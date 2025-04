Wai Thai center danes ponovno odpira vrata na svoji lokaciji v hotelu Riviera

Foto: Jaka Ivančič / ISTRABENZ TURIZEM D.D.

Gostje bodo od zdaj naprej uživali v prenovljenih prostorih, ki navdušujejo s pristnim tajskim ambientom. Prenova centra je sledila popolni prenovi hotela Riviera in je bila izvedena, da bi zagotovila še večjega udobja in sproščujočo izkušnjo, ki jo dodatno bogatijo izvirne tajske sestavine, vrhunska storitev profesionalnih tajskih terapevtk ter seveda zaključni ritual s skodelico čaja.

Med najbolj priljubljenimi tretmaji centra izstopa masaža Wai Thai. Gre za posebno kombinacijo starodavnih tehnik, ki združujejo akupresuro, nežne raztege in ritmično masažo celega telesa. Masaža učinkovito odpravlja stres, izboljša prekrvavitev, poveča gibljivost telesa ter pomaga vzpostaviti notranjo harmonijo in ravnovesje duha. V ponudbi centra so na voljo tudi masaža z vročimi vulkanskimi kamni, tajska limfna drenaža z aromaterapijo, tajska masaža s toplimi zelišči in olji, tradicionalna tajska masaža in drugi tretmaji, ki poskrbijo za duševno in telesno sprostitev.

Ob ponovnem odprtju je vodja Wellness in SPA centra, Soraja Vlačič, povedala:

"Zelo smo veseli, da lahko svojim gostom ponovno ponudimo pristno izkušnjo tajskega wellnessa v prenovljenem Wai Thai centru. Naše izkušene tajske terapevtke bodo poskrbele za doživetje, ki gostom omogoča globoko sprostitev ter obnovo telesa in duha. Verjamemo, da se bo Wai Thai center hitro ponovno uveljavil kot priljubljena destinacija za sprostitev in nego."

Wai Thai center je odprt tako za hotelske kot tudi zunanje goste, s posebnim veseljem pa ponovno vabi lokalno skupnost, ki je center že v preteklosti vzela za svojega.

Center bo odprt vse dni v tednu od 9. do 20. ure, ob torkih pa od 14. do 20. ure. Za rezervacije in dodatne informacije kontaktirajte recepcijo Wai Thai centra na telefonski številki 05 692 9500 ali preko elektronske pošte wellness@lifeclass.net.

