Arsenal z zmago nad prvaki do prve lovorike sezone

V Angliji se je z obračunom angleškega superpokala začenja nova sezona premier lige. Uvod v novo sezono vsako leto predstavlja tako imenovani Community Shield oziroma dvoboj prvaka in zmagovalca pokala FA. Za prvo lovoriko sta se na Wembleyju udarila angleški prvak Liverpool in pokalni prvak Arsenal, ki je do lovorike prišel po izvajanju 11-metrovk.