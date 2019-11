Iron Maiden novi sponzor West Ham Uniteda

Novi dresi angleškega prvoligaša bodo na prodajnih policah že v torek, klub pa jih je po pesmi Iron Maidna poimenoval kar Die With Your Boots On. Zaenkrat še ni znano, ali bodo nogometaši novi dres nosili tudi na svojih tekmah, poročajo agencije.

Skupina Iron Maiden tako kot nogometaši West Hama izvirajo iz vzhodnega dela Londona. Ustanovitelj skupine in basist Steve Harris je znan kot vnet navijač tega kluba in že več desetletij na svojih koncertih nosi takšne in drugačne klubske izdelke.

"Ko sem bil star devet let, sem videl tekmo med West Hamom in Newcastlom. Moj prijatelj je bil leto starejši. West Ham je zmagal s 4:3 in me zasvojil," se prve tekme na klubskih spletnih straneh spominja Harris, ki je od takrat naprej že pet desetletij zvest navijač te ekipe.

West Ham se nahaja na sredini razpredelnice angleškega prvenstva. Foto: Reuters

Zanimivo je, da je bil tudi Harris v najstniških letih odličen nogometaš. Zaigral je tudi v mladinski ekipi West Hama, kasneje pa se je odločil za glasbeno kariero.

"Bilo je super, a s 14 leti sem bil premlad za šport. Vse, kar sem si želel, je bilo spiti nekaj piv in spoznati kakšno dekle. To seveda ne gre skupaj z nogometom. Tam si želijo, da si zgodaj v postelji," je o koncu nogometne kariere še povedal Harris.