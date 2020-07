Bo krvoločne volkove ustavil Arsenal?

Medtem ko je v boju za za naslov angleškem prvenstvu že vse odločeno, tega se je že zdavnaj razveselil Liverpool, bo do konca prvenstva še kako zanimivo v boju za mesta, ki vodijo v ligi prvakov. Prvi dve mesti sta si že razdelila Liverpool in Man City, preostali dve mesti pa sta po porazih Leicestra in Chelseaja v prejšnjih krogih povsem odprti. Možnosti za Top 4 ima še vedno tudi Wolverhampton, ki je po vnovičnem zagonu lige nanizal tri zaporedne zmage, ligaškega poraza pa ne pozna vse od januarja. Wolves bodo četrto zaporedno zmago lovili proti Arsenalu, Chelsea bo v soboto četrto mesto branil proti Watfordu, Leicester City pa proti Crystal Palace. Nad ligo prvakov nikakor niso obupali tudi pri Manchester Unitedu. Rdeči vragi, ki so v vse boljši formi, bodo nove tri točke lovili proti Bournemouthu, ki je prav tako visoko motiviran, saj je trenutno na mestih, ki vodijo v drugo ligo.