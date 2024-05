Znebite se nadležnih alergenov in izboljšajte kakovost spanca

V boju proti alergijam predstavljajo pršice nevidnega sovražnika številka ena v našem domu, zato je redno čiščenje, pravilno prezračevanje in uporaba sesalnikov za pršice bistvenega pomena za vzpostavitev zdravega domačega okolja. Ocenjuje se, da je približno 20–30 odstotkov svetovnega prebivalstva občutljivo na alergije na pršice, zato vam Smartus.si predstavlja neprekosljive zmagovalce v boju zoper to neprijetno nadlogo.

Pršice in zakaj je pomembno, da se jih znebimo v našem domu ?

Foto: Smartus d.o.o. Pršice so 0,3 milimetrov mikroskopsko velike alergene žuželke, ki s svojimi osmimi nogami spadajo v razred pajkovcev. Te brezbarvne in s prostim očesom nevidne živalce se hranijo z drobnimi organskimi delci, kot so luske kože, dlake in drugo. Pršice ne grizejo in ne pikajo, encimi, ki jih vsebujejo njihovi iztrebki, pa lahko izzovejo alergijske reakcije kot so: kihanje, izcedek iz nosu, srbenje v očeh, kožni izpuščaji, dermatitis, težave z dihali ter druge vsesplošne zdravstvene težave. Ti iztrebki preidejo kot prašni delci v zrak in jih nevede vdihavamo, saj se nahajajo na večini naših domačih površin, najpogosteje pa domujejo v oblazinjenem pohištvu in tkaninah kot so: postelje, vzmetnice, blazine, preproge in drugi tekstilni materiali.

Sesalniki za pršice so novi hišni pomočniki posebej zasnovani za učinkovito odstranjevanje in zmanjševanje pršic in alergenov iz domačega kavča, vzmetnic, preprog, fotelja in ostalega oblazinjenega pohištva. Glavne razlike, ki ločujejo ročne sesalnike za pršice od običajnih sesalnikov, so:

so novi hišni pomočniki posebej zasnovani za učinkovito odstranjevanje in zmanjševanje pršic in alergenov iz domačega kavča, vzmetnic, preprog, fotelja in ostalega oblazinjenega pohištva. Glavne razlike, ki ločujejo ročne sesalnike za pršice od običajnih sesalnikov, so: HEPA filtracija : Ročni sesalniki za pršice so opremljeni z naprednimi HEPA filtri, ki učinkovito zadržujejo in zajemajo tudi najmanjše delce, kot so pršice, cvetni prah in drugi alergeni.

: Ročni sesalniki za pršice so opremljeni z naprednimi HEPA filtri, ki učinkovito zadržujejo in zajemajo tudi najmanjše delce, kot so pršice, cvetni prah in drugi alergeni. UV sterilizacija : Funkcija uporablja ultravijolično svetlobo za odpravo bakterij, virusov in pršic na površinah s čimer prispeva k še večji higieni in čistoči v domačem okolju.

: Funkcija uporablja ultravijolično svetlobo za odpravo bakterij, virusov in pršic na površinah s čimer prispeva k še večji higieni in čistoči v domačem okolju. Krtača obogatena s ščetkati in lopaticami : Za temeljito čiščenje oblazinjenega pohištva, preprog in drugih tekstilnih površin, kjer se pršice najpogosteje skrivajo.

: Za temeljito čiščenje oblazinjenega pohištva, preprog in drugih tekstilnih površin, kjer se pršice najpogosteje skrivajo. Ciklonska tehnologija : Ročni sesalniki za pršice pogosto vključujejo ciklonsko tehnologijo, ki omogoča boljšo ločevanje prahu in umazanije ter tako boljšo učinkovitost samega sesanja.

: Ročni sesalniki za pršice pogosto vključujejo ciklonsko tehnologijo, ki omogoča boljšo ločevanje prahu in umazanije ter tako boljšo učinkovitost samega sesanja. Inteligentni Senzorji: Nekateri naprednejši modeli ročnih sesalnikov za pršice imajo vgrajene inteligentne senzorje, ki zaznavajo stopnjo prahu in alergenov na površini ter samodejno prilagajajo moč sesanja za optimalne rezultate.

Komu je namenjen ročni sesalnik za pršice?

Sesalniki za pršice so odlična izbira za ljudi, ki trpijo za alergijami, družinam z majhnimi otroki ter novorojenčki, starejšimi osebami, ki imajo kronične dihalne težave (astma, kronična obstruktivna pljučna bolezen, …), lastnike hišnih ljubljenčkov ter za vse ljudi, ki si želijo čist in svež zrak v svojem domu.

Zakaj izbrati ročni sesalnik za pršice?

čiščenje zaves in otroških plišastih igrač,

čiščenje oblazinjenih površin hišnih ljubljenčkov,

osvežitev oblazinjenega pohištva, blazin in preprog,

čiščenje oblazinjenih delov v našem avtomobilu, avtodomu, počitniških nastanitvah, ...

zmanjšanje pojava plesni.

Strokovna medicinska revija Journal of Allergy and Clinical Immunology, ki pokriva raziskave o alergiji in imunologiji in je ena od treh uradnih revij Ameriške akademije za alergijo, astmo in imunologijo, pri tem poroča, da ravno uporaba ročnih sesalnikov za pršice zmanjša koncentracijo alergenov v domačem okolju za več kot 90 odstotkov v samo nekaj tednih redne uporabe.

Kako pravilno izbrati ročni sesalnik za pršice?

