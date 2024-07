Ni derbija, a je pestro v Celju, v Koper prihaja Olimpija

Ker olimpijske igre ne sodijo na Uefin koledar tekmovanj in na njih nogometne reprezentance igrajo z igralci, mlajšimi od 23 let, se lahko nadaljujejo ligaška tekmovanja. Štirje slovenski klubi tako igrajo evropske kvalifikacije, z drugim krogom pa se ta konec tedna nadaljuje tudi nova sezona prve lige. Bo pa ta osiromašena za štajerski derbi. Prva tekma kroga je bila v petek zvečer, ko je Nafta na prvi domači tekmi po povratku v prvo ligo z 2:1 premagala Radomlje. Sobotni dvoboj Domžal in Mure je z 1:2 pripadel slednji, ki se je s tem prebila na vrh lestvice.

Štajerski derbi prestavljen, a v Celju je pestro

Prvak Celje in podprvak Maribor sta se dogovorila, da zaradi osredotočenosti na kvalifikacije za ligo prvakov oziroma konferenčno ligo dvoboj drugega kroga prve lige odigrata naknadno. Kljub odpovedi dvoboja pa je pestro pri državnih prvakih, saj je francoski športni časnik L'Equipe v soboto poročal, da se v Celje vrača Albert Riera, nedelja pa je prinesla odhod dosedanjega stratega Damirja Krznarja.

Nafta do prve zmage

Ker so tekme raztegnjene na štiri dni, se vse začnejo ob 20.15. Prva je bila že v petek, ko je novinka oziroma povratnica v prvo ligo Nafta odigrala prvo domačo tekmo. V Lendavi je gostila Radomlje. Nazadnje so med sabo igrali pred štirimi leti v drugi ligi, a takrat sta bili ekipi kadrovsko povsem drugačni. Gostje so z golom Mateja Malenška povedli že v 11. minuti, z goloma v 75. in 81. minuti pa je tekmo spreobrnil 19-letni rezervist, Madžar v dresu domače ekipe, Milan Klausz. To so prve tri točke za nogometaše Nafte in že drugi poraz Radomljanov.

Mura začasno na vrh

Sobota je prinesla dvoboj Domžal in Mure. Črno-beli so se z zmago zavihteli na vrh lestvice, prvič pa so povedli v 43. minuti, ko jih je v vodstvo popeljal Leard Sadiriu. Drugi polčas so bolje odprli domači in v 58. minuti prek Nina Milića izenačili. Na naslednji zadetek so morali gledalci čakati do 85. minute, ko je po podaji strelca prvega gola Sadiriuja zabil Amadej Maroša in goste ponovno povedel v vodstvo, ter, kot se je kasneje izkazalo, zabil za zmago.

