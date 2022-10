Kloppovi pripravljeni na najboljšega napadalca na svetu

Vodilni Arsenal tekmo 10. kroga premier lige igra pravkar proti Leedsu, ob 17.30 pa se bo začel vrhunec kroga. Na kultnem Anfieldu se bosta spopadla tekmeca za prvaka iz prejšnje sezone, Liverpool in Manchester City. V soboto je Tottenham z 2:0 odpravil Everton in se s 23 točkami drži Cityja. Svoj deveti gol v sezoni je dosegel Harry Kane.

Stanje po četrtini angleškega prvenstva ni niti približno podobno tistemu iz prejšnjega. Manchester City (sedem zmag, dva remija) sicer je pri vrhu, le točko za vodilnim Arsenalom, je pa Liverpool šele 10. in ima kar 13 točk zaostanka za sinjemodrimi. Varovanci Jürgena Kloppa so na osmih tekmah le dvakrat zmagali in štirikrat remizirali. Tako slabega začetka prvenstva niso imeli že desetletje. Nekaj miru je sicer v slačilnico prinesla visoka evropska zmaga nad Rangersi s 7:1. A zdaj jih čaka soočenje z nogometašem, za katerega še Klopp pravi, da je ta hip najboljši napadalec. Z Erlingom Haalandom, ki je s 15 goli tudi najboljši strelec premier lige. "Ko igraš proti najboljšemu napadalcu na svetu, to zagotovo trenutno je, moraš poskrbeti, da ne bo dobil veliko žog," je načrt za soočenje s Haalandom opisal Klopp.

Če lahko Haalanda primerja s kakšnim od napadalcev, so na petkovi novinarski konferenci vprašali Kloppa. "Da je zelo podoben? Težko. Bili so sicer visoki, fizični, tehnično podkovani napadalci, a ne povsem enaki. Zlatan Ibrahimović je denimo tako visok. Pri Erlingu je najbolj posebno, da ima toliko različnih stvari. Odličen je v zaključkih, a tudi giba se izjemno in zato je tako neugoden. Hitrost lahko uporabljaš le, če jo znaš uporabljati po pameti. Sama hitrost ni dovolj. Paziti moraš, da nisi v prepovedanem položaju. In on ima vse to." In tako je zabil gol na vsaki od zadnjih 11 klubskih tekem.

Pep Guardiola je sredi tedna v ligi prvakov Haalanda spočil. Ob remiju 0:0 s Köbenhavnom je le nekaj minut igral tudi Kevin de Bruyne. Vse torej stavijo na nedeljski angleški derbi. Na drugi strani si ne morejo privoščiti, da bi spočili kakšnega igralca. Ne le zaradi slabših rezultatov, tepejo jih tudi poškodbe: Trent Alexander-Arnold, Arthur, Luis Diaz, Naby Keita in Joel Matip ne bodo mogli nastopiti.

Foden podpisal do 2027

Manchester City je navijače osrečil že pred derbijem. Zgodil se je dolgopričakovani podpis pogodbe z mladim zvezdnikom ekipe. Phil Foden je podaljšal pogodbo do leta 2027. "O tem sem od nekdaj sanjal. Od malega sem navijač Cityja," je poudaril 22-letnik.

Angleško prvenstvo, 11. krog: Petek, 14. oktober:

Brentford : Brighton 2:0 (1:0) Sobota, 15. oktober:

Leicester : Crystal Palace 0:0

Fulham : Bournemouth 2:2 (1:2)

Wolverhampton : Nottingham 1:0 (0:0)

Tottenham : Everton 2:0 (0:0) Nedelja, 16. oktober:

Aston Villa : Chelsea 0:2 (0:1)

Manchester United : Nerwcastle 0:0

Southampton : West Ham 1:1 (1:0)

15.00 Leeds - Arsenal

17.30 Liverpool - Manchester City