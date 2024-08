Ne kaže dobro: izjemi le dve, drugim se obetajo visoke kazni

Izziv za avtomobilske proizvajalce v Evropi ne bo enostaven. Od leta 2021, ko je povprečni izpust novih avtomobilov v Evropi znašal 116 gramov ogljikovega dioksida na kilometer, se bo ta prihodnje leto spustil na okrog 93 gramov ogljikovega dioksida na kilometer. To kaže na vpliv elektrifikacije pogonov, ki se je prav letos upočasnila.

Rast prodaje avtomobilov s priključnim kablom vsaj v Evropi stagnira ali ponekod celo nazaduje. To je posledica odprave subvencij v nekaterih državah (predvsem Nemčiji) in čakanja na novejše, dostopnejše avtomobile ter cene večine obstoječih električnih vozil.

Foto: Gregor Pavšič

Avtomobilski proizvajalci imajo vsak svoj zahtevani ciljni izpust ogljikovega dioksida, ki je odvisen od povprečne mase njihovih avtomobilov. Kdor proizvaja več športnih terenskih avtomobilov, ima višje postavljen cilj kot konkurenca s pretežno manjšimi avtomobili.

Po podatkih družbe Dataforce so proizvajalci leta 2020, ker niso dosegli ciljev, plačali 550 milijonov evrov kazni. Zneski bi lahko bili visoki tudi prihodnje leto. Za vsak gram ogljikovega dioksida več od ciljnega izpusta znaša kazen 95 evrov, velja seveda za vsak avtomobil.

Za zdaj sta pod zahtevano ravnjo izpustov le povsem električna Tesla in kitajski Geely, kažejo podatki Dataforce. Geely je izkoristil dobre prodajne rezultate Volva, ki je letos na trg pripeljal nov model EX30. Blizu ciljnih vrednosti je tudi Toyota, in sicer na račun svojih številnih hibridnih avtomobilov. Med največjimi proizvajalci trenutno največ zaostajata Volkswagen in Ford.

povprečni izpust 1. polletje 2024 Tesla 0 g CO 2 /km Geely 56 g CO 2 /km Toyota 105 g CO 2 /km BMW 106 g CO 2 /km Daimler 108 g CO 2 /km Skupina Hyundai 108 g CO 2 /km Stellantis 113 g CO 2 /km Renault-Nissan 114 g CO 2 /km Skupina Volkswagen 123 g CO 2 /km Ford 125 g CO 2 /km

vir: Dataforce

Foto: Volkswagen

Spremeni se lahko sistem izračuna izpustov pri priključnih hibridih

Najhitrejšo pot do nižjih povprečnih izpustov predstavlja uspešnejša prodaja električnih avtomobilov. Toda zaradi omenjenih razmer na trgu in dejstva, da večina proizvajalcev dostopnejša vozila napoveduje po letu 2025, bodo iznajdljivi kratkoročni ukrepi očitno nujni.

Dodatno težavo predstavlja napoved zaostrenih meritev izpustov pri priključnih hibridih. Pri teh naj bi upoštevali delež dejanske vožnje avtomobilov z električnim pogonom. Prvi nadzor teh pogonov je pokazal, da realni izpusti bistveno presegajo navedene vrednosti.

Proti Bruslju zahteve po prilagoditvi ciljev

Vse to je podlaga, da so predsedniki nekaterih proizvajalcev v Bruselj že naslovili prošnje, da bi uradniki osvežili zahteve glede izpustov za leto 2025 in znižali kriterije. To so storili Volkswagnov Oliver Blume, Renaultov Luca de Meo in tudi prvi mož BMW Oliver Zipse.

Blume je na področju izpustov napovedal tudi možnost združevanja s proizvajalci, ki imajo že zdaj nižje izpuste in to bi pomagalo tudi največjemu evropskemu proizvajalcu avtomobilov.

Po mnenju omenjenih treh menedžerjev bi morali v Bruslju prilagoditi meje zahtevanih izpustov in se s tem odzvati na stagnacijo trga električnih avtomobilov. Njihov tržni delež je letos v Evropi upadel za pol odstotne točke.