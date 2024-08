Zgodovinska premiera kombinatork na veliki skakalnici

Devet tekmovanj v treh državah v skupno devetih dneh. Nordijske kombinatorce in kombinatorke čaka novo dejanje poletne velike nagrade, kjer se bodo pomerili na skakalnicah in tekaških stezah v Avstriji, Nemčiji in za konec še v Franciji. Slovenska zasedba se bo predstavila pod vodstvom novega glavnega trenerja Primoža Triplata.

Primož Triplat je v preteklosti že vodil slovensko reprezentanco v nordijski kombinaciji, podpisan je tudi pod nekaj največjih dosežkov naših tekmovalcev med elito. S sezono 2024/25 se vrača za krmilo, kjer je zamenjal Gorana Janusa, ki se je vrnil v smučarske skoke.

"Faza spoznavanja je že za nami"

Triplat je po delu v poletnih mesecih z našimi najboljšimi tako v moški kot ženski ekipi zadovoljen: "Faza spoznavanja je že za nami, lahko rečem, da zdaj že dobro poznam vse tekmovalce in tekmovalke. Opravili smo tudi nekaj testov, po katerih sem bil prijetno pozitivno presenečen, saj sem dobil še boljši vpogled v vse skupaj. A zdaj smo pred najtežjim delom naloge, saj moramo te številke prenesti na tekmovališča," je za Smučarsko zvezo Slovenije povedal izkušeni trener, ki je z varovankami in varovanci treniral v Planici in Kranju, nato pa nadaljeval: "Treningi na skakalnici so pri nekaterih potekali na zelo visokem nivoju, spet drugi se še malce iščejo, a niso daleč. Tudi s tekaško pripravljenostjo sem zadovoljen, mislim, da imamo dobro osnovo za uspešno zimo."

"Vemo, kaj je naš cilj, vemo tudi, kje so naše pomanjkljivosti"

Na uvod v avstrijski Tschagguns bo odpeljal štiri kombinatorce in štiri kombinatorke. To so Gašper Brecl, Vid Vrhovnik, Erazem Stanonik in Jošt Juvan, s polno obremenitvijo je poleti trenirala Ema Volavšek, dvakratna zaporedna zmagovalka poletne velike nagrade, ki je pozimi sanirala poškodbo kolena, zraven bodo tudi Silva Verbič, Teja Pavec in Tia Malovrh.

"Rezultatskih pritiskov nimamo, vsak pri sebi pa ve, kam lahko poseže, če predstave s treningov prenese na tekme. Če sem iskren, me gledano pozitivno nič ne bo presenetilo. A moramo iti počasi, vemo, kaj je naš cilj, vemo tudi, kje so naše pomanjkljivosti, predvsem pa si želimo imeti dobro osnovo, da bomo pozimi višje kot lani," je zaključil Triplat.

Poletna velika nagrada se bo prvič začela na srednji napravi v avstrijskem Tschaggunsu, za uvod bo na sporedu tekma mešanih parov v soboto, nedelja prinaša še klasično gundersen preizkušnjo za obe konkurenci. Sredi tedna se bo karavana preselila v nemški Oberstdorf, kjer bomo prvič priča tekmi kombinatork na veliki skakalnici. Nočna preizkušnja na rolkah vedno poskrbi za pravi spektakel, ki mu bomo priča v sredo.

Veliki finale sledi naslednji konec tedna, ko se bo karavana poleti prvič po šestih letih vrnila v Francijo v Chaux-Neuve. V soboto bo na sporedu posamična gundersen preizkušnja na srednji napravi, sledila pa bo še finalna tekma poletne sezone, tekma kompaktnega formata, ki se je uveljavila v lanski sezoni.

