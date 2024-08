Astech je zanesljiv, strokoven in odziven partner uspešnih slovenskih podjetij

Podjetje Astech, specialist za servis klimatsko-prezračevalnih naprav, pri svojih naročnikih velja za zanesljivega, strokovnega in odzivnega partnerja. V podjetjih poudarjajo, da se Astechovi serviserji vedno uspešno lotijo najrazličnejših izzivov na področju hladilnih in prezračevalnih sistemov, zato ostaja Astech zanje prva izbira pri zagotavljanju kakovostnega prezračevanja.

Za mnenje o sodelovanju in storitvah, ki jih Astech zagotavljajo svojim strankam, smo vprašali največja slovenska podjetja. Poudarjajo, da Astech vidijo kot svojega zanesljivega partnerja tudi v prihodnje. Zadovoljne stranke poudarjajo predvsem Astechovo hitrost in visoko kakovost storitev.

SPL: So odzivni, zanesljivi, lotijo pa se tudi izzivov, ki jim drugi niso kos

Pri upravljalcu nepremičnin v Sloveniji SPL za vzdrževanje hladilnih in prezračevalnih sistemov na objektih v njihovem upravljanju sodelujejo z več izvajalci. Podjetje Astech je njihov partner že od leta 2008. "Astech smo izbrali, ker so odzivni, zanesljivi, lotijo pa se tudi kakšnih izzivov, ki jim drugi niso kos. Prepričala nas je odzivnost v kritičnih primerih, ko so priskočili na pomoč tudi pri reševanju težav na postrojenjih, ki niso bila v njihovi domeni," pravijo v podjetju, kjer na sodelovanje s podjetjem Astech računajo tudi v prihdnje.

Siliko: Desetletje uspešnega sodelovanja

Vrhniško podjetje Siliko, ki je dobavitelj in proizvajalec tehničnih izdelkov iz elastomerov in termoplastov, z Astechom uspešno sodeluje že desetletje. Za sodelovanje so se določili zaradi bližine in odzivnosti. Pri Astechu sta jih najbolj prepričali odzivnost in strokovnost, zato podjetje tudi v prihodnje vidijo kot svojega partnerja na področju zagotavljanja čistega zraka, prezračevanja in klimatizacije.

Elektro Ljubljana: Podjetje Astech smo prepoznali kot odzivno, konkurenčno, zanesljivo in strokovno

Elektro Ljubljana s podjetjem Astech sodeluje že vse od leta 2015. S storitvami podjetja Astech so zadovoljni in jih kot partnerje na področju zagotavljanja čistega zraka, prezračevanja in klimatizacije vidijo tudi v prihodnje. "Podjetje Astech smo prepoznali kot odzivno, konkurenčno, zanesljivo in strokovno podjetje," pravijo v Elektro Ljubljana.

Spar Slovenija: Podjetje Astech bi z veseljem priporočili tudi drugim

"S podjetjem Astech odlično sodelujemo že več kot 17 let, saj smo zelo zadovoljni z njihovo odzivnostjo, kakovostjo in ceno opravljenih storitev. V več letih plodnega sodelovanja smo ekipi iz podjetja Astech zaupali že več kot 25 Sparovih objektov, kjer naše prezračevalne sisteme in klimatizacijo redno vzdržujejo in po potrebi servisirajo. Še posebej lahko izpostavimo odlično opravljene redne servise ter njihovo odzivno servisno mrežo. Vsekakor nimamo pomislekov glede našega sodelovanja s podjetjem Astech tudi v prihodnje, prav tako pa bi ga z veseljem priporočili drugim podjetjem, ki iščejo podobne storitve," o sodelovanju z Astechom pravijo v podjetju Spar Slovenija.