Po torkovem spopadu med Bayernom in Realom Madridom se bosta v drugem polfinalu lige prvakov danes ob 21. uri v Dortmundu pomerila tamkajšnja Borussia in PSG. To bo sicer že njun tretji medsebojni obračun to sezono, potem ko sta dvakrat igrala v skupinskem delu tekmovanja.

"PSG je ustvarjen in zgrajen za osvojitev lige prvakov," je pred prvo tekmo polfinala lige prvakov tekmecem na dušo popihal strateg Borussie Dortmund Edin Terzić. Dortmund je sicer neporažen na zadnjih desetih domačih tekmah lige prvakov (šest zmag, štirje neodločeni izidi), kar je njihov najdaljši niz v tem tekmovanju, kar lahko nemško ekipo navdaja z optimizmom.

"Mogoče smo ekipa z manj izkušnjami, a zagotovo smo ekipa, ki je bolj lačna uspeha. Ko vsi delamo za isti cilj, ne samo tisti, ki so na igrišču, se nam odprejo velike priložnosti, ki jih moramo izkoristiti," je prepričan Terzić, ki se zaveda nevarnosti na drugi strani. "Celoten projekt v Parizu se je začel s ciljem osvojiti ligo prvakov, to je njihov glavni cilj že desetletja," je poudaril strateg nemškega moštva.

PSG je v nedeljo uradno postal francoski prvak, potem ko je Monaco izgubil z Lyonom. Foto: Reuters

PSG v polfinale kot francoski prvak

PSG bo v polfinalu nastopil težji za eno lovoriko, saj je bil v nedeljo že 12. okronan za prvaka ligue 1, vendar je ob polfinalu lige prvakov lovorika v Franciji le obstranskega pomena za lastnike kluba Qatar Sports Investment, ki si še vedno v vitrinah francoskega velikana želi lovoriko lige prvakov. Ob tem so bili v Parizu zadovoljni tudi z žrebom, saj PSG vstopa v polfinalni dvoboj z Borussio Dortmund kot favorit za uvrstitev v svoj prvi finale po letu 2020. Nobeno potovanje v Signal Iduna Park pa ni enostavno, kot lahko potrdijo Parižani sami. PSG še nikoli ni zmagal na tekmi v gosteh proti Dortmundu, izgubil je enkrat in dvakrat remiziral na svojih treh gostovanjih, vključno z remijem 1:1 v skupinskem delu lige prvakov v tej sezoni.

"Imamo priložnost, da razveselimo naše navijače z uvrstitvijo v finale, mislim, da smo si to pravico pravično izborili. Zdaj bomo v tem poskušali uživati. Zagotovo nas čaka posebna tekma," je prepričan trener PSG Luis Enrique, ki s svojo ekipo ostaja v pri možnostih za osvojitev četverčka lovorik v tej sezoni. Francoska ekipa je dve lovoriki že pospravila v vitrine, možnosti ima še za osvojitev pokalnega naslova in lige prvakov.

Luis Enrique upa, da se bo njegova ekipa na koncu sezone veselila četverčka lovorik. Foto: Reuters

"Mislim, da dobro gradimo ta projekt in da se izboljšujemo na vseh področjih. Do konca sezone v vseh tekmovanjih je še en mesec, mi pa smo še povsod živi. Zavedamo se, kaj pomeni igranje v polfinalu lige prvakov. To je največje tekmovanje v evropskem klubskem nogometu, moramo znati nadzorovati naša občutja in tudi pritisk, ki nam ne sme predstavljati dodatne ovire. Mislim, da smo pripravljeni za igranje takšne tekme, osvojitev štirih lovorik pa nam zagotovo predstavlja veliko motivacijo, a bolj kot zmage mi je pomembno, kako igramo in kako zmagujemo," je še zatrdil Enrique.

Ta bo zagotovo veliko stavil na svoje glavno orožje Kyliana Mbappeja, ki se po koncu sezone poslavlja od francoske prestolnice. V tej sezoni lige prvakov je 25-letni Francoz dosegel že osem golov, skupno pa ga le še dva ga ločita od doseženih 50 golov v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju.

Na Signal Iduna Parku se zagotovo obeta izjemna kulisa. Foto: Reuters

Prvič po sezoni 2012/13 se bo zgodilo, da se bosta ekipi pomerili tako v skupinskem delu kot v polfinalu v eni sezoni lige prvakov. Takrat se je Dortmund na enak način pomeril z Realom Madridom in ga izločil za nastop v velikem finalu. V rednem delu sezone se je zadnja tekma končala z remijem 1:1, takrat je Warren Zaire-Emery izenačil po uvodnem zadetku Karima Adeyemija in zagotovil, da bo PSG sledil že kvalificiranemu Dortmundu v osmino finala. Tri mesece prej je PSG premagal BVB z 2:0 na Parc des Princes v skupini F, zadetka pa sta prispevala Mbappe in Hakimi.

Dortmund je bil zadnje čase nedosleden, zmagal je le na dveh od zadnjih šestih tekem v vseh tekmovanjih (en remi, trije porazi). PSG je medtem izgubil le eno od zadnjih 32 tekem v vseh tekmovanjih (22 zmag, 9 neodločenih izidov), čeprav se je ta poraz zgodil ravno v ligi prvakov, in sicer na prvi tekmi četrtfinala z Barcelono.

Verjetni začetni postavi: Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug. PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mendes; Vitinha, Fabian, Zaire-Emery; Dembele, Mbappe, Barcola.

