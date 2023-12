Man City oslabljen, Guardiola ostaja miren

Manchester City v zadnjem mesecu igra hladno/toplo. Nanizal je dve zmagi, dva remija in en poraz. Skupno vsem tem tekmam je le to, da so prvi dobili gol. Sredi tedna jim je sicer proti Evertonu uspel preobrat, zmagali so s 3:1. Varovanci Pepa Guardiole so tako po 18 odigranih tekmah (imajo eno manj od tekmecev) pri 37 točkah. So torej pet točk za vodilnim Liverpoolom, tri za Arsenalom in eno za Aston Villo. S Sheffielom so v letu 2023 igrali dvakrat: na začetku sezone so ga premagali z 2:1, spomladi pa s 3:0 v pokalu FA.

Pep Guardiola Foto: Reuters Guardiola v lovu na četrto zaporedno premierligaško lovoriko kljub nekaj slabšim rezultatom kot v minulih treh sezonah (tekme brez prejetega gola niso odigrali že od oktobra) ostaja miren. "Tudi ekipe z dna lestvice dosegajo rezultate. To se v zadnjih sezonah morda ni toliko dogajalo. To samo kaže, kako konkurenčna je naša liga. Moramo biti samo potrpežljivi in nikoli obupati. Gremo tekmo po tekmo," pravi španski strokovnjak na klopi Cityja. Ima sicer nekaj težav s sestavo kadra, saj zaradi poškodb manjkajo Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku in John Stones. S 14 goli prvi strelec ekipe Haaland ni igral že od začetka decembra, izpustil je zadnjih šest tekem.

