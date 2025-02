V živo: nora pomlad vročega Ljubljančana! Maribor pravkar gosti Muro.

Nogometaši Brava so v Šiški v 22. krogu 1. SNL na krilih dvakratnega strelca Mateja Poplatnika, ki je v spomladanskem delu dosegel že šest zadetkov, premagali Koper (2:1) in se vodilni Olimpiji približali na -6. V Ljudskem vrtu se v vedno zanimivem štajersko-prekmurskem spopadu merita Maribor in Mura. Nedelja bo v znamenju prvih nastopov Olimpije in Celja po napornem in stresnem playoffu konferenčne lige. Potrti zmaji bodo po izpadu iz Evrope gostovali pri zadnjeuvrščenih Domžalah, pri katerih je vrag vzel šalo, presrečni Celjani pa bodo po zgodovinskem uspehu na Cipru svojo sploh prvo domačo zmago v letu 2025 lovili proti Radomljam. Mlinarji so v tej sezoni že pokvarili načrte izbrancem Alberta Riere. V petek sta se Nafta in Primorje razšla brez zmagovalca (2:2).

Sobotni spored 22. kroga se je začel že v času kosila. Bravo Big Bang je v derbiju kroga, spopadla sta se kandidata za Evropo, na stadionu ŽAK premagal Koper (2:1). Najboljši strelec spomladanskega dela Matej Poplatnik je tako nadaljeval vroči niz, saj je spomladi dosegel že šest zadetkov, Bravo pa poleg vodilne Olimpije ostaja edini klub, ki je spomladi osvojil stoodstotno število točk. Z zmago nad Koprčani ni vrgel rokavice le Mariboru, ampak celo vodilnim zmajem, saj se jim je najmanj do nedelje približal na zgolj šest točk zaostanka. Bravo ni v 1. SNL izgubil že devet tekem zapored.

Koprčani gostutejo pri neposrednem tekmecu za Evropo. Dvoboj so začeli imenitno. Foto: Grega Valančič

Začetek dvoboja je sicer pripadel gostom. Po dokaj mirnem uvodu v tekmo so Primorci povedli v deveti minuti. Kamil Manseri je prodrl po desni strani, žogo na robu kazenskega prostora oddal do Frana Tomeka, ki je nato naredil še korak ali dva ter žogo poslal pod prečko Bravovih vrat.

Šiškarji, ki so pogrešali kaznovanega Martina Pečarja, so imeli kmalu zatem prvo priložnost za izenačenje, v 17. minuti pa so tudi zadeli vratnico prek Victorja Gidada. Isti igralec je streljal tudi v 36. minuti, ko je Luka Baš žogo odbil, a le do Mateja Poplatnika. Temu je koprski vratar prvi strel še obranil, z drugim pa je izkušeni napadalec le poravnal izid na 1:1.

V 36. minuti je rezultat na 1:1 izenačil Matej Poplatnik. Foto: Grega Valančič

V uvodu drugega dela sta bili ekipi borbeni, se trudili, a velikih priložnosti ni bilo. Izjemno pa je nato v 62. minuti zapravil Di Mateo Lovrić, ko je povsem sam prišel pred Matijo Orbanića, vratar Brava pa je odlično posredoval in preprečil koprsko vodstvo.

V 68. minuti pa so spet zadeli Šiškarji. Po podaji Marka Španringa s prostega strela z desne strani je z glavo zadel Poplatnik ter tako še izboljšal svoj strelski izkupiček. Zdaj je pri osmih golih v sezoni, spomladi jih je dosegel kar šest.

V drugem polčasu je 32-letni Ljubljančan poskrbel za popolni preobrat. Foto: Grega Valančič

Koper, ki je pogrešal številne nogometaše, med njimi Denija in Tomija Jurića, Marka Pabaija, Sandra Jovanovića, Eneja Jeleniča, Gabriela Groznico, Petra Petriška in Wisdoma Suleja, je nato intenzivno iskal izenačenje, imel na voljo tudi številne podaje iz kota, toda Bravo je bil dovolj zbran v obrambi ter zadržal prednost.

