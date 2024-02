Celjani lahko na derbiju kroga naredijo še korak h končnemu cilju

Uvodno nedeljsko dejanje spomladanskega dela prve slovenske nogometne lige bo postreglo z derbijem kroga v Celju, kjer bo jesenski prvak gostil Muro, v sklepnem dejanju 20. kroga pa bo Maribor pričakal Aluminij. Na prvi tekmi kroga v Stožicah je Rogaška ob koncu prvega polčasa vodila z 2:0, na koncu pa je Olimpija le uspela iztržiti točko. V sodnikovem dodatku je zmaje pred porazom rešil Marko Brest. Tudi Domžale so ob polčasu zaostajale z 0:2 in na koncu tudi izgubile, s 3:1 je bil boljši Bravo. Dva gola je dal Matej Poplatnik. Koper je na domači zelenici ostal tudi brez točke, potem ko je za zmago Radomelj z 1:0 v 92. minuti zadel Gaber Dobrovoljc.

1. SNL, 20. krog:

Nedelja, 11. februar:

Nedelja bo kar se tiče prvoligaškega nogometa zastopana na Štajerskem. Najprej se bosta ob 15. uri v derbiju 20. kroga pomerila Celje in Mura. Jesenski prvaki so si zagotovili lepo prednost pred tekmeci, z novo zmago pa bi se še približali končnemu cilju, prvemu državnemu naslovu po letu 2020. Damir Krznar po prihodu v knežje mestu v prvenstvu žanje uspehe, Celjanom, ki so se v zimskem prestopnem roku še okrepili, po odpravljenih poškodbah pa sta se vrnila še Aljoša Matko in Mario Kvesić, kaže imenitno. Kapetan Denis Popović je zelo zadovoljen z izjemno konkurenco, ki vlada v klubu. Prepričan je, da bi lahko Celje sestavilo tri enajsterice, prav vse pa bi se v Sloveniji potegovale za Evropo.

V Celju igra kar nekaj nekdanjih nogometašev Mure. Med njimi je tudi Nino Kouter. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Mura jeseni ni bila dorasla Celjanom. Proti klubu, ki je po zaslugi ambicioznega vodstva in dobrih finančnih pogojev privabil kar nekaj nekdanjih vodilnih članov črno-belih, kar je med navijači prekmurskega velikana poskrbelo za veliko slabe volje, je izgubila v gosteh kar z 0:5, doma pa z 0:2. Po prihodu novega športnega direktorja Roberta Korena je zapihal svež veter, odsotnost najboljšega strelca Dardana Shabanhaxhaja, ki se je za rekordno odškodnino (1,2 milijonov evrov) preselil v Rusijo, pa bo skušal nadomestiti Francoz Julien Lamy. Prišel je prav iz Celja.

Štajerski spopad v mestu ob Dravi

Ob 17.30 bo zanimivo še v Ljudskem vrtu. Maribor, za mnoge dolžnik jesenskega dela, saj za vodilnim Celjanom zaostaja 18 točk, bi rad v spomladanskem delu ponudil bistveno boljše rezultate in zmanjšal razliko do vrha. Včasih so pravili, kako vijolice cvetijo spomladi, a bodo morali varovanci Anteja Šimundže za kaj takšnega pokazati bistveno več, kot so jeseni.

Maks Barišić bi lahko v nedeljo debitiral za Maribor v prvenstvu. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Iz Kopra je prišel Maks Barišić, v zimskem pripravljalnem obdobju sta se na nekaterih tekmah izkazala Arnel Jakupović in Josip Iličić, a so na nekaterih dvobojih nase opozorili tudi nogometaši Aluminija. Trener Robert Pevnik je prepričan, da lahko Kidričani v Mariboru prekrižajo načrte favoritu. Zaradi kazni bosta počivala Andraž Žunič (Maribor) in Rok Schaubach (Aluminij).

Olimpija šele v sodnikovem dodatku izvlekla točko

Ljubljančani, ki bodo spomladi igrali brez najboljšega strelca lige v jesenskem delu, Ruija Pedra, ta je odšel v Turčijo, so za uvod v nogometno pomlad pozdravili zadnjeuvrščeno Rogaško, ki je dodobra spremenila ekipo, tudi ona je prodala svojega najboljšega strelca Nejca Gradišarja. A slednji se to ni posebej poznalo, vse do zadnjih trenutkov so bili izbranci Oskarja Drobneta v igri za zmago, to pa jim je v izdihljajih preprečil Marko Brest.

