Končno rešitev za lastnike vikendov na Hrvaškem

Slovenci radi dopustujemo na Hrvaškem, zato ni presenetljivo, da imajo tam svojo nepremičnino premnogi naši sodržavljani. A z vse dražjimi cenami električne energije, tudi na Hrvaškem, vse več lastnikov vikendov razmišlja, da bi za energetsko samooskrbo poskrbeli tudi na dopustniških objektih. Tema je še posebej aktualna v vročih poletnih dneh, ko v obilici sonca in dopustniške razbremenjenosti lastniki nepremičnin razmišljajo o novih posodobitvah vikendov. Preverili smo, kako lahko slovenski lastniki vikendov na Hrvaškem postanejo samooskrbni in znižajo mesečne stroške za električno energijo.

Foto: Shutterstock

NGEN Smart Energy Systems je vodilno podjetje na področju zagotavljanja naprednih energetskih rešitev v sedmih evropskih državah, svojo podružnico pa imajo tudi v sosednji Hrvaški. Njihovo poslanstvo je omogočiti energetsko učinkovite in okolju prijazne tehnologije, ki podpirajo trajnostni razvoj. Pri tem so osredotočeni na ustvarjanje pametnih domov, ki ne le zmanjšajo porabo energije, temveč tudi povečajo udobje in kakovost življenja njihovih prebivalcev. Osredotočajo se na integrirane rešitve, ki združujejo obnovljive vire energije, pametna omrežja in napredne tehnologije za shranjevanje energije. Kot nam je povedal njihov direktor za hrvaški trg Ivan Trojok, nenehno vlagajo v raziskave in razvoj, s čimer ostajajo na čelu industrijskih inovacij ter prispevajo k boljši in trajnostni prihodnosti. Z Ivanom Trojkom smo se pogovarjali o trajnostnih rešitvah, ki jih slovenskim lastnikom vikendov na Hrvaškem omogočajo v njihovem podjetju.

Baterijski sistem za domačo uporabo, ki ga ponujajo v podjetju NGEN Smart Energy Systems, zagotavlja popolno energetsko samozadostnost gospodinjstva, saj omogoča shranjevanje presežka električne energije, pridobljene iz sončnih sistemov.

Tako lahko tudi vaša vikend nepremičnina postane neodvisna od cen elektrike na energetskem trgu, omrežnin in drugih stroškov, povezanih s porabo električne energije. Pametne rešitve, ki jih omogoča ta rešitev, pa bodo ščitile vaš družinski proračun pred vse dražjimi cenami elektrike, tudi na Hrvaškem.

Celovita rešitev za energetsko samozadostnost vaše nepremičnine na Hrvaškem

Foto: Shutterstock

NGEN hranilniki električne energije prinašajo številne prednosti, še posebej v okviru sistema NGEN Star, ki poskrbi tudi za ustvarjanje električne energije s pomočjo sončne elektrarne. NGEN-ova energetska platforma združuje več tehnoloških rešitev, ki skupaj omogočajo visoko stopnjo energetske neodvisnosti:

#1 Proizvodnja energije: Prvi korak k energetski samozadostnosti je proizvodnja lastne energije. To se doseže s pomočjo solarnih panelov, nameščenih na strehe hiš ali drugih objektov. NGEN Star omogoča solarne panele najnovejše tehnologije, ki zagotavljajo največji izkoristek sončne energije, zaradi česar je odkup dodatne elektrike iz omrežja najmanjši. A nakup sončne elektrarne ni predpogoj za namestitev hranilnika, ki tudi sam po sebi omogoča številne prednosti.

#2 Shranjevanje energije: Proizvedena energija, ki se ne uporabi takoj, se shranjuje v baterijskih sistemih. Shranjeno energijo lahko uporabljate tudi ponoči ali ob oblačnih dneh, ko ni na voljo dovolj sončne energije, da bi pokrila porabo. Tako se zagotavlja neprekinjena oskrba z energijo, ne glede na trenutne vremenske pogoje.

Foto: Jan Lukanović

#3 Pametno upravljanje z energijo: Ključni element NGEN-ove energetske platforme Ključni element NGEN-ove energetske platforme SG Connect je sistem pametnega upravljanja z energijo. Ta sistem uporablja napredne algoritme za spremljanje in upravljanje proizvodnje in porabe energije v realnem času. Na primer, sistem lahko samodejno prilagodi porabo energije glede na čas dneva, vremenske razmere ali navade uporabnika. Prav tako SG Connect daje prednost uporabi shranjene energije, ko so cene energije visoke ali ko je povpraševanje v omrežju veliko.

