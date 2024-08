V živo: Mura skuša prekiniti niz porazov

Šesti krog 1. SNL bo trajal vse do ponedeljka. Začel se je v Murski Soboti in Domžalah. Nedelja prinaša največji klubski spopad, kar ga ponuja Slovenija. Maribor in Olimpija se bosta udarila v večnem derbiju, to bosta njuni generalki pred evropskima tekmama sezone, ki sledita v četrtek. S podobnimi misli se ubada tudi Celje, saj štiri dni po Primorju v knežje mesto prihaja Pjunik. Krog bosta v Stožicah v ponedeljek sklenila Bravo in Nafta. Vse rezultate lahko v živo spremljate v tej novici.

1. SNL, 6. krog:

Sobota, 24. avgust:

Nedelja, 25. avgust:

Ponedeljek, 26. avgust:

Mlinarji trn v peti Muri

Prvoligaška karavana se je najprej ustavila v Prekmurju. Mura je po odličnem začetku, treh zaporednih zmagah, na zadnjih dveh tekmah ostala brez točk. Dvoboj z Radomljami, ki jih vodi nekdanji član črno-belih Darjan Slavic, je tako prinesel izpit zrelosti. Če se bodo hoteli varovanci Antona Žlogarja v tej sezoni potegovati za Evropo in ohraniti položaj pri vrhu, bodo morali spet začeti zmagovati.

Odkar se je Mura vrnila v 1. SNL, se je z Radomljami pomerila 12-krat, slast zmage pa izkusila le trikrat. Podobno velja za mlinarje, ki pogosto pokvarijo načrte črno-belim. Tudi v Murski Soboti, kjer so na šestih gostovanjih dvakrat zmagali in dvakrat remizirali. Na zadnjih treh gostovanjih so ostali neporaženi. Bo Darjan Slavic tudi pokvaril načrte nekdanjim sodelavcem? Foto: www.alesfevzer.com

Se bo Domžalam izšlo v šesto?

Kaj se dogaja z Domžalami? Dvakratni slovenski prvaki so še edini brez zmage v tej sezoni. Obtičali so na zadnjem mestu razpredelnice, pod vodstvom novega trenerja Erika Merdanovića jim igra nikakor ne steče. Klub, ki je v preteklosti največja orožja iskal v lastnem podmladku, se je v zadnjem obdobju odločil za nekoliko drugačen pristop. Z vrnitvijo izkušenih otrok kluba, nekdanjih reprezentantov Harisa Vučkića in Dejana Lazarevića, želi mladi ekipi zagotoviti primerna mentorja, ki bi v najtežjih trenutkih prevzela odgovornost in breme na svoja pleča.

To bo že 80. medsebojna tekma Domžal in Kopra, ki se lahko skupaj pohvalita s tremi državnimi naslovi. Kanček uspešnejši so Domžalčani, zmagali so na 31 tekmah, kanarčki pa so jih dobili 30. Skupna razlika v golih znaša 101:99 v korist rumene družine. Foto: Vid Ponikvar

Domžalčane, ki bodo v šestem poskusu skušali ujeti prvo prvoligaško zmago, čaka zahtevna preizkušnja, saj na stadion ob Kamniško Bistrico prihaja tretjeuvrščeni Koper. Sodeč po matematičnem zaporedju, ki ga spremlja v tej sezoni, bi lahko izbranci Oliverja Bogatinova ostali praznih rok. V sezono so namreč vstopili z zmago, nato izgubili, nato zmagali, pa izgubili in znova zmagali. Se pa lahko pohvalijo z zelo trdno obrambo. Mreža Koprčanov se je zatresla vsega dvakrat, s takšnim podvigom se lahko v 1. SNL pohvali le še vodilna Olimpija.

Olimpija pod vodstvom Sancheza ne izgublja

Ni tekme, ki bi v slovenskem klubskem nogometu izžarevala tolikšno zanimanje in spoštovanje kot ravno večni derbi. Ko se pomerita Maribor in Olimpija, najtrofejnejši slovenski klub in trenutno vodilni prvoligaš, ki je v imenitni formi, je to nekaj najlepšega in najboljšega, kar lahko sploh ponudi 1. SNL. Tribune so polne, na obračunih vlada imenitno navijaško vzdušje, srečanja so ponavadi paša za oči, odločajo pa o najvišjih mestih. Žreb je v tej sezoni nekoliko zakuhal večnima slovenskima tekmecema, saj je odredil, da bo prvi večni derbi v nedeljo, 25. avgusta. Ravno nekaj dni pred odločilnima spopadoma Maribora in Olimpije za vstop v konferenčno ligo in dolgo evropsko jesen.

Trener Maribora Ante Šimundža je ujel dobro formo, kar zadeva večne derbije. Dobil je zadnje tri (2:1, 2:1 in 3:1). Če bo nadaljeval trend, bo Maribor na lestvici skočil pred Olimpijo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Misli vijolic in zmajev bodo posredno begale tudi na četrtek. Tako Ante Šimundža kot tudi Victor Sanchez bosta skušala zadržati najmočnejša orožja za domači preizkušnji z Djurgardnom oziroma Rijeko. Držala bosta pesti, da je ne skupi kdo izmed poglavitnih igralcev, bo pa na drugi strani zelo težko, domala nemogoče varčevati z močmi, saj večni derbi, spopad slovenskih velikanov, sprošča največji adrenalin in motivacijo. Nogometaši bodo dali vse od sebe, da se dokažejo na največji tekmi 1. SNL. Mariborčani lahko z zmago na lestvici ujamejo vodilno Olimpijo, zmaga vijolic pa bi bila še toliko bolj dragocena, saj bi Mariborčani postali sploh prvi, ki bi premagali zeleno-belo zasedbo Sancheza v tej sezoni. Ta je še vedno neporažena, vključno s pripravljalnimi tekmami je nanizala kar 14 tekem brez poraza: 11 zmag in tri remije! Zadnji, dosežen na Reki, je bil zelo sladek (1:1), saj na široko odpira vrata konferenčne lige, Mariborčani pa se bodo morali za uresničitev evropskega cilja potruditi še bolj, saj potrebujejo konkretno zmago nad Djurgardnom.

