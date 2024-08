Real brez Bellinghama več kot samo to soboto

Angleški reprezentant in zvezdnik madridskega Reala Jude Bellingham ne bo zaradi poškodbe mečne mišice izpustil samo sobotne tekme drugega kroga španske la lige, ampak bo z igrišč odsoten približno mesec dni. "Po testih, ki jih je opravila zdravniška ekipa Reala Madrida, ima igralec poškodbo mečne mišice na desni nogi," so sporočili iz kluba. Bellingham, ki se je poškodoval na petkovem jutranjem treningu, bo predvidoma izpustil tekme španskega prvenstva proti Valladolidu, Las Palmasu in Betisu ter tudi septembrski tekmi lige narodov proti Irski in Finski.

Angleški vezist je bil eden ključnih mož, da je kraljevi klub minulo sezono osvojil tako ligo prvakov kot la ligo. Enaindvajsetletnik se bo skušal vrniti na prvo tekmo Reala v ligi prvakov v tej sezoni, ki bo med 17. in 19. septembrom.