Mura ne prihaja v Ljudski vrt z belo zastavo

Ob 15. uri se bosta v Ljudskem vrtu spopadla Maribor in Mura. Vijolice se nahajajo v zahtevnem obdobju. Boštjan Cesar je v prejšnjem krogu prvič izkusil grenkobo poraza na domači zelenici, Maribor pa je zapravil priložnost, da bi ohranil spodobnejši zaostanek za vodilno Olimpijo (šest točk). Ta se je povečal na devet točk, zato si vijolice, če še želijo vztrajati v boju za državni naslov, ne smejo privoščiti domačih spodrsljajev.

"Najprej bi čestital Celju za fenomenalno uvrstitev v osmino finala, ki pomeni dodaten dokaz, da Slovenija nogometno raste. Želim jim, da nadaljujejo z dobrimi igrami in se uvrstijo čim dlje. Naš delovni teden je minil po načrtu, čaka nas zelo zahteven nasprotnik. Vemo, da proti Mariboru vse ekipe igrajo z dodatnim navdihom, toda razplet bo v največji meri odvisen od nas in verjamem, da se bomo pobrali po bolečem porazu proti Bravu," je trener vijolic čestital Celju za zgodovinski uspeh v konferenčni ligi, obenem pa izrazil optimizem, kar se tiče domače tekme z Muro.

Maribor je v Ljudskem vrtu na zadnjih petih domačih tekmah v 1. SNL zmeraj premagal Muro in pri tem dosegel veliko zadetkov (2:1, 5:0, 3:1, 3:1 in 5:1). Bo tako učinkovit tudi v soboto? Foto: Jure Banfi

Mariborčani so deležni pritiska, čez dva tedna bo v mestu ob Dravi v večnem derbiju gostovala tudi vodilna Olimpija, Mura pa po drugi strani išče priložnosti, da bi se približala vstopu v zgornjo polovico razpredelnice. Trener Oskar Drobne je zadovoljen s prihodom zadnjih zimskih novincev, ki klubu prinašajo širino, na gostovanje v Ljudski vrt pa se ne odpravlja z belo zastavo, ampak ciljem, da bi navijače Mure, ki so v tej sezoni večkrat izrazili nezadovoljstvo z dogajanjem v klubu, končno osrečil tudi z velikimi zmagami v prvenstvu.

Nafta vodila že z 2:0, a je sledil preobrat Primorja

Nogometaši Nafte so v dvoboju z Ajdovci lovili točke, da se morda približajo mestom, ki zagotavljajo neposredni obstanek v eliti, ali da povečajo razliko do zadnjeuvrščenih Domžal. Na koncu so bili z osvojeno točko zadovoljnejši Ajdovci, ki so vse bližje potrditvi obstanka v prvi ligi.

Nafta je proti Primorju povedla z 2:0, na koncu pa remizirala z 2:2. Foto: Sebastijan Andrejek Bukovec

Lendavčanom je uspel imeniten uvod. Aleks Pihler je v 14. minuti domačim zagotovil vodstvo, le dve minuti kasneje pa je Josip Špoljarić pred golom Primorja po ostri, a natančni podaji Roka Pirtovška z desne strani še drugič matiral Josipa Posavca.

Foto: Sebastijan Andrejek Bukovec Po vodstvu z 2:0 pa se je Nafta pomaknila v bolj obrambno formacijo, kar pa se ji ni obrestovalo. Ishaq Rafiu je v 25. minuti zaključil hitro, a dobro izdelano akcijo Primorja z leve strani po prostem strelu, kjer pa je obramba Nafte zamujala. Isti igralec je bil v podobnem položaju v 33. minuti na levi strani podajalec za gol, ki ga je zabil Mark Gulič. Še naprej so imeli več od igre Ajdovci.

Drugi del so zaznamovali številni manjši prekrški in menjave ter posledično prekinitve. Prav v uvodu so trikrat nevarno zapretili Lendavčani, v nadaljevanju pa je imelo Primorje žogo več v posesti, a si v drugem delu ni ustvarilo niti ene resne priložnosti. Borbena igra v drugem polčasu se je zaključevala ob robu obeh kazenskih prostorov in posledično brez spremembe izida.

Kakšen bo odgovor Olimpije po izpadu iz Evrope?

