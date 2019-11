V živo: Manchester City se je opekel v Newcastlu

Sobotni spored 14. kroga premier league sta odprla Newcastle in Man City. Branilci naslova so na St. James Parku dvakrat vodili, a so srake vedno izenačile. Končni rezultat je v 88. minuti postavil Jonjo Shelvey in tako osrečil nekdanjega delodajalca iz Liverpoola. Rdeči imajo zdaj priložnost, da z domačo zmago nad Brightonom pobegnejo izbrancem Josepa Guardiole kar na +9.