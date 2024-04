Sanjski uvod Olimpije, kolaps po odmoru, Maribor slavi po štirih letih in pol

Nogometaši Maribora so drugič zapored dobili večni derbi, Olimpijo so po preobratu z igralcem več premagali z 2:1. In to v Stožicah, kjer niso zmagali že od septembra 2019! Zmaji so prevladovali v prvem polčasu, vijolice pa blestele v drugem. Šlo je za zaostalo tekmo 26. kroga prve lige. Večna tekmeca zdaj na lestvici ločijo le še štiri točke. V četrtek popoldne bosta zaostalo tekmo iz 25. kroga odigrala Domžale in Koper.

Olimpija je silovito odprla derbi in povedla z golom Nemanje Motike. Foto: www.alesfevzer.com Po drugem marcu se je v prvo postavo Maribora vrnil vratar Ažbe Jug, v primerjavi s prejšnjo tekmo proti Bravu (1:1) pa so bili od prve minute na zelenici tudi Josip Iličić, Arnel Jakupović, Hilal Soudani in Blaž Vrhovec. Pri Olimpiji se je že pred dnevi po več kot pol leta odsotnosti med vratnici vrnil Matevž Vidovšek, po odsluženi kazni zaradi kartonov pa Agustin Doffo. V Stožice je prišlo okoli 6.500 gledalcev. Večni derbi sta s tribune spremljala tudi selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek in predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović.

Prvi dramatični trenutek se je zgodil že v prvi minuti tekme, ko je po slabi podaji nazaj Hilala Soudanija žogo dobil Ivan Durdov in bil sam iz oči v oči z Jugom, a je lepo priložnost za gol zapravil. Je bil pa toliko natančnejši Nemanja Motika. Po lepi timski akciji mu je z desne v kazenski prostor podal Justas Lasickas. Srbski napadalec je bil povsem sam in zabil je svoj sedmi gol sezone. Ob koncu 11. minute je s pravo bombo s 25 metrov Juga preizkusil še David Sualehe, a se je mariborski vratar izkazal z obrambo. Vidovšek na začetku tekme dela ni imel, so pa za njegovim hrbtom s pirotehniko tekmo motile Viole, nekaj bakel je padlo tudi na zelenico in grozilo jim je izpraznjenje tribune.

Navijači Olimpije so prehitro slavili. Zmaji so izvrstno odigrali samo prvi polčas. Foto: www.alesfevzer.com

Josip Iličić je bil najbolj razpoložen pri Mariboru. Foto: www.alesfevzer.com Šele po polovici prvega polčasa je Maribor umiril Olimpijo in vzpostavil ravnotežje na zelenici. Izkušeni Iličić je v 27. minuti izvrstno preigraval v kazenskem prostoru in s podajo zaposlil Jakupovića. Prvi strelec lige je streljal iz obrata, a zadel okvir vrat. Pet minut pozneje pa nova priložnost za domače: Timi Max Elšnik je poslal globinsko podajo, žogo je lepo sprejel Raul Florucz in tudi zadel, a je stranski sodnik dvignil zastavico. Avstrijski nogometaš je bil za korak prehiter in v prepovedanem položaju. Tik pred koncem polčasa je podobno globinsko podajo dobil Motika, ki pa ni bil v prepovedanem položaju. Še izven kazenskega prostora je preigral Juga, a moral streljati s skrajnega levega boka. Težak položaj in zadel je vratnico.

Hilal Soudani je zadel za 1:1. Foto: www.alesfevzer.com Ante Šimundža je drugi polčas začel z dvema novima nogometašema na zelenici: Maksa Barišića in Marka Strajnarja je zamenjal z Markom Božićem in Martinom Milcem. In igra je bila povsem drugačna. Vrhovec, Soudani in Jakupović so prvi streljali proti golu, sicer še nenevarno za Vidovška. Pritisk je obrodil sadove (sedem strelov proti golu) v 65. minuti, ko so bili štirje Mariborčani v kazenskem prostoru. Lepo sta odigrala Jan Repas in Jakupović, pred Iličićem je odbil Vidovšek, a je odbitek za izenačenje na 1:1 v gol pospravil Soudani.

Viole so v Stožicah glasno navijale za svoje ljubljence. Foto: www.alesfevzer.com Težave za Olimpijo so se stopnjevale v 70. minuti, ko je Lasickas sicer nenamerno, a silovito s podplatom naletel na gleženj Svena Šoštariča Karića. Lahko bi prišlo do poškodbe in glavni sodnik mu je po ogledu s sistemom VAR pokazal rdeči karton. Samo sedem minut pozneje je Maribor z igralcem več že vodil z 2:1. Po podaji Iličića je z več kot 20 metrov streljal Jan Repas, žoga se je dotaknila enega od obrambnih igralcev, in to ravno toliko, da je spremenila smer in presenetila Vidovška. Olimpije v drugem polčasu skoraj ni bilo, kar pokaže že podatek o strelih proti golu 13:1.