Nedelja se bo začela v Domžalah. Dvakratnim prvakom stvari uhajajo izpod nadzora. Čeprav se Dejan Dončić v vlogi trenerja trudi, da bi prebudil varovance, med katerimi ne manjka obetavnih mladeničev, so rezultati skromni tudi v letu 2025. Domžalčani tako v 22. krog vstopajo z zadnjega mesta, po bolečem porazu v občinskem derbiju z Radomljani (0:1) pa bodo točke, še kako potrebne v boju za obstanek, iskali proti vodilni Olimpiji. Poraja se vprašanje, kako se bodo zmaji odzvali po izpadu iz Evrope. V četrtek bi lahko na polnih Stožicah proslavljali zgodovinski preboj med 16 najboljših v konferenčni ligi, a jim je Borac iz Banjaluke prekrižal načrte. Zeleno-beli so še kako pogrešali najboljšega strelca 1. SNL Raula Florucza (deset zadetkov). Koliko pomeni Ljubljančanom, lahko Avstrijec romunskih korenin dokaže že v nedeljo.

Olimpija, ki je v četrtek izpadla iz Evrope, se že tradicionalno odlično počuti na stadionu ob Kamniški Bistrici. Odkar se je leta 2009 vrnila med elito, je na njem gostovala 31-krat in vknjižila kar 19 zmag, le osemkrat pa izgubila. Foto: Luka Kotnik

Načrt Olimpije je preprost. Matevž Vidovšek, ki je v tej sezoni v 1. SNL prejel le sedem zadetkov, želi znova zadržati mrežo nedotaknjeno, v napadu pa bo Olimpija skušala izkoristiti večjo individualno kakovost, s katero je v letu 2025 nanizala že tri zmage. Med klubi, ki v tej sezoni še niso uspeli dati zadetka Vidovšku, so tudi Domžale. Trener Victor Sanchez poudarja, kako je cilj Olimpije dvojna slovenska krona.

Celjani na delu prvič po evropskem podvigu

V knežjem mestu bo slavnostno. Celjani bodo nastopili prvič po zgodovinski zmagi v Nikoziji, ko so spravili na kolena Vidčev Apoel in si zagotovili nastop v osmini finala konferenčne lige. Če branilcem naslova ne gre najbolje v prvenstvu, so tako poskrbeli za evropsko pravljico. Ker pa v tem trenutku v prvenstvu zasedajo komaj peto mesto, ki sploh ne vodi v Evropo, bodo morali začeti nabirati zmage tudi v 1. SNL.

Armandas Kučys je v odlični formi. V nedeljo na stadionu Z'dežele zagotovo ne bodo manjkali niti ogledniki švicarskega Lugana. Foto: Jure Banfi

Letos so na stadionu Z'dežele ostali brez točk že na dveh tekmah. Najprej proti Bravu, nato pa še Mariboru. Trenerja Alberta Riero lahko veseli dejstvo, da je obramba Celja končno prenehala prejemati (pre)veliko število zadetkov. Tako proti Muri (0:0 v Murski Soboti) kot Apoelu (2:0 v Nikoziji) ni slovenski prvak prejel zadetka, v napadu pa je v imenitni formi Litovec Armandas Kučys, ki bi v primeru, če se ne bi pozno jeseni zgodila poškodba, verjetno v tem trenutku kandidiral za prvega strelca 1. SNL.

Celjani nimajo prijetnih spominov na zadnjo tekmo z Radomljami. V Domžalah so izgubili z 2:4. Čeprav so imeli še slabih 20 minut pred koncem v žepu prednost 2:1, so nato mlinarji uprizorili imeniten preobrat, rezervist Sandro Zukić pa je globoko v sodnikovem podaljšku zapečatil celjsko usodo in postavil končni rezultat 4:2.

Radomlje niso v 1. SNL še nikoli zmagale v Celju. Mlinarji so v knežjem mestu gostovali 11-krat. Trikrat so remizirali, osemkrat pa doživeli poraz. Foto: Aleš Fevžer

Tekme med Celjem in Radomljami tako v tej sezoni ponujajo veliko zadetkov. Na prvi so namreč Celjani doma zmagali s 4:2, nato so jim mlinarji vrnili z enako mero v Domžalah. Pri gostih bi lahko v 1. SNL debitiral Novogoričan Jaka Kolenc, 30-letni zvezni igralec, ki je zadnjih pet sezon igral na Poljskem. Obračun v Celju se bo začel ob 17.30, prihodnji konec tedna pa čaka slovenske prvake gostovanje pri vodilni Olimpiji.

