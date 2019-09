Aleksander Čeferin: Ljudje nas ne poznajo, ko pa nas spoznajo, jih večinoma navdušimo #video

Prvi Slovenec na čelu tako pomembne mednarodne organizacije, kot je Uefa, je seveda vselej zanimiv sogovornik, vplivni zvezi, ki združuje številne interese evropskih nogometnih zvez pa poveljuje odločno.

"Dovolim, da se pove različna mnenja, ampak na koncu moramo najti kompromis"

"Seveda so interesi različni, ampak upoštevajo moje mnenje. Moje mnenje pa je takšno, da se morajo vsi ti različni interesi do neke mere podrediti skupnemu interesu," pravi Aleksander Čeferin in dodaja: "Za zdaj v izvršnem odboru nisem imel niti enega glasovanja v treh letih o katerem koli mojem predlogu, da ne bi bil enotno izglasovan. Dovolim, da se pove različna mnenja, ampak na koncu moramo najti kompromis."

Uefa bo imela v prihodnjem letu 5,6 milijarde evrov prihodkov, pričakuje predsednik: "Uefa je z naskokom največja športna organizacija na svetu, trikrat večja od Fife, ki je svetovna nogometna organizacija." A več kot 85 odstotkov teh sredstev vrača nazaj nacionalnim nogometnim organizacijam in klubom, še poudarja.

"Mi smo zanimiv narod. Ves čas smo bili malo na prepihu."

Slovenci v zadnjih letih ob številnih športnih uspehih junakov, kot so Luka Dončić, Primož Roglič, Jan Oblak, pa te dni odbojkarske reprezentance, ki si je priborila finale evropskega prvenstva, krepijo samozavest. K temu pripomorejo tudi na mednarodnem odru uspešni posamezniki, kot je Čeferin. "Mi smo zanimiv narod. Ves čas smo bili malo na prepihu. Mi smo med Balkanom, ki je zelo občutljiv, in zahodnim svetom. Malo avstrijskega, malo mediteranskega. Dobra kombinacija," pravi.

"Ko so v Sloveniji, hodijo izjemno pokončno, v tujini pa so bolj zadržani"

Kot narod se počasi osvobajamo okovov majhnosti. "Težavo smo imeli dolga leta s tem, da smo čutili preveliko spoštovanje, pa ne mislim spoštovanja v dobrem smislu, temveč strahospoštovanje do tujcev. Mi smo bili vedno majhni. To sem videl tudi pri naših politikih, ko nekateri, ko so v Sloveniji, hodijo izjemno pokončno, v tujini pa so bolj zadržani, če se izrazim zelo milo. Zdaj vidiš Luko, Gorana, Jana Oblaka, Samirja Handanovića, odbojkarji so me navdušili, košarkarji so evropski prvaki … Mi smo nacija, ki ni dobro poznana. Ljudje nas ne poznajo, ko pa nas spoznajo, jih večinoma navdušimo, razen tisti birokratski del naše države."

Navdušen nad Kekovo četo

Nekdanjega predsednika Nogometne zveze Slovenije je navdušila tudi zdajšnja članska izbrana vrsta, ki se pod vodstvom povratnika Matjaža Keka spet bori za nastop na evropskem prvenstvu. Se ji bo uspelo uvrstiti na Euro 2020? "Po 20 letih od zadnjega oziroma edinega Eura, na katerem smo bili, bi bilo lepo. Jaz sem bil navdušen nad igro Slovenije proti Poljski, celo morda malo bolj na tekmi proti Izraelu, na kateri so naši igrali nekoliko slabše, ampak so pokazali zmagovalni značaj. Po rezultatu 2:1 za Izrael sem si rekel: Težko bo. Ampak da se je reprezentanca vrnila, pomeni, da je moštveni duh na visoki travni. Ključna bo tekma z Avstrijo v Ljubljani. Če premagamo Avstrijce, mislim, da smo blizu uvrstitvi na Euro."

