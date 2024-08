CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID: prijatelj okolja in vašega življenjskega sloga

Vstopite v svet sodobne mobilnosti s Citroënom C5 Aircross Hybrid, kjer se napredna tehnologija združi z življenjskim slogom, ki stremi k trajnosti in udobju. Zasnovan za aktivne posameznike ali družine, ki iščejo vozilo za vsakdanjo vožnjo in družinske dogodivščine, C5 Aircross ponuja zmogljivost in zanesljivost, ki ju potrebujete.

Foto: C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

Povezava med udobjem in trajnostjo

Ko sedete v C5 Aircross Hybrid, vas pozdravi ambient vrhunskega udobja in sodobne tehnologije. Citroën Advanced Comfort® sedeži pa zagotavljajo, da je vsaka vožnja sproščujoče potovanje. Ne glede na to, ali se odpravljate na družinski izlet, poslovni sestanek ali vikend oddih, bo C5 Aircross poskrbel, da boste do cilja prišli spočiti in sproščeni.

Ob tem pa hibridna tehnologija omogoča optimalno trajanje vožnje brez emisij. Z zgolj 129 grami emisij ogljikovega dioksida na kilometer po kombiniranem ciklu WLTP bo imela izvedenka C5 Aircross Hybrid 136 za kar 15 odstotkov nižje emisije ogljikovega dioksida kot enakovredna neelektrificirana bencinska izvedenka. To pomeni, da z vsakim kilometrom, ki ga prevozite, prispevate k čistejšemu zraku.

Hibridna tehnologija, učinkovitost in prihranek

Z 1.2 PureTech bencinskim motorjem nove generacije C5 Aircross Hybrid ponuja sto kilovatov (136 konjskih moči) in največji navor 230 Nm pri 1.750 vrtljajih na minuto. Električni motor razvije največjo moč 21 kilovatov (28 konksih moči) in kar 55 Nm navora ter omogoča, da vozilo deluje tudi v popolnoma električnem načinu, kar je idealno za mestne vožnje brez emisij. Hibrid ni le okolju prijazen, ampak tudi varčen. Tehnologija omogoča povprečen prihranek pri gorivu za en liter na sto kilometrov, kar predstavlja 15-odstotno izboljšanje v primerjavi z bencinskim motorjem.

Foto: C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

Vsestranska vožnja in prilagodljivost za vse potrebe

C5 Aircross Hybrid prinaša užitke v vožnji, ne glede na okoliščine. Električni motor omogoča dinamične pospeške in dodatno moč pri hitrem pospeševanju, kar je še posebej koristno pri prehitevanju ali vključevanju na avtocesto. Z elektrificiranim menjalnikom s šestimi prestavami in dvojno sklopko vožnja poteka gladko in brez prekinitev navora, kar zagotavlja udobje in stabilnost.

Prostornost in modularnost sta ključni značilnosti C5 Aircrossa. S prostorno notranjostjo, ki omogoča različne konfiguracije sedežev in prtljažnega prostora, je idealen za vse vrste prevozov – od tedenskih nakupov do vikend pobegov v naravo. Baterijo pa ima nameščeno pod prednjim levim sedežem, kar pomeni, da prtljažni prostor ostaja nespremenjen. To pa zagotavlja maksimalno funkcionalnost.

Foto: C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

Skrb za prihodnost

S C5 Aircross Hybridom se ne odločate le za vrhunsko vozilo, temveč tudi za bolj trajnostno prihodnost. Zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida in manjša poraba goriva prispevata k varovanju okolja, medtem ko napredna tehnologija skrbi za vašo varnost in udobje. Citroën zavezano sledi viziji trajnostne mobilnosti, ki jo zdaj lahko tudi vi uresničujete z vsakodnevno vožnjo.

Foto: C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

Spoznajte Citroën C5 Aircross Hybrid tudi v živo! Pridružite se novi generaciji voznikov, ki razumejo, kako pomembna je skrb za okolje in udobje na vsakem koraku. Obiščite najbližjega pooblaščenega prodajalca Citroën in preizkusite C5 Aircross Hybrida.

Naročnik oglasnega sporočila je C AUTOMOBIL IMPORT D. O. O.