Pri izbiri sesalnika za pršice obstajajo nekateri pomembni dejavniki, ki jih je zaželeno preveriti pred samim nakupov, in sicer:

Sesalna moč in zmogljivost : Sesalna moč je srce sesalnika, ta parameter določa, kako učinkovito lahko vaš sesalnik za pršice izsesal umazanijo, dlake in ostale prašne delce iz površin. Pri samem nakup se zato priporoča izbira sesalnika s sesalno močjo vsaj 500 vatov in več.

: Sesalna moč je srce sesalnika, ta parameter določa, kako učinkovito lahko vaš sesalnik za pršice izsesal umazanijo, dlake in ostale prašne delce iz površin. Pri samem nakup se zato priporoča izbira sesalnika s sesalno močjo vsaj 500 vatov in več. Dodatne funkcije : Preverite morebitne dodatne funkcije, kot so odstranjevanje pršic z UV-C sterilizacijo, število udarcev na minuto pri teptanju, možnost ogretega zraka pri sesanju, senzor za zaznavanje stopnje prahu in pršic, LED indikator, ...

: Preverite morebitne dodatne funkcije, kot so odstranjevanje pršic z UV-C sterilizacijo, število udarcev na minuto pri teptanju, možnost ogretega zraka pri sesanju, senzor za zaznavanje stopnje prahu in pršic, LED indikator, ... Napredna tehnologija filtracije : Odločite se za sesalnike, ki so opremljeni s filtri HEPA (High-Efficiency Particulate Air), saj ti zajamejo tudi najmanjše delce, kot so dlaka hišnih ljubljenčkov, alergeni in pršice.

: Odločite se za sesalnike, ki so opremljeni s filtri HEPA (High-Efficiency Particulate Air), saj ti zajamejo tudi najmanjše delce, kot so dlaka hišnih ljubljenčkov, alergeni in pršice. Stopnja hrupa : Čeprav je hrup pri delovanju sesalnika za pršice neizogiben, ni nujno, da je moteč. Razmislite o modelih, ki poudarjajo tiho delovanje, predvsem če imate majhne otroke, ki čez dan dremajo.

: Čeprav je hrup pri delovanju sesalnika za pršice neizogiben, ni nujno, da je moteč. Razmislite o modelih, ki poudarjajo tiho delovanje, predvsem če imate majhne otroke, ki čez dan dremajo. Velikost in teža : Izberite sesalnik, ki je dovolj lahek in prenosen, da ga lahko enostavno uporabljate in prenašate po različnih delih doma.

: Izberite sesalnik, ki je dovolj lahek in prenosen, da ga lahko enostavno uporabljate in prenašate po različnih delih doma. Avtonomija baterije : Če je sesalnik brezžičen, preverite kapaciteto baterije in čas polnjenja.

: Če je sesalnik brezžičen, preverite kapaciteto baterije in čas polnjenja. Enostavnost uporabe in vzdrževanja : Zagotovite si sesalnik, ki omogoča prijazne funkcije, kot so lahko dostopna in snemljiva posoda za prah, intuitivna nadzorna plošča ter enostavno čiščenje in vzdrževanje same naprave.

: Zagotovite si sesalnik, ki omogoča prijazne funkcije, kot so lahko dostopna in snemljiva posoda za prah, intuitivna nadzorna plošča ter enostavno čiščenje in vzdrževanje same naprave. Prilagodljivost vašemu življenjskemu slogu : Dolg kabel ali brezžično delovanje je lahko ključnega pomena, če imate velik dom. Za tiste, ki imajo težave z mobilnostjo, so lahke in okretne zasnove bistvenega pomena, zato upoštevajte svoje okoliščine in se odločite za sesalnik, ki ustreza vašim potrebam.

: Dolg kabel ali brezžično delovanje je lahko ključnega pomena, če imate velik dom. Za tiste, ki imajo težave z mobilnostjo, so lahke in okretne zasnove bistvenega pomena, zato upoštevajte svoje okoliščine in se odločite za sesalnik, ki ustreza vašim potrebam. Cenovni razpon : Primerjajte cene različnih modelov, pred nakupom pa bodite pozorni tudi na morebitne dodatne stroške, kot so nadomestni filtri ali dodatki.

: Primerjajte cene različnih modelov, pred nakupom pa bodite pozorni tudi na morebitne dodatne stroške, kot so nadomestni filtri ali dodatki. Zanesljivost in garancija: Preverite proizvajalca in se prepričajte, ali sesalnik prihaja z zadostno garancijo. Tako boste lahko računali na zanesljivost izdelka.

Kaj je priporočeno?

V poplavi različnih modelov ročnih sesalnikov za pršice na tržišču in njihovih proizvajalcev lahko mirne vesti in z visoko mero zanesljivosti izberemo blagovno znamko Jimmy. Gre za podjetje, ki se izkazuje po kakovostnih izdelkih, prepojenih z inovativno tehnologijo ter visoko učinkovitostjo, kar zagotavlja zadovoljstvo uporabnikom in dolgotrajno zanesljivost.

Sesalnike za pršice Jimmy bogatijo izjemno učinkovita sesalna moč, inovativna tehnologija, UV delovanje, inteligentni senzor za zaznavanje prahu, dvojna ciklonska filtracija, patentirana krtača, LED indikator, ergonomska zasnova ter enostavna uporaba pri vsakodnevnem čiščenju, s čimer olajšajo vzdrževanje čistega in zdravega bivalnega okolja brez nepotrebnega napora.

Spletna trgovina Smartus.si vam pri tem ponuja širok nabor ročnih sesalnikov za pršice priznane blagovne znamke Jimmy.

