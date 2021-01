Jan Oblak je z Atleticom do zdaj osvojil tri lovorike (ligo Europa, evropski in španski superpokal), a na ob ligi prvakov najpomembnejšo, tisto v španskem prvenstvu, še čaka. Zdaj je na odlični poti, da jo dočaka.

Jan Oblak je z Atleticom do zdaj osvojil tri lovorike (ligo Europa, evropski in španski superpokal), a na ob ligi prvakov najpomembnejšo, tisto v španskem prvenstvu, še čaka. Zdaj je na odlični poti, da jo dočaka. Foto: Guliverimage

Jan Oblak razen na novinarskih konferencah in pri kratkih izjavah po koncu tekem, ki so zanj zdaj, ko je dobil želeni kapetanski trak v reprezentanci Slovenije, skorajda obvezne, zelo redko govori s slovenskimi novinarji. Tudi v Španiji se zvezdnik tamkajšnjega nogometa v medijih ne pojavlja prav pogosto, a zadnji čas vendarle vse več. Zdaj, ko gre njegovemu Atleticu sijajno, se kot eden njegovih glavnih akterjev temu tudi ne more izogniti.

Po sobotnem spodrsljaju Reala, ki je na svojem igrišču izgubil proti Levanteju, ima Atletico, ki na nov naslov španskega prvaka čaka od leta 2014, danes priložnost, da z zmago v gosteh pri Cadizu najbližjim zasledovalcem v prvenstvu pobegne za deset točk in dodatno učvrsti vlogo trenutno največjega favorita za španski naslov.

Diego Simeone ga je primerjal kar z Lionelom Messijem

Medtem ko imata Real in Barcelona številne težave, Atletico deluje kot dobro naoljen stroj. Tudi po zaslugi svojega vratarja, ki je v 18 prvenstvenih tekmah prejel vsega osem golov in ki je na poti, da še šestič prejme nagrado zamora za vratarja z najmanj prejetimi zadetki v ligi.

"On je za Atletico to, kar je za Barcelono Lionel Messi," je o slovenskem zvezdniku, ki je v klub prišel nekaj mesecev po njegovem zadnjem španskem naslovu, pred časom z izbranimi besedami govoril trener Diego Simeone.

"Hvala mu za tak kompliment. Dajem vse od sebe, da bi ekipi pomagal do čim boljših rezultatov," je v pogovoru za Mundo Deportivo odgovoril vratar Atletico Madrida. V velikem intervjuju za kultni, več kot sto let star španski športni časopis je govoril še o odlični formi Atletica, madridskih nogometnih sanjah, svojem očetu, težki prvi sezoni v Španiji, tudi o Luisu Suarezu, Joau Felixu, Luki Dončiću in še o marsičem.

V tej sezoni je v vseh tekmovanjih v 24 nastopih prejel vsega 16 golov, od tega štiri na uvodni tekmi lige prvakov proti evropskemu prvaku Bayernu. Na več kot polovici tekem, 13, je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. Foto: Reuters

O trenutni formi Atletica

"Trenutno nam gre res dobro. Odlično smo začeli sezono. Nismo favoriti za naslov, smo pa kandidati. Moramo nadaljevati v podobnem slogu, je pa do konca sezone še dolgo. Upam, da nam bo uspevalo in da se bomo do zadnjega borili za naslov."

O očetovem vplivu na njegov nogometni razvoj

"Moj oče je bil vratar, želel sem biti kot on. Bil je verjetno celo boljši od mene. Bil je res dober. Od nekdaj sem si želel biti kot on."

O drugih športih, ki so mu všeč

"Včasih sem veliko časa preživel na kolesu, nisem pa nikoli pomislil, da bi bil kolesar. Rad imam veliko športov, tudi košarko. Moja sestra je košarkarica in igra v Pragi. Uživam predvsem v ligi NBA. Spremljam Luko Dončića. To, kar mu uspeva, me ne preseneča."

