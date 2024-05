Bo Pogačar spet poskusil razbiti monotonost ravninske etape?

Četrta etapa bo kolesarje vodila po italijanski pokrajini Ligurija, in sicer po trasi, po kateri je speljan prvi kolesarski spomenik sezone Milano–Sanremo. Kolesarji bodo startali v mestu Acqui Terme na 157 metrih nadmorske višine in se bodo v prvih dveh urah povzpeli več kot tisoč metrov nad morjem. V 190 kilometrih bodo opravili 2,079 višinskih metrov.

Profil 4. etape Dirke po Italiji:

Takoj za letečim ciljem jih čaka edini kategoriziran vzpon dneva: Colle del Melogno (3. kat.), ki je dolg osem kilometrov in ima nekaj manj kot petodstotni povprečni naklon. Sledil bo spust do obale in nato cilj v Andori, ne tisti v španskih Pirenejih, ampak v Italiji, ki še nikoli ni gostila Gira. Tik pred ciljem se bodo povzpeli še na Capo Mele, znameniti vzpon, ki je sestavni del dirke Milano–Sanremo. Tukaj bi lahko svojo priložnost iskali kolesarji z napadi, najverjetneje pa bo prišlo le do redčenja glavnine. Sledil bo zelo hiter in tehnično nezahteven spust do mesta Andora, kjer bodo hitrosti verjetno zelo visoke, in nato še zaključek na 800 metrov dolgi ravnini.

Zadnji kilometer:

Glavne favorite gre iskati med sprinterji, ki so zaznamovali že del 3. etape (Tim Merlier, ki se je z osmimi zmagami v tem letu izenačil s Pogačarjem, Jonathan Milan, Kaden Groves, Olav Kooij, Biniam Girmay in Phil Bauhaus), nikoli pa ne gre odpisati niti Pogačarja. Glede na zaključni del profila trase bi priložnost lahko poskusil najti tudi prvi nosilec rožnate majice na letošnjem Giru Jhonatan Narváez, Julian Alaphilippe, Christophe Laporte ali Max Schachmann.

Etapa se bo začela ob 12.35, kolesarje pa v cilju pričakujemo nekaj po 17. uri.

