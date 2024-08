Slovenija zmagovalka uvodne ekipne tekme

Slovenski nordijski kombinatorci so uspešno začeli poletno veliko nagrado. Na srednji skakalnici v Tschaggunsu v Avstriji so Vid Vrhovnik, Tia Malovrh, Ema Volavšek in Gašper Brecl slavili na tekmi mešanih ekip.

V Tschaggunsu je po skokih vodila Francija z Leno Brocard, Matteom Baudom, Laurentom Muhlenthalerjem in Romanom Baudom, druga Nemčija je zaostajala dve sekundi, tretja Avstrija tri, četrta Slovenija pa 18 sekund. Slovenska druga ekipa v postavi Teja Pavec, Erazem Stanonik, Jošt Juvan in Silva Verbič je zasedala 11. mesto z 2:46 minute zaostanka.

Sledila je tekaška preizkušnja na rolkah. Vid Vrhovnik je Za Slovenijo predal na tretjem mestu po petih kilometrih z 22 sekundami zaostanka za Avstrijo in Francijo, ki sta bili skupaj spredaj.

Nato je izvrstno tekla mlada Tia Malovrh, ki je na 2,5 km dolgi progi z Nemko Jenny Nowak tekla čisto v ospredju, Emi Volavšek je predala na drugem mestu tik pred Italijo, Avstrijo, Norveško in Francijo.

Dvakratna zaporedna zmagovalka poletne velike nagrade je nato prav tako odlično opravila svojo nalogo in je Breclu predala na prvem mestu pred Nemčijo in Italijo.

Po prvem od dveh krogov je Brecl tekel z Italijanom, Nemcem in Norvežanom na čelu, nato pa je slovenski reprezentant presenetil vse in v cilj prišel 2,7 sekunde pred Einarjem Luraasom Oftebrojem z Norveške, 4,2 sekunde so zaostali Nemci, četrta Italija pa je zaostala 4,9 sekunde. Druga slovenska ekipa je bila z zaostankom petih minut in pol 11.

"Neverjetno! Še kar ne morem verjeti, kaj nam je uspelo. Očitno stvari delamo v pravi smeri in upam, da kaj takega lahko ponovimo tudi v zimski sezoni. Vedeli smo, da smo pripravljeni kar dobro. Zmage sicer nismo pričakovali, a smo izredno zadovoljni," je za Smučarsko zvezo Slovenije povedal Gašper Brecl.

"Današnja tekma se je iztekla res super, oddelal smo bolje kot je po mojem kdor koli pričakoval. Že skakali smo kar dobro, štartali smo četrti, tekaško pa smo se res odrezali zelo dobro," je bila zadovoljna Ema Volavšek, predstava varovancev pa je navdušila tudi glavnega trenerja Primoža Triplata: "Izjemno, kaj naj rečem? Na skakalnici morda še nismo z vsemi na nivoju, kjer bi želeli biti, tekaško pa je bila celotna ekipa danes izjemna. Zahvala za to gre predvsem Marku Gracerju in Vesni Fabjan, ki bdita nad tekaškimi treningi. Vsi skupaj se že veselimo naslednjih preizkušenj."

V nedeljo bo v Tschaggunsu na sporedu še posamična tekma v obeh konkurencah.

Preberite še: