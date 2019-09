Oblak na madridskem derbiju zaklenil in vknjižil točko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Posladek 7. kroga španske la lige, sobotni večerni derbi med Atleticom in vodilnim Realom se je končal brez zadetka in zmagovalca. Jan Oblak je bil ob remiju spet eden ključnih mož Atletov. Branilci naslova iz Barcelone, ki ne morejo računati na poškodovanega Lionela Messija, so z 2:0 slavili pri Getafeju.