Slatinčani, ki so po desetih sekundah Žana Lorberja v vratih zamenjali s povratnikom v ligo Ajdinom Mulalićem, so hitro povedli, po podaji Oliverja Kregarja iz kota je lastno mrežo zatresel Ahmet Muhamedbegović. Zasedba Zorana Zeljkovića, ki je pred pomladjo dejal, da se ekipa zdaj že res dobro pozna in da ni izgovorov za to, da ne bi igrali tako, kot si želi, je prvič resneje opozorila nase v 23. minuti, ko je Raul Florucz z glavo žogo poslal čez vrata, takoj zatem pa so bili spet nevarni Slatinčani, a se izid ni spremenil. Precej bleda Olimpija je bila deležna tudi žvižgov s tribun. Rogaška je v 40. minuti znova zadela, ko je najprej streljal Alen Korošec z roba kazenskega prostora, nato pa je iz bližine zadel Mijić, ki je bil sicer na meji prepovedanega položaja, a je VAR potrdil regularnost zadetka. Marko Brest je v sodnikovem dodatku zadel za točko. Foto: www.alesfevzer.com

Zeljković je na začetku drugega polčasa reagiral in v igro poslal edino "pravo" okrepitev zimskega prestopnega roka Antonia Marina. V 53. minuti je Timi Max Elšnik poskusil z glavo, izkazal se je Mulalić, toda tudi Rogaška je nadaljevala obetavno, Mijić je še naprej opozarjal nase in tako hitro poskrbel, da se Gradišarjev odhod ne bo tako poznal.

V 64. minuti je Toura Diaby zapravil novo lepo priložnost Rogaške, malce zatem je spet nevarno meril še Mijić, v 76. minuti pa je Alen Korošec nespametno podrl Marka Bresta, ki je preigraval ven iz kazenskega prostora na levi strani, in zakrivil enajstmetrovko, ki jo je uspešno izvedel Elšnik. Olimpija je zatem iskala pot do novega zadetka, a bila pri tem dokaj anemična, jo je pa v 92. minuti "rešil" Brest z izenačujočim golom.

Bravo prvič kot Bravo Kostel do visoke zmage

Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Bravo je prvič v prvoligaškem tekmovanju nastopil z novim tekmovalnim imenom Bravo Kostel. Pozimi se je okrepil z izkušenima pripeljal predvsem preizkušena Janom Gorencem in Milanom Tučićem. Tudi ekipa Dušana Kosića je ostala bolj ali manj enaka kot jeseni, med vratnici se je sicer vrnil Lovro Štubljar, prišel je tudi mladi Edvin Krupić. Ljubljančani so bili boljši tekmec, bili učinkoviti, dva gola je prispeval Matej Poplatnik.

Šele v 26. minuti so gledalci videli prvo nevarno akcijo in hkrati tudi prvi zadetek. Matic Ivanšek je pobegnil po desni strani, podal v osrčje kazenskega prostora, kjer se je znašel Poplatnik, Bravov napadalec pa je nato rutinirano končal akcijo za 1:0 in svoj osmi gol sezone. Jakoslav Stanković je v 31. minuti podvojil prednost gostov. Zadel je z dobrih desetih metrov z leve strani kazenskega prostora, ko je prišel do strela ob Joštu Pišku.

Bravov vratar je moral posredovati v 54. minuti po strelu Piška. Toda Domžale pozneje spet niso bile posebej nevarne, na drugi strani pa je Bravo v 64. minuti prišel do enajstmetrovke po igranju z roko Lukasa Hempta. Z bele pike je bil nato natančen Poplatnik in tako že precej pred koncem potrdil zmagovalca obračuna. V 85. minuti je Pišek dosegel častni zadetek za Domžale, potem ko je po podaji Nicka Perca zadel z roba kazenskega prostora.

Radosavljevićev debi brez točke

Aleksander Radosavljević bo danes debitiral na Bonifiki kot trener Kopra v 1. SNL. Foto: R. P.

Na Bonifiko se je kot trener Radomelj vrnil vrača Oliver Bogatinov. Prvič v karieri se je pomeril z Aleksandrom Radosavljevićem. Nekdanji slovenski reprezentant je prevzel vodenje kanarčkov, ki so prezimili na tretjem mestu. Obe ekipi sta v zimskem prestopnem roku doživele precej sprememb, prav eden od novincev pa je odločil tekmo. Ko je že kazalo, da se bosta ekipi razšli brez golov, je v 92. minuti po kotu z leve strani streljal Moses Barnabas, žogo pa je v mrežo preusmeril Gaber Dobrovoljc.

