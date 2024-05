Še tretji sprinterski dan zapored, a tokrat več plezanja

Slovenski šampion Tadej Pogačar bo na svojem prvem Giru še tretji dan zapored branil rožnato majico vodilnega, njegovi kolegi iz moštva UAE Emirates, tudi Domen Novak, pa ga morajo danes predvsem varovati pred nevarnostmi. Bolj zaposlena bi morala biti preostala slovenska kolesarja na dirki Jan Tratnik in Luka Mezgec, njuni ekipi Visma | Lease a Bike in Jayco AlUla namreč letos na rožnati pentlji lovita predvsem etapne zmage.

Foto: zajem zaslona

Mezgec in druščina bodo tudi danes poskušali v zaključku pomagati Avstralcu Calebu Ewanu, da se konkurenčnejše vključi v sprint. Tratnikovi so do zdaj boljše delo opravili za svojega aduta, Nizozemca Olava Kooija, a tudi ta še ni posegel po stopničkah. V ponedeljek in torek sta sprinta dobila Belgijec Tim Merlier (Soudal - Quick Step) in Italijan Jonathan Milan (Lidl - Trek) in si tudi izmenjala ciklamni majici vodilnega po točkah na dirki.

To bo danes nosil Milan, ki ima pred belgijskim tekmecem v tem seštevku 32 točk prednosti. Tretji je Avstralec Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck).

Kolesarje danes čakata dva kategorizirana klanca. Prvi tretje kategorije že 47 kilometrov po precej razgibanem startu etape. Passo del Bracco je dobrih 15 kilometrov dolg vzpon z več kot štiriodstotnim povprečnim naklonom. Po spustu s tega bo zanimivo na treh letečih ciljih, po zadnjem v Camaioreju pa je še drugi kategoriziran vzpon dneva. Montemagno je trikilometrski klanec četrte kategorije s 4,3-odstotnim povprečnim naklonom.

Do cilja v Lucci bo z vrha Montemagna le še kakšnih 20 kilometrov, zaključek etape pa je povsem ravninski in tudi ne preveč tehničen. 2,5 kilometra od cilja je še zadnji nevarnejši oster ovinek, preostanek poti do cilja pa idealen za nov sprinterski spektakel. A le, če sprinterskim ekipam v razgibanem začetku dneva ne bo pobegnila kakšna nevarnejša skupina kolesarjev, ki bi utegnila prednost zadržati vse do cilja.

Na zaprto vožnjo v Genovi se bodo kolesarji podali ob 12.45, ob 13. uri naj bi prevozili kilometer nič, v cilju pa jih pričakujejo enkrat po 17. uri.

Skupni vrstni red po štirih etapah: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 15;19:05

2. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) + 0:46

3. Daniel Martinez (Kol/Bora-hansgrohe) 0:47

4. Cian Uijtdebroeks (Bel/Visma-Lease a Bike) 0:55

5. Einer Rubio (Kol/Movistar) 0:56

6. Lorenzo Fortunato (Ita/Astana Qazaqstan) 1:07

7. Juan Pedro Lopez (Špa/Lidl-Trek) 1:11

8. Jan Hirt (Češ/Soudal Quick-Step) 1:13

9. Aleksej Lucenko (Kaz/Astana Qazaqstan) 1:26

10. Esteban Chaves (Kol/EF Education-EasyPost) isti čas

...

36. Jan Tratnik (Slo/Visma-Lease a Bike) 6:51

69. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates) 20:29

139. Luka Mezgec (Slo/Jayco-AlUla) 39:43

...

