Zadnja možnost za bogate nagrade

Ura teče in čas za prijavo na nagradni natečaj Huawei XMAGE Awards 2024 se počasi izteka. Rok za prijavo je 15. september, in če si želite svetu pokazati ustvarjalnost, je zdaj zadnji čas, da pošljete fotografijo, na katero ste najbolj ponosni.

Fotografski natečaji so odlična priložnost za preizkus vašega znanja v primerjavi z drugimi talentiranimi umetniki. Prav tako vam omogočajo, da svojo strast ponesete še stopničko višje in jo dobro izkoristite. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalni fotograf, lahko z eno izjemno fotografijo prepričate člane žirije in osvojite srca ljudi z vsega sveta. Pokažite svetu svojo zgodbo skozi prizmo objektiva, pri tem pa imejte v mislih, da so pogum, edinstvenost in izvirnost ključ do vzbujanja zanimanja za fotografije.

Sodelovanje vam ne bo prineslo samo slave in vidnosti vaših fotografij širšemu občinstvu. Potegujete se za tri glavne nagrade, vsaka je vredna deset tisoč ameriških dolarjev, in številne druge nagrade v vrednosti med tisoč in dva tisoč dolarji. Vseh nagrad je več kot 60!

Foto: Huawei

Poskušajte pogledati svet okoli sebe skozi drugo perspektivo. Pomagajte si s funkcijami, ki vam jih omogočajo kamere telefonov Huawei, in poiščite optimalno kompozicijo. Bodite pozorni na osvetlitev in senčenje, v okolici poiščite neobičajne oblike, ki vam padejo v oči, ali se osredotočite na podrobnosti. Pri tem so vam lahko v pomoč vrhunski pametni telefoni serije Huawei Pura 70, katerih vrhunske zmogljivosti so že preverili priznani slovenski fotografi.

Letošnje nagrade XMAGE uvajajo nove kategorije – trenutki, obrazi, tako daleč, tako blizu ter stil –ki prikazujejo Huaweievo vodilno vlogo na področju posnetkov, portretne fotografije, telefoto- in makrofotografije ter barvnega sloga. Poleg tega so oblikovali nove nagrade, ki umetnike spodbujajo k raziskovanju različnih izraznih oblik in uporabi Huaweievih vodilnih fotografskih zmogljivosti telefonov serij Mate in Pura.

Prispela dela bo ocenjevala žirija uglednih sodnikov, med katerimi so Chen Xiaobo – deveti podpredsednik kitajskega združenja fotografov, Keith Ladzinski – fotograf National Geographica in nominiranec za nagrado emmy, James Perolls – modni fotograf in režiser, Susi Belianska – portretna fotografinja in vizualna umetnica, Li Changzhu – Huawei Consumer Business Group.

Foto: Huawei

Vzemite v roke svoj pametni telefon Huawei, pritisnite na sprožilec in se pridružite tisočim drugim fotografskim navdušencem iz Slovenije in drugih držav. In ne pozabite. Na fotografski natečaj Huawei XMAGE Awards 2024 se lahko prijavite do vključno 15. septembra. Za več informacij in prijavo na natečaj obiščite https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage

Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI TECHNOLOGIES LJUBLJANA.