Tudi Concacaf nasprotuje zamisli o mundialu s 64 ekipami

Ideje o nogometnem svetovnem prvenstvu s 64 ekipami leta 2030 sploh ne bi smeli obravnavati, je dejal predsednik nogometne zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf) Victor Montagliani. S tem se je pridružil nekaterim drugim zvezam, tudi evropski Uefi, ki močno nasprotujejo načrtu južnoameriške zveze Conmebol.

Predsednik Conmebola Alejandro Dominguez je prejšnji teden uradno predlagal razširitev svetovnega prvenstva leta 2030 z 48 reprezentancami, ki bodo sodelovale na mundialu prihodnje leto, ko SP gostijo Španija, Portugalska in Maroko, na 64.

Uvodne tekme SP 2030 bodo v Urugvaju, kjer je bilo prvo prvenstvo leta 1930. Drugi dve gostiteljici sta Argentina in Paragvaj.

"Ne verjamem, da je razširitev svetovnega prvenstva za nogometaše na 64 ekip prava poteza za turnir in širši nogometni sistem, od reprezentanc do klubskih tekmovanj, lig in igralcev," je v Inglewoodu pred finalom pokala prvakov Concacafa povedal Montagliani za ameriški ESPN.

Načrt Conmebola bi moral še dolgo čakati na odobritev, saj je izdaja 48 ekip leta 2026 že razširjena s turnirja leta 2022, ko je v Katarju sodelovalo 32 držav, piše agencija Reuters.

"Novega svetovnega prvenstva z 48 ekipami še nismo niti začeli, zato osebno mislim, da razširitev na 64 ekip sploh ne bi smela biti na mizi," je dejal Montagliani.

Njegovi komentarji so odmevali besede predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina, ki je ta mesec izrazil nasprotovanje ideji, in predsedniku azijske nogometne konfederacije šejku Salmanu bin Ibrahimu Al Halifi, ki je izrazil strah, da bi povečanje števila udeleženk povzročilo kaos.

"Ta predlog je bil zame še večje presenečenje kot za vas. Mislim, da je to slaba ideja. Ne podpiram je. Niti ne vem, od kod je prišla, saj je čudno, da o tem nismo ničesar vedeli pred zasedanjem sveta Fife," je v začetku aprila na 49. rednem kongresu Uefe v Beogradu povedal Čeferin.

