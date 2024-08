Ortodontija za odrasle: leta so samo številka

Ortodontija za odrasle se osredotoča na odpravljanje nepravilnosti zobnega niza in prilagajanje ugriza ne glede na starost pacienta, kar dolgoročno prinaša izboljšanje ustnega zdravja in estetike nasmeha.

Ko pomislimo na ortodontijo, si pogosto predstavljamo najstnike s kovinskimi zobnimi aparati. Toda časi se spreminjajo, saj danes vedno več odraslih vstopa v svet ortodontije, in to ne le iz estetskih razlogov, ampak tudi zaradi ohranjanja ustnega zdravja v prihodnosti. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Ortodontija za odrasle se nanaša na prakso ravnanja nepravilno razporejenih zob, prilagajanja ugriza in polepševanja nasmeha ne glede na starost. Čeprav so orodja in tehnike podobni tistim pri mlajših pacientih, kljub temu obstajajo nekatere ključne razlike.

Pri odraslih je rast čeljusti zaključena, zato so ortodontski posegi bolj zapleteni in pogosto zahtevajo daljše obdobje zdravljenja. Odrasli včasih potrebujejo kombinacijo ortodontskega zdravljenja in oralne kirurgije, da bi dosegli optimalne rezultate. Prav tako se številni odrasli soočajo s težavami z zobmi, kot sta bolezen dlesni ali obraba zaradi nočnega škripanja z zobmi, kar lahko vpliva na zdravljenje.

Trend, ki narašča, in to z dobrim razlogom, veliko odraslih pacientov privablja v kliniko Ortoimplant DENTAL SPA, kjer sodobna ortodontska zdravljenja ponujajo več možnosti kot kdajkoli prej.

Zaradi tega smo raziskali, zakaj se odrasli odločijo za popravilo nepravilnega ugriza.

Gneča ali vrzeli v ustih

Med najpogostejšimi razlogi za ortodontsko zdravljenje so izstopajoči zgornji sprednji zobje, gneča ali vrzeli med zobmi ter težave, kot so asimetrija in globok, obrnjen ali odprt ugriz. Z ravnanjem zob se zmanjša tveganje za karies in bolezni dlesni, ker je lažje vzdrževati dobro ustno higieno. Nepravilno poravnani zobje lahko povzročijo prekomerno obrabo zob, kar ortodontsko zdravljenje lahko prepreči.

Prvi korak k zapletenejšim posegom

Ortodontsko zdravljenje pri odraslih je pogosto prvi korak pri pripravi na zapletenejše zobozdravstvene posege, kot so namestitev kron, mostičkov ali zobnih vsadkov. Poleg tega lahko ortodontija reverzibilno popravi nepravilnosti pri starejših pacientih, ki trpijo zaradi napredovale bolezni dlesni. Popravilo ugriza in poravnava zob izboljšujeta splošno funkcionalnost ustne votline in blagodejno vplivata na splošno ustno zdravje.



Diskretne možnosti za sodobno življenje

Ena največjih skrbi odraslih je, kako bo ortodontski aparat vplival na njihov videz. Dobra novica je, da je napredek v ortodontiji prinesel diskretne možnosti za zobni aparat in safirne nosilce, ki so skoraj nevidni ter ne vplivajo na vaš videz.

Čas je na vaši strani

"Koliko časa bo trajalo?" je vprašanje, ki muči številne odrasle paciente. Trajanje ortodontskega zdravljenja je različno, v povprečju lahko zdravljenje s kovinskimi nosilci traja od 18 mesecev do 3 leta. Vendar Accelerated Osteogenic Orthodontics (AOO) predstavlja inovativno metodo v ortodontiji, ki maksimalno skrajša ortodontsko zdravljenje. Metoda AOO temelji na ciljni obdelavi čeljustne kosti in pospešenem osteogenem preoblikovanju. Med postopkom oralni kirurg izreže majhne utore na kosti okoli zoba in to območje telo kmalu samostojno remineralizira. Dokler se utori popolnoma ne zacelijo, se zobje pospešeno ravnajo s pomočjo nosilcev.

Ta posebna metoda omogoča hitrejše odpravljanje zobnih nepravilnosti in tako zagotavlja prednost pacientom, ki imajo veliko stikov z drugimi ljudmi ali morajo pogosto nastopati v javnosti.

Velika samozavest – ključ do uspeha

Samozavesten nasmeh močno vpliva na naše psihološko počutje, saj dviguje samozavest in občutek varnosti. Nezadovoljstvo z nasmehom lahko povzroči negotovost in sram ter negativno vpliva na družbene odnose. Ortodontsko zdravljenje, ki ima za posledico bolj ravne zobe, nam pomaga, da se na družbenih dogodkih počutimo prijetnejše in bolj odprto komuniciramo.

Samozavesten nasmeh pozitivno vpliva tudi na naše duševno zdravje, saj zmanjša raven stresa in tesnobe. Poleg tega vpliva na to, kako nas dojemajo drugi, ter prenaša podobo našega uspeha, profesionalnosti in privlačnosti. Vlaganje v ortodontsko zdravljenje ne izboljša le zdravja zob, ampak ima tudi pomembne psihološke prednosti, ki se odražajo v vseh osebnih in poklicnih vidikih življenja.

Če dvomite, ali ste kandidat za ortodontsko zdravljenje, je vedno lažje, ko veste, da boste na enem mestu dobili strokovno mnenje in najboljšo nego za svoj nasmeh. Pot do lepega nasmeha v Ortoimplant DENTAL SPA je lahko gladka in brez stresa. S pravilnim pristopom lahko uživate v številnih prednostih ortodontije za odrasle – od izboljšanega zdravja zob do večje samozavesti, klinika Ortoimplant DENTAL SPA pa je tu, da vam pomaga na vsakem koraku te poti!