Mbappe zavil z očmi nato pa jezno odvihral #video

Vrata nasprotnika so bila za PSG v polfinalu lige prvakov kot zakleta. Parižani so že na prvi tekmi v Dortmundu dvakrat zadeli okvir vrat nasprotnika, na Parku princev pa jo je smola zasedbi Luisa Enriqueja zagodla kar štirikrat. PSG bo tako tudi po tej sezoni ostal brez osvojene lige prvakov, hkrati pa se Parižani ponašajo z neslavnim rekordom, saj so v torek kar tridesetkrat sprožili proti golu Dortmunda, na koncu pa postali ekipa z največ streli brez doseženega zadetka v zadnjih 20 letih lige prvakov. Hkrati so podrli rekord tudi s štirimi streli v okvir.

PSG je v torek izgubil še na svoji šesti izmed sedmih polfinalnih tekem lige prvakov, svoje poglavje pri pariškem velikanu pa bo brez lovorike sklenil prvi zvezdnik ekipe Kylian Mbappe, ki je za mnoge ostal največji dolžnik obračunov z dortmundsko Borussio. "Ekipi sem skušal pomagati na najboljši možen način, a nisem storil dovolj. Ko govorimo o naši učinkovitosti v kazenskem prostoru nasprotnika, mislim, da sem jaz glavna tarča. Jaz sem tisti, ki bi moral dosegati gole in biti pri tem odločilen. Ko gre vse po načrtih, prejmem zasluge, ko ne gre, sledijo graje, to mi ne predstavlja težav," je po porazu in izpadu dejal Mbappe.

Borussia Dortmund se je zavihtela v veliki finale. Foto: Reuters

Mbappe: Ko je ekipa dobra, žoga ne zadene okvira vrat, temveč gre v mrežo

L'Equipe je Mbappeju za njegovo predstavo zadala zaušnico z oceno dve od deset, ob tem pa zapisali, da se je "verjetno njegova zadnja tekma lige prvakov s PSG končala v nočni mori," ob tem pa so zapisali, da je bil 25-letni nogometaš tehnično krhek in da je nad njim dominiral Hummels. Enako oceno si je sicer za svojo predstavo prislužil tudi Ousmane Dembele.

"Prvi, ki bi moral danes doseči zadetek, sem bil jaz. A to je življenje in moramo iti naprej, tako jaz kot ekipa," je dejal francoski napadalec, ki je imel skupaj z ekipo kar 70 odstotkov igralnega časa žogo v svoji posesti. Kljub vsem naštetim vidikom pa Mbappe Dortmundovega napredovanja ni pripisal sreči. "Ne bi rekel, da so bili boljši od nas, a hkrati jim ne smemo jemati zaslug. Po mojem skromnem mnenju so bili boljši v obeh kazenskih prostorih, imeli so eno, dve res veliki priložnosti in iz tega zabili. Mi smo imeli ogromno priložnosti, a nam ni uspelo doseči gola. To je dejstvo. Nočem govoriti o tem, da smo imeli smolo oziroma da nismo imeli sreče v pravih trenutkih. Ko je ekipa dobra, žoga ne zadene okvira vrat, temveč gre v mrežo. Preprosto nismo bili dovolj dobri," se je s pepelom posul Francoz.

"Osvojiti ligo prvakov je dolg in zahteven proces in prepričan sem, da PSG ni daleč od tega. Seveda smo žalostni in razočarani," je dodal Mbappe.

PSG ostaja pri enem finalu. Foto: Reuters

Francoski zvezdnik le zavil z očmi

Za Dortmund je v začetku drugega polčasa gol dosegel Mats Hummels. Ta je opravil tudi dobro delo, da je Mbappeja, ki je igral predvsem po sredini in ne po levem krilu, držal pod nadzorom. To je bila skoraj zagotovo zadnja tekma Mbappeja za PSG v ligi prvakov, saj naj bi svetovni podprvak po koncu sezone barve pariškega kluba zamenjal za barve Real Madrida. Po koncu srečanja z Borussio so ga predstavniki sedme sile vprašali tudi, za koga bo navijal v drugem polfinalu med Real Madridom in Bayernom, na kar je Mbappe le naveličano zavil z očmi in zapustil prostor za pobiranje izjav.

Odziv Mbappeja na vprašanje, za koga bo navijal v drugem polfinalu:

⚪️🙄 Kylian Mbappé when asked if he will support Real Madrid vs Bayern…pic.twitter.com/pIKvGKLp2Y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2024

PSG za tolažbo v tej sezoni znova ostaja krona za prvaka ligue 1, vendar je ob ligi prvakov lovorika v Franciji le obstranskega pomena za lastnike kluba Qatar Sports Investment, ki si še vedno v vitrinah francoskega velikana želi lovoriko lige prvakov. "V zadnjih petih letih smo se trikrat uvrstili v polfinale. To ni naš cilj, še vedno si želimo finala, a to je nogomet in preprosto se moraš sprijazniti s tem, da včasih ni pravično. To bomo sprejeli. Tako nogometaši kot strokovni štab so dali vse od sebe. Čestitke Dortmundu, a zaslužili smo si boljši izpkupiček. Bila je težka tekma, kljub vsemu sem ponosen na svojo ekipo, ki je najmlajša v Evropi," je po izpadu dejal predsednik PSG Nasser Al Khelaifi, ki bo ob vseh vloženih milijardah v prihodnji sezoni moral poskusiti znova.

Preberite še: