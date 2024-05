Ograje, prizidki in žive meje – pogosti razlogi za sosedske spore

Imeti dobrega soseda pomeni imeti pravega prijatelja in zaveznika. A sosedje so mnogokrat vse drugo kot to. Sosedski odnosi in sosedski spori glede parcel, mejnih zadev in dostopa predstavljajo ključno področje, ki lahko vpliva na naše vsakdanje življenje. Pomembno je razumeti, kakšne so naše pravice in kako lahko na miren in konstruktiven način zagotovimo stabilnost odnosov. Za vse drugo pa je tu Pravnik na dlani.