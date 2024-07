Ekspresen gol za zmago Olimpije in izpad reflektorjev

Drugi krog prve slovenske nogometne lige je ta konec tedna osiromašen za štajerski derbi, saj sta Celje in Maribor zaradi evropskih nastopov prestavila tekmo. Olimpija in Bravo vseeno igrata. Bravaši v ponedeljek proti Primorju, zeleno-beli pa so v nedeljo zvečer v Kopru. Z golom Ivana Durdova so iz 11. minute so zmagali 1:0, v 88. minuti je bila tekma prekinjena za 40 minut (zaradi nevihte izpad elektrike, ugasnili so reflektorji). Prva tekma kroga je bila v petek zvečer, ko je Nafta na prvi domači tekmi po povratku v prvo ligo z 2:1 premagala Radomlje. Sobotni dvoboj Domžal in Mure je z 1:2 pripadel gostom.

1. SNL, 2. krog:

Petek, 26. julij:

Sobota, 27. julij:

Nedelja, 28. julij:

Ponedeljek, 29. julij:

Durdov za zmago Olimpije že v 11. minuti

Ivan Durdov je zadel za 1:0. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Za vrh lestvice sta v nedeljo zvečer na Bonifiki igrala Koper in Olimpija, ki sta v prvem krogu premagala Radomlje oziroma Primorje. Španski trener Victor Sanchez na klopi ljubljanske ekipe je zaradi evropskih nastopov nekoliko premešal prvo postavo, Dino Kojić, Raul Florucz, Agustin Doffo, David Sualehe in Ahmet Muhamedbegović so denimo začeli na klopi za rezerviste. Med njimi pa je bil tudi 16-letni Mateo Ačimović, sin našega nekdanjega reprezentanta. Čeprav so imeli domači v prvem polčasu nekaj več žogo v svoji posesti, pa so bili za gol nasprotnika povsem nenevarni. Gostje pa so izkoristili že svojo prvo priložnost, v 11. minuti je zadel Ivan Durdov. "Bili smo zelo konkretni, samo še drugi gol manjka," je po prvem polčasu v prenosu na Šport TV dejal Durdov.

V 88. minuti so ugasnili reflektorji. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Drugi polčas ni navdušil, Ljubljančani so sicer brez težav držali minimalno prednost. Koper ni imel pravega strela, Olimpija pa je imela še nekaj lepih priložnosti, a je bil vratar Metod Jurhar vselej na pravem mestu. V 88. minuti pa je prišlo do nenavadnega dogodka. Najverjetneje je zaradi nevihte in bliskanja prišlo do izpada elektrike oziroma reflektorjev. Zelenica je bila kar naenkrat v temi (samo na tribunah je še gorelo nekaj luči). Navijači so hitro odšli domov, tekma je bila prekinjena za kar 40 minut. Ko so se reflektorji prižgali nazaj, so tekmo dokončali, rezultat pa se ni več spremenil.

Štajerski derbi prestavljen, Celje menja trenerja

Prvak Celje in podprvak Maribor sta se dogovorila, da zaradi osredotočenosti na kvalifikacije za ligo prvakov oziroma konferenčno ligo dvoboj drugega kroga prve lige odigrata naknadno. Kljub odpovedi dvoboja je pestro pri prvakih, saj je francoski športni časnik L'Equipe že v soboto poročal, da se v Celje vrača Albert Riera. To se bo očitno res zgodilo, saj so v nedeljo popoldne iz Celja sporočili, da so se sporazumno razšli s trenerjem Damirjem Krznarjem, s katerim so spomladi osvojili naslov, to sezono pa še niso izgubili.

Nafta do prve zmage

Ker so tekme raztegnjene na štiri dni, se vse začnejo ob 20.15. Prva je bila že v petek, ko je novinka oziroma povratnica v prvo ligo Nafta odigrala prvo domačo tekmo. V Lendavi je gostila Radomlje. Nazadnje so med sabo igrali pred štirimi leti v drugi ligi, a takrat sta bili ekipi kadrovsko povsem drugačni. Gostje so z golom Mateja Malenška povedli že v 11. minuti, z goloma v 75. in 81. minuti pa je tekmo spreobrnil 19-letni rezervist, Madžar v dresu domače ekipe, Milan Klausz. To so prve tri točke za nogometaše Nafte in že drugi poraz Radomljanov.

Nafta je prišla do prve zmage. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Mura začasno na vrh

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Sobota je prinesla dvoboj Domžal in Mure. Črno-beli so se z zmago zavihteli na vrh lestvice, prvič pa so povedli v 43. minuti, ko jih je v vodstvo popeljal Leard Sadiriu. Drugi polčas so bolje odprli domači in v 58. minuti prek Nina Milića izenačili. Na naslednji zadetek so morali gledalci čakati do 85. minute, ko je po podaji strelca prvega gola Sadiriuja zabil Amadej Maroša in goste ponovno povedel v vodstvo, ter, kot se je kasneje izkazalo, zabil za zmago.

