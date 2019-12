Vrhunec 15. kroga premier league bo sredin obračun na Old Traffordu, ko bo Manchester United pričakal Tottenham, ki ga vodi nekdanji trener rdečih vragov Jose Mourinho. "To je kraj, kjer sem bil zelo srečen. Imam dober odnos z navijači, zato pričakujem lep sprejem in spoštovanje. Seveda ne med tekmo, saj si želijo nekaj povsem drugega kaj jaz, to je zmago Uniteda," pred čustvenim obračunom pravi Portugalec.