O spremembi igre Atletica

"Igramo nekoliko drugače, ampak Atletico bo vedno Atletico. Vedno bo imel najvišje cilje. Vse boljši smo. Imamo dobro ekipo. Pred dvema letoma je prišlo do številnih odhodov, malo smo spremenili tudi sistem igre, ampak še vedno igramo v formaciji 4-4-2. Cela ekipa se mora dobro braniti. Zame ni nobene lahke tekme, vedno želim zmagati."

Oblak je nagrado zamora prejel štirikrat v nizu med letoma 2016 in 2019. Letos je prvi favorit za peto, s katero bi izenačil rekord. Foto: Reuters

O nagradi zamora

"Ne razmišljam o njej. To je zgolj lepa nagrada za vso ekipo. Če ekipa ni dobra, potem ni dober niti vratar. Moje delo je to, da poskušam ustaviti čim več strelov. Biti moram zbran, to je najpomembnejše. Lahko si hiter, toda če nisi zbran, to ni dovolj. Vedno moraš biti pazljiv."

O tem, kje ima največ prostora za napredek

"Povsod lahko še napredujem. Pri enajstmetrovkah je veliko odvisno od sreče. Včasih gre, drugič ne. Pri igri z nogo? Igramo na tak način, kar mi je všeč. Prilagajam se temu, kar od ekipe zahteva trener."

O prvi sezoni pri Atleticu

"Bilo je zelo težko. Braniti je začel Miguel Moya, ki je bil zelo dober. Dobil sem priložnost v ligi prvakov in prejel tri gole. Naredil nisem nobene napake, a tudi ničesar nisem obranil. Potem pa so se stvari spremenile, kot se v nogometu spreminjajo. Vedno moraš biti močan."

Diego Simeone je trener Atletica že od leta 2011. Oblak je v klub prišel tri leta za njim. Foto: Guliverimage

O trenerju Diegu Simeoneju

"Je odličen trener, že vrsto let obraz kluba. Težko je ostati tako dolgo časa na enem mestu, kot to uspeva njemu."

O sanjah, da bi osvojil ligo prvakov

"V ligi prvakov sem doživel največji poraz. Ne vem, ali mi bo kdaj uspelo osvojiti to tekmovanje. V vsaki sezoni imamo priložnost in smo med kandidati za naslov. V skupinskem delu smo dobro opravili svoje delo, zdaj nas čakajo izločilni deli. Upam, da nam uspe. Ne bi bilo lepšega, kot če bi se evropskega naslova veselil z Atleticom."

O Luisu Suarezu

"Iz tekme v tekmo kaže, kako dober nogometaš je. Ogromno nam je pomagal. Vesel sem, da ga je Barcelona pustila k nam. Upam, da bo še naprej igral tako dobro. Da bomo z njegovo pomočjo prišli do naslova."

O prihodnosti pri Atleticu Madridu

"Imam pogodbo, za to, ali obstajajo ponudbe drugih klubov, ne vem. To je delo mojega agenta. O tem ne govorim veliko, saj si tukaj vedno želim doseči čim več. Želja po tem, da bi z Atleticom osvojil kaj velikega, me je gnala, da sem ostal tukaj. Nogometaš igra tam, kjer želi igrati. Trenutno sem tukaj, nikoli pa ne veš, kaj sledi. Poglejte, kaj se danes dogaja po svetu. Stvari se spreminjajo iz dneva v dan. Počutim se kot eden vodij te ekipe, na igrišču in ob njem."

Lionel Messi je v 17 nastopih kar desetkrat premagal Oblaka, ki ima z Barcelono zelo slab izkupiček. V 17 nastopih je zmagal le trikrat, štirikrat je remiziral in desetkrat izgubil. Foto: Guliverimage/Getty Images

O Lionelu Messiju

"Veliko laže bi bilo igrati z njim kot pa proti njemu. Zame je najboljši nogometaš na svetu. Povsod po igrišču ga je polno. Povsod, kjer igra, lahko počne karkoli."

O Joau Felixu

"Je izjemno nadarjen. Če želi biti najboljši, bo to tudi postal. Ima neverjetno tehniko, sijajen strel. Je še zelo mlad, zato mora poslušati trenerja, da bo še boljši. Ko igra, dela razliko."