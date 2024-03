Nesrečni Ratnik se je oddolžil, v Ljudskem vrtu trije atraktivni goli

V Sloveniji je, kar zadeva klubski nogomet, običajno največje pozornosti deležen večni derbi. To sezono, ko se z naslovom spogledujejo Celjani, je drugače. Najverjetneje edini zasledovalec, ki jim lahko še prekriža načrte, je Olimpija. Če bi to soboto premagala Celjane, bi zaostanek znižala na štiri točke. A se je končalo z remijem 1:1. Še bolje spomladi igra Maribor, a ima tudi po zmagi s 3:0 nad Domžalami visokih 16 točk zaostanka. V nedeljo bo Koper gostil Rogaško, Radomlje pa Bravo. Kot prva sta se za točke v petek udarila Aluminij in Mura. Kidričani so zmagali z 2:0.

Jakupović in Soudani zrežirala visoko zmago vijoličnih

Arnel Jakupović je zabil 11. gol sezone. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Po pritožbi NK Maribor se je tekma 24. kroga prve lige v Ljudskem vrtu vendarle igrala pred navijači, celo pred skoraj polnimi tribunami. Po pol ure so prvi mrežo zatresli gostje iz Domžal, a gol ni veljal. Z roba kazenskega prostora je Jošt Pišek sprožil pravo bombo, neubranljivo za Ažbeta Juga. A je pred tem v napadu Domžal žoga že prečkala črto za golom in tako je bil gol po posredovanju sistema VAR razveljavljen. Pet minut zatem je vendarle prišlo do spremembe na semaforju.

Nič manj atraktivno ni zadel Hillal Soudani, ki je dobil žogo 20 metrov od gola, se hipoma obrnil za 180 stopinj in izvrstno streljal. Še pred koncem prvega polčasa so domači vodili že z 2:0. S preigravanjem in podajo se je izkazal novinec v vijoličnem dresu Maks Barišič, svoj že 11. gol v sezoni pa je zabil Arnel Jakupović (njegov rekord v prvi ligi je 12 golov, ko je še igral za Domžale). Zelo razpoloženi Soudani je v 80. minuti prejel lepo podajo Marka Božiča in s svojim drugim golom na tekmi (že devetim v sezoni) zapečatil usodo Domžal (3:0).

Maribor spomladi kaže najboljši obraz med vsemi, a zaradi remija z Rogaško (0:0) in poraza z Muro za zeleno mizo za Olimpijo zaostaja devet točk, za Celjem pa kar 16.

Josip Iličić je bil v prvi postavi Maribora, ki je s 3:0 premagal Domžale. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Nesrečni Ratnik se je oddolžil, razlika ostaja sedem točk

Olimpija je nesrečno dobila gol. Foto: www.alesfevzer.com Prvi polčas je pripadel Olimpiji, ki je bila podjetnejša (4:3 v strelih proti vratom, 55-odstotna posest žoge), a prvo je zabilo Celje. Agustin Doffo je izgubil žogo, reprezentant Žan Karničnik je z njo pobegnil v kazenski prostor. Njegov strel ni bil nič posebnega, a je žogo nesrečno preusmeril Marcel Ratnik in Denis Pintol je bil premagan. Izpostavimo še zanimiv trenutek iz 18. minute, ko je sprožil Raul Florucz, žoga je na poti proti vratom zadela sodnika Slavka Vinčića, a je vratar Celja Matjaž Rozman izvrstno posredoval.

Nesrečni Ratnik je v 84. minuti po podaji iz kota zadel za izenačenje na 1:1. Nova drama je sledila v 90. minuti, ko je rezervist Redi Kasa zatresel vratnico. Že tretja vratnica za Olimpijo na tekmi (v prvem polčasu je po lepem strelu s 30 metrov zatresel Peter Agba, v drugem pa najprej Jorge Silva). Po odbitku od vratnice je žoga v roko zadela Karničnika, a se sodnik ni oglasil (roko je imel ob telesu). Tako je ostalo pri izidu 1:1. Delitev točk v Stožicah je pomenila, da razlika med tekmecema za naslov prvaka ostaja sedem točk v korist Celjanov.

Mura običajno zmaguje v Kidričevem, a ...

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Ko Mura gostuje v Kidričevem, praviloma zmaguje. Pred petkovo tekmo je na devetih gostovanjih pri Aluminiju zmagala kar šestkrat, le enkrat pa ostala praznih rok. Statistika torej Aluminiju ni bila naklonjena, a so se nanjo varovanci Roberta Pevnika požvižgali in goste iz Prekmurja premagali z 2:0. Izbranci Antona Žlogarja so Kidričevo zapustili sklonjenih glav, to pa predvsem po zaslugi dveh mojstrskih zadetkov Tina Matića. Podaji sta prispevala Marko Brkljača in Sandro Jovanović. Aluminij se je z zmago prebil na osmo mesto, tik za Muro, za katero zaostaja le še dve točki.

Najprej za točke v Kopru, nato še Domžalah

Radomljani to sezono ne blestijo na "domačih" tekmah v Domžalah. Foto: www.alesfevzer.com Nedeljski spored 24. kroga se bo začel na Bonifiki. Koper bo gostil Rogaško, ki se je po jesenskem delu znašla v nehvaležnem položaju, osamljena na dnu lestvice, a je nato spomladi zažarela v prevetreni, bolj všečno uigrani podobi, s katero je prekrižala načrte številnim favoritom. Jih lahko tudi Kopru? Domači strateg Aleksander Radosavljević še vedno čaka na prvo domačo zmago. V prejšnjem krogu so kanarčki stežka dosegli točko v Šiški, junak srečanja pa je postal vratar Jan Koprivec, ki je ubranil najstrožjo kazen Milanu Tučiću. Zdaj bo največjo nevarnost predstavljal visokonogi Hrvat pri Rogaški Patrik Mijić.

V sklepnem dejanju 24. kroga, po katerem se bo večina prvoligaških klubov osredotočila na pokalne spopade, se bosta za točke pomerila soseda iz Ljubljanske kotline, Radomlje in Bravo. Mlinarji so na nevarnem devetem mestu, Šiškarji pa še vztrajajo v boju za Evropo. Izbrance Oliverja Bogatinova lahko skrbi skromen učinek na domačih tekmah. So edini udeleženci 1. SNL, ki domačih dvobojev ne morejo igrati na svojem stadionu, ampak gostujejo na objektu ob Kamniški Bistrici. Pri gostih bi lahko v napadu zaigral tudi Matej Poplatnik, ki mu je v zadnjih krogih težave povzročala viroza.

