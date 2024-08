Haaland se je znesel nad Ipswichom, Arsenalu derbi kroga

Drugi krog angleške premier lige sta odprla Brighton in Manchester United. Zmaga je ostala doma (2:1). Aktualni prvak Manchester City je novinca v ligi Ipswich premagal s 4:1, Erling Haaland pa je dosegel hat-trick. V derbiju kroga je podprvak Arsenal v gosteh premagal Aston Villo (2:0).

Sobota v premier ligi se je začela zelo dramatično. Brighton je gostil Manchester United. Otrok rdečih vragov Danny Welbeck je Brighton popeljal v vodstvo v prvem polčasu, Amad Diallo je v drugem izenačil. Vse je že kazalo na delitev točk, nato pa je v peti minuti sodnikovega dodatka za zmago domačih zabil Joao Pedro.

Nič manj nore tekme ni odigral aktualni prvak Manchester City, ki se je doma proti Ipswichu znašel v zaostanku že v sedmi minuti. Zadel je Sammie Szmodics. A so sinjemodri hitro postavili stvari na svoje mesto: v 12., 14. in 16. minuti sta zadela Erling Haaland dvakrat in Kevin de Bruyne enkrat. Za vodstvo s 3:1! Nadaljevanje tekme je bilo mirnejše, je pa s tretjim golom zmago Cityja v 88. minuti potrdil Haaland.

Danny Welbeck, ki je člansko kariero začel pri Manchestru Unitedu, je zadel za vodstvo Brightona. Na koncu so zmagali z 2:1. Foto: Reuters

Cityju in Britghtonu se je po dveh tekmah na vrhu z zmago pridružil Arsenal. Ta je po učinkoviti predstavi z 2:0 v gosteh ugnal v minuli sezoni četrtouvrščeno Aston Villo. Klub iz Birminghama je imel več poskusov proti vratom topničarjev, a niso našli poti do gola, čeprav je imel Ollie Watkins ob strelu v 25. minuti prazno mrežo.

Arsenal je v drugem polčasu nato zabil gola iz svojih prvih dveh poskusov. Najprej je bil v 67. minuti natančen Leandro Trossard, deset minut kasneje pa je za končnih 2:0 zadel še Thomas Partey.

Končni rezultat na derbiju v Birminghamu je dosegel Thomas Partey. Foto: Reuters

Zanesljivo je s tekmeci iz Liverpoola opravil tudi Tottenham. Londončani so bili od Evertona boljši s 4:0. V prvem polčasu sta zadela Yves Bissouma (14. minuta) in Son Heung-Min (25.), v drugem pa Cristian Romero (71.) in drugič Son (77.).

Na preostalih tekmah je West Ham z 2:0 v gosteh premagal Crystal Palace, Fulham je slavil proti Leicestru z 2:1, Nottingham Forest pa je v gosteh ugnal Southampton z 1:0.