Olimpija si je s četrtkovim remijem na Reki (1:1) na široko odprla vrata preboja v konferenčno ligo, ki ponuja dolgo in donosno evropsko jesen. Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

"V Ljudskem vrtu moramo biti gospodarji," sporoča Gregor Sikošek, branilec Maribora, ki je preživel kalvarijo z zdravstvenimi težavami in se uspešno vrnil na igrišča. Želi ujeti staro reprezentančno formo, v nedeljo pa bo imel opravka z nevarnim napadom zmajev. Španec Sanchez, nekdanji nogometaš madridskega Reala in Deportiva, pozneje pa tudi strateg Betisa, ima ogromno izkušenj z derbiji. Tokrat bo prvič okusil čar največjega, kar ga ponuja Slovenija. Obeta se spopad najboljšega strelca 1. SNL Arnela Jakupovića (pet zadetkov) proti najbolj jekleni obrambi lige na čelu z vratarjem Matevžem Vidovškom.

Generalka zdesetkanih Celjanov za tekmo leta

V Celju ne gre vse po načrtih. Klub, ki se lahko pohvali z najboljšimi finančnimi zmožnostmi v Sloveniji in je računal za domače razmere z izjemno kakovostnim kadrom, ki ga je odlikovala dolga in široka klop, je čez noč doživel kopico sprememb. Vrnitev Alberta Riere je naznanila krčenje igralskega kadra, klub se je zahvalil številnim igralcem, za zdaj, ko igralci še ponotranjajo zahteve in ideje španskega povratnika v knežje mesto, pa rezultati še niso takšni, kot bi si jih ambiciozno vodstvo na čelu s predsednikom Valerijem Kolotilom želelo. Trpijo tako doma kot v Evropi.

To bo prva medsebojna tekma med Celjem in Primorjem za prvoligaške točke po dobrih 13 letih! Nazadnje sta se udarila 29. maja 2011, ko so Ajdovci zmagali v knežjem mestu s 3:2. Za goste je dvakrat v polno meril Mark Božič, enkrat pa Tim Lo Duca, pri Celjanih pa sta bila uspešna Iztok Močivnik in Ivan Firer. Oba po podajah Zorana Pavlovića. Zanimivo je, da je takrat v zvezni vrsti nastopal tudi Denis Popović, donedavni kapetan Celja, ki je pred kratkim po posvetu z vodstvom in trenerjem Riero zapustil klub in še išče novega delodajalca. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Če so Celjani z všečno predstavo v Stožicah (2:2) proti Olimpiji nakazali, da gre na bolje, pa so nato malce pokvarili vtis na gostovanju v Armeniji (0:1), kjer so si otežili pot do preboja v konferenčno ligo. Grozi jim, da bi lahko zapravili še tretjo zaključno žogico za dolgo evropsko jesen, kar bi bil velik udarec za branilce naslova, lačne dokazovanj na veliki sceni. Celjani bi zaradi četrtkove domače tekme s Pjunikom lahko v nedeljo zvečer proti Primorju, zlasti zaradi težav z velikim številom poškodovanih in načetih igralcev, nekoliko varčevali z močmi, glede na vedno boljše predstave Ajdovcev, ki so hitro preboleli porodne krče ob napredovanju med elito, pa bodo morali v dvoboj vstopiti skrajno previdno, saj bodo rdeče-črni lovili pot do tretje zaporedne zmage!

Mladi nogometaš Clement Lhernault je novi član Celja. Kot so sporočili iz celjskega kluba, je francoski vezist, ki je bil nazadnje član armenskega Ararata, s klubom podpisal pogodbo do 30. junija 2027.

Bravo ima najboljši napad v Sloveniji

Šiškarji se ne šalijo. Če Olimpija v nedeljo ne bi osvojila Ljudskega vrta, bi se mlademu ljubljanskemu klubu, ki še vedno trenira v Šiški, saj na stadionu ŽAK še niso stekla začetna gradbena dela v sklopu pompozne prenove, uradne domače tekme pa igra v Stožicah, ponudila možnost za skok na vrh.

Bravo in Nafta se bosta za prvoligaške točke udarila sploh prvič. Nazadnje sta se merila v drugi ligi (2018/19) 6. aprila 2019, ko so Ljubljančani zmagali z 2:1, zmagoviti zadetek pa je v 74. minuti dosegel Mustafa Nukić. Foto: Vid Ponikvar

Izbranci Aleša Arnola bodo gostili Nafto, ki je nanizala tri poraze brez doseženega zadetka. Proti Kopru in Primorju je izgubila z 0:3, v tej sezoni pa je že gostovala tudi v Stožicah in ostala praznih rok proti favorizirani Olimpiji (0:2). Lendavčani tako pogrešajo zadetke, Bravo pa jih je na drugi strani, čeprav v tej statistični rubriki v prejšnjih sezonah ni pretirano izstopal, dosegel že deset. Povprečno tako na tekmo zatrese mrežo Nafte kar dvakrat. Zadnji dvoboj šestega kroga se bo začel v ponedeljek ob 17.30.

1. SNL, 6. krog:

Sobota, 24. avgust:

Nedelja, 25. avgust:

Ponedeljek, 26. avgust:

Lestvica: