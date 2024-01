Guardiolo pred derbijem zmotile Čeferinove besede

Josep Guardiola in Aleksander Čeferin se v zadnjem obdobju pogosto srečujeta na zmagovalnih odrih po evropskih tekmah. Foto: Reuters Manchester City v tej sezoni brani trojno krono. V prejšnji sezoni je postal angleški in evropski prvak, osvojil je tudi pokal FA, v tej sezoni pa je svoje vitrine že oplemenitil s svetovnim naslovom ter evropskim superpokalom. Danes ga v četrtem krogu pokala FA čaka zelo zahtevna ovira, saj bo gostoval v Londonu pri Tottenhamu.

Pred današnjo nogometno poslastico v nogometnem svetu odmevajo tudi besede Josepa Guardiole, ki jih je namenil prvemu možu evropskega nogometa Aleksandru Čeferinu. Predsednik Uefe je v nedavnem intervjuju za Daily Telegraph poudaril, da so imeli Uefini preiskovalci prav, ko so bogati angleški klub leta 2020 zaradi kršenja finančnih predpisov, lažnega napihovanja sponzorskih prihodkov v štiriletnem obdobju izključili iz evropskih tekmovanj.

"Ne bi se tako odločili, če ne bi mislili, da imamo prav," je dejal Čeferin. Kazen je bila le pet mesecev pozneje razveljavljena na mednarodnem športnem razsodišču v Lozani (Cas), City je namesto 30 plačal le deset milijonov evrov kazni.

Manchester City v tej sezoni brani naslov v pokalu FA. Foto: Reuters

Letos pa je znova burno, kar zadeva Manchester City in njegovo (ne)spoštovanje finančnih pravil. Vodstvo tekmovanja Premier League prvaku, ki ga zaganja arabski kapital in lahko računa na bogato klubsko blagajno, očita kršitev finančnega fair-playa v 115 primerih.

Navijači Cityja se bojijo najbolj črnega scenarija, omenja se celo prisilna selitev kluba na nižjo raven tekmovanja (championship), ostaja pa tudi odprto vprašanje, kakšna usoda bi doletela lovorike, osvojene v zadnjih letih, ko se City sooča z obtožbami o kršitvi finančnih pravil. Več bo znanega po zaslišanju, katerega datuma še niso zaupali javnosti.

Proti Tottenhamu brez Haalanda, Man Utd pri četrtoligašu

Erling Haaland je za City nazadnje nastopil 6. decembra 2023. Foto: Reuters Pred pokalnim srečanjem s Tottenhamom se je Čeferinovih besed dotaknil Josep Guardiola in udaril nazaj: "Kot odvetnik, predsednik Uefe bi moral počakati in šele po tem narediti tisto, kar želi. To bi moral spoštovati. Pri Uefi ima veliko dela. Moral bi spoštovati postopek in razumeti, da imamo pravico do obrambe," je poudaril Katalonec in dodal, da na gostovanju pri Tottenhamu še ne bo mogel računati na najboljšega strelca Erlinga Haalanda.

Na otoških zelenicah bo v pokalu FA zanimivo tudi od sobote do ponedeljka. Newcastle bo v soboto gostoval pri Fulhamu, Liverpool, ki si je podobno kot Chelsea med tednom zagotovil nastop v finalu angleškega ligaškega pokala, v prejšnjem krogu pokala FA pa izločil Arsenal, bo v nedeljo na Anfieldu pričakal Norwich, Manchester United pa se odpravlja k četrtoligašu Newport Countyju.

