristiana Ronalda, ki v letu 2022 še ni zadel v polno, se nadaljuje. Sloviti Portugalec je zaigral prvič, odkar je v soboto praznoval 37. rojstni dan. V tej sezoni je za rdeče vrage na 26 tekmah dosegel 14 zadetkov, skoraj polovico v ligi prvakov, na zadnjih tekmah pa nikakor ne najde poti do tega, da bi zatresel mrežo tekmeca.

Trener Ralf Rangnick ga na gostovanju pri zadnjeuvrščenem Burnleyju sploh ni uvrstil v začetno enajsterico. Na zahtevnem igrišču je v deževnem vremenu dobil prednost Edinson Cavani. Ko je bil po 68 minutah rezultat 1:1, je Urugvajec zapustil zelenico, v igro pa je prišel še kako motivirani Ronaldo.

Zadnjeuvrščeni Burnley je izenačil prek Jayja Rodrigueza. Foto: Reuters

Čeprav sta se mu ponudili dve priložnosti, obe po strelu z glavo, je bil obakrat nenatančen. Dvoboj se je končal z rezultatom 1:1, po katerem so rdeči vragi (odigrali so tekmo manj od četrtouvrščenega West Hama) padli na pesto mesto, Ronaldo pa podoživlja moro najhujše strelske suše v zadnjem desetletju. Zadetka ni dosegel že pet tekem zapored. Na zadnji tekmi, ki jo je začel od prve minute, je prejšnji petek izpadel v pokalu FA proti Šporarjevemu Middlesbroughu in bil eden izmed osmoljencev srečanja, saj je v prvem polčasu zapravil strel z bele točke.

Vodilni Manchester City bo v sredo gostil Brentford, Tottenham, ki mu gre v zadnjem obdobju zelo dobro in je blizu mest, ki vodijo v ligo prvakov, se bo doma pomeril s Southamptonom.

V četrtek bo Liverpool, ki je lahko v nedeljo spremljal medsebojni spopad afriških zvezdnikov, v katerem je Sadio Mane s Senegalom po strelih z 11-metrovko spravil v solze Mohameda Salaha in njegove soigralce pri Egiptu, na Anfieldu pričakal Leicester City.

Evropski prvak Chelsea, ki ga v sredo čaka polfinalna tekma svetovnega klubskega prvenstva, je svoje obveze v 24. krogu opravil že prejšnji mesec, ko je remiziral z Brightonom.

Angleško prvenstvo, 24. krog: Torek, 18. januar:

Brighton & Hove Albion : Chelsea 1:1 (0:1)

Webster 60.; Ziyech 28. Torek, 8. februar:

Newcastle : Everton 3:1 (1:1)

Holgate 37./ag., Fraser 56., Trippier 80.; Lascelles 36./ag.



West Ham : Watford 1:0 (0:0)

Bowen 68.



Burnley : Manchester United 1:1 (0:1)

Rodriguez 47.; Pogba 18. Sreda, 9. februar:

20.45 Manchester City - Brentford

20.45 Norwich City - Crystal Palace

20.45 Tottenham - Southampton

21.00 Aston Villa - Leeds United Četrtek, 10. februar:

20.45 Liverpool - Leicester City

20.45 Wolverhampton – Arsenal