#4 Integracija s pametnimi napravami: NGEN-ova platforma je zasnovana za enostavno integracijo s številnimi pametnimi napravami v hiši, kot so pametne toplotne črpalke in pametni gospodinjski aparati. Ta integracija omogoča uporabnikom avtomatizacijo in optimizacijo njihovih energetskih potreb, kar dodatno zmanjšuje porabo in povečuje udobje.

#5 Rezervno napajanje: Rezervno napajanje, ki ga omogoča baterijski hranilnik, pride do izraza še posebej ob izpadu električne energije. NGEN Star hibridni sistem pa omogoča namestitev ter uporabo tudi v „off-grid” sistemih oziroma na objektih, ki nimajo povezave z elektro omrežjem.

Foto: Shutterstock

#6 Spremljanje in analiza: Uporabniki lahko spremljajo svojo proizvodnjo in porabo energije prek uporabniškega vmesnika, ki je na voljo preko mobilne aplikacije. Tako lahko v realnem času vidijo, koliko energije proizvajajo, koliko shranjujejo in koliko porabljajo. Sistem ponuja tudi analitične podatke in poročila, ki uporabnikom pomagajo bolje razumeti njihove energetske potrebe in prepoznati možnosti za dodatne prihranke.

S temi tehnološkimi rešitvami NGEN svojim uporabnikom omogoča, da dosežejo visoko stopnjo energetske neodvisnosti, zmanjšajo svoje energetske stroške in prispevajo k trajnostnejši prihodnosti, saj lahko gospodinjstva z uporabo shranjene solarne energije zmanjšajo svoj ogljični odtis, kar prispeva k okolju prijaznejšemu načinu življenja.

Baterijski hranilnik: od nakupa do montaže

Z ali brez sončne elektrarne, prednosti NGEN-ove baterije, ki jo lahko v vaš vikend na Hrvaškem namestite s pomočjo podjetja NGEN Smart Energy Systems, so torej zgovorne. A za kakšen poseg pravzaprav gre? Ali namestitev vključuje dodatna strojna dela? Koliko prostora v vikendu pravzaprav potrebujete za namestitev baterijskega hranilnika?

Foto: Jan Lukanović

Postopek namestitve baterij se izvaja po skrbno usklajenih korakih, ki zagotavljajo optimalno delovanje in varnost sistema. V začetni fazi je potrebna natančna analiza vaših energetskih potreb, ki jo ob pogovoru z vami opravijo strokovnjaki podjetja NGEN Smart Energy Systems. Na tej osnovi namreč določijo kapaciteto hranilnika, ki bo dovolj zmogljiv za pokrivanje energetskih potreb vašega počitniškega podjetja.

Sledi priprava projektne dokumentacije, ki je potrebna za vložitev soglasja s strani pristojnega distribucijskega območja Hrvaške elektroprivrede (HEP). Po odobritvi elektroenergetskega soglasja pooblaščeni inštalaterji začnejo nameščati baterijski sistem. Najprej se pripravi prostor za namestitev baterij, pri čemer se posebna pozornost posveti izbiri lokacije, ki je ustrezno zaščitena pred vlago in drugimi neugodnimi pogoji.

Namestitev opreme, čeprav tehnično zahtevna, se izvaja učinkovito in traja le nekaj ur. Zadnji korak vključuje preverjanje pravilnosti namestitve in zagon sistema.

Zakaj izbrati prav NGEN sistem oskrbe z električno energijo? Foto: Matic Lipar, Lipardesign NGEN sistem izstopa na trgu zaradi svoje napredne tehnologije in integriranega pristopa, ki uporabnikom ponuja nekaj ključnih prednosti v primerjavi z drugimi izdelki. Njihova lastna SG Connect platforma za avtomatizacijo upravljanja z energijo uporabnikom omogoča dinamično upravljanje porabe energije na podlagi trenutnih tržnih cen. To obenem omogoča optimizacijo stroškov za uporabnike in večjo ekonomsko učinkovitost celotnega omrežja. Energetsko neodvisnost pa dopolnjuje možnost rezervnega napajanja. NGEN svojim strankam zagotavlja celovito storitev, od namestitve, vzdrževanja, podpore, pa do garancije na dolgotrajno življenjsko dobo sistema. Zavezani so kakovosti, zanesljivosti in trajnosti, zaradi česar so prva izbira vseh, ki želijo z vlaganjem v trajnost doseči dolgoročne ekonomske prihranke.