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Avtor:
STA

Četrtek,
23. 7. 2026,
13.09

Osveženo pred

13 minut

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Natisni članek
Karim Adeyemi Borussia Dortmund Barcelona nogometna tržnica

Četrtek, 23. 7. 2026, 13.09

13 minut

Nogometna tržnica, 23. julij

Adeyemi iz Borussie Dortmunda k Barceloni

Avtor:
STA

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Karim Adeyemi | Karim Adeyemi se seli v Barcelono. | Foto Guliverimage

Karim Adeyemi se seli v Barcelono.

Foto: Guliverimage

Španski nogometni prvak Barcelona je danes objavil prestop napadalca Karima Adeyemija iz Borussie Dortmunda. Znesek prestopa naj bi znašal 29 milijonov evrov vključno z morebitnimi dodatnimi bonusi, pišejo lokalni mediji.

"Adeyemi postaja novi igralec Barcelone za naslednjih pet sezon, vse do 30. junija 2031," so zapisali pri Barceloni.

Vsestranski 24-letnik je druga okrepitev Barcelone, potem ko so pred tem odšteli precejšnjo vsoto za angleškega reprezentanta Anthonyja Gordona iz Newcastla.

Bliskovito hitri Adeyemi, ki lahko igra v konici napada ali na obeh krilnih položajih, krepi napadalne možnosti Barcelone po odhodu izkušenega napadalca Roberta Lewandowskega v ZDA.

Barcelona je ostala tudi brez Marcusa Rashforda, saj se je iztekla njegova posoja iz Manchester Uniteda.

Španski prvaki so oddali tudi ponudbo za napadalca Atletico Madrida Juliana Alvareza, ki je njihova glavna tarča tega poletja.

Trener Barcelone Hansi Flick je bil tisti, ki je Adeyemiju leta 2021 omogočil debi v nemški reprezentanci.

Napadalec se je Dortmundu pridružil leta 2022 iz Red Bull Salzburga; v štirih sezonah pred prestopom v Barcelono je na 146 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel 36 golov.

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