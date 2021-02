Alarm pri Atleticu, okužen že četrti

Francoski napadalec Moussa Dembele, zimska okrepitev madridskega Atletica, je še četrti igralec v tednu dni, ki je pozitiven na novi koronavirus, so danes sporočili iz vodilnega kluba španskega nogometnega prvenstva. Tako so okuženi že štirje soigralci Jana Oblaka, ki se pripravlja na ponedeljkovo srečanje s Celto iz Viga.

Celotna ekipa Atletica je v sredo opravila nov krog testiranj PCR, med katerimi je bil na covid-19 pozitiven še Moussa Dembele, so zapisali pri Atleticu v sporočilu za javnost. "Nogometaš je ostal doma v samoosamitvi v skladu s protikovidnimi protokoli la lige in zdravstvenih oblasti," so dodali.

Moussa Dembele je francoski napadalec, ki ga je Lyon posodil Atleticu. Foto: Reuters

Štiriindvajsetletni Dembele se je Atleticu januarja kot posojen igralec do konca sezone pridružil iz Lyona in za zdaj za atlete še ni zaigral v španskem prvenstvu. Pred Francozom so bili pozitivni na testiranju na novi koronavirus še Yannick Carrasco, Mario Hermoso in Joao Felix, kar bo trenerju Diegu Simeoneju zagotovo predstavljalo določene težave pri pripravi ekipe na nove izzive.

Atleticu gre v tej sezoni v španskem prvenstvu izjemno. Rdeče-beli zanesljivo vodijo na lestvici, s tekmo manj pa imajo kar deset točk prednosti pred najbližjima zasledovalcema, Barcelono in Realom. V osmini finala lige prvakov jih čakata dvoboja z londonskim Chelseajem.