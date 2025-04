Vrhunski dosežek Jakoba Omrzela, ki je na prestižni dirki zaostal zgolj za mladinskim svetovnim prvakom #video

19-letni slovenski kolesar Jakob Omrzel, član razvojne ekipe Bahrain Victorious, je v nedeljo na prestižni enodnevni kolesarski dirki Giro del Belvedere, namenjeni kolesarjem do 23 let, osvojil odlično 2. mesto. Na 169-kilometrski trasi okoli mesta Villa di Villa na severu Italije, je zaostal le za mladinskim svetovnim prvakom Lorenzom Finnom (BORA - hansgrohe Rookies), ki je po napadu na najbolj strmem delu zadnjega vzpona dneva Montaner (1.5km, 11.4-odstotni povprečni naklon) zmagal v solo vožnji, s 30 sekundami prednosti pred zasledovalcema Omrzelom in 21-letnim Marcom Schrettlom (Tirol KTM Cycling Team).