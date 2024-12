V živo: Celje pri najslabšem še ni pokazalo veliko, Olimpija za jesenski naslov

1. SNL, 17. krog:

Petek, 29. november:

Sobota, 30. november:

Nedelja, 1. december:

Nafta lani presenetila Celje

V Lendavi je vrag vzel šalo, niz skromnih rezultatov je klub potisnil na dno razpredelnice. Pred dobrim letom sta se kluba, takrat je Nafta igrala še v drugi ligi, srečala v pokalnem tekmovanju, Celjani, ki so pozneje osvojili naslov slovenskega prvaka, pa so doživeli šok, saj so izpadli po izvajanju enajstmetrovk. Celjani, takrat jih je vodil Damir Krznar, vlogo kapetana pa je opravljal Denis Popović, tako na Športni park Lendava nimajo lepih spominov, bodo pa absolutni favoriti.

V četrtek so pod taktirko Alberta Riere ponudili nogomet za sladokusce in v Evropi remizirali s poljskim prvakom Jagiellonio (3:3). Za kaj več bi morala obramba storiti manj napak, v prejšnji sezoni prvi strelec prvenstva Aljoša Matko pa začeti zadevati mrežo iz zrelih priložnosti. Tokrat bodo imeli branilci naslova opravka s tekmecem, ki ni zmagal v 1. SNL že tri mesece. Nafta je zadnjič zmagala v osmem krogu, nato pa padla v rezultatsko krizo, iz katere za zdaj ne vidi izhoda. Celjani so tako zahtevnemu evropskemu ritmu navkljub veliki favoriti. Pri gostiteljih bo zaradi kazni manjkal Amadej Marinič.

Po evropskem uspehu še do jesenskega naslova?

Olimpija je v konferenčni ligi po treh zmagah na imenitnem sedmem mestu. Foto: Aleš Fevžer V sklepnem dejanju 17. kroga se bosta na načeti zelenici v Stožicah ob 17.30 pomerila Olimpija in Radomlje. Trener zmajev Victor Sanchez doživlja ovacije po uspehih v tej sezoni, a ni zadovoljen s slabšo pripravljenostjo igrišča v Ljubljani, na katerem njegovi varovanci ne morejo izkoristiti vsega znanja, ki ga premorejo. Ljubljančani so v tej sezoni izgubili le dvakrat, imenitno jim gre tako v 1. SNL, kjer imajo lepo prednost pred zasledovalci, kot tudi v konferenčni ligi, kjer so si najverjetneje že priigrali napredovanje v izločilni del, za zdaj pa so v igri celo tudi za neposreden preboj v osmino finala, saj zasedajo sedmo mesto. Vrnitev Antonia Marina je prišla ob pravem času, španski strateg pa lahko v nedeljo zaradi dolge klopi spočije nemalo prvokategornikov, ki so v četrtek Olimpijo popeljali do zgodovinske zmage nad Larnejem (1:0). Zmaji bi si že s točko zagotovili jesenski naslov.

Mlinarje čaka že tradicionalno neugodno gostovanje. Proti zmajem so se v 1. SNL pomerili 21-krat, zmagali pa le dvakrat. Tokrat jih čaka jeklena obramba vodilnega prvoligaša, ki je z Matevžem Vidovškom na čelu prejela le pet zadetkov. Radomljani so na drugi strani dobili 21 zadetkov. Novembra so sicer odigrali le dva dvoboja in tako proti Mariboru kot tudi Muri ostali praznih rok.

Škarjice za vodstvo Maribora, huda napaka za remi

Ganec Benjamin Tetteh je na svoji peti tekmi za Maribor zabil drugi gol, in to kar s škarjicami. Foto: Aleš Fevžer

Remi Maribora v Kopru Foto: Aleš Fevžer Koper je v minulem krogu po porazu v Celju podvojili zaostanek za vodilno Olimpijo, šest točk za zmaji pa so pred 17. krogom zaostajali tudi Mariborčani. Vijolice so prvič pod vodstvom Boštjana Cesarja gostovale na Obali. To je bilo drugo dejanje primorske turneje vijolic, ki se ni začela najboljše, saj je Maribor v prejšnjem krogu razočaral navijače z bledo predstavo in porazom proti Primorju (0:2). Slovenski klub z največ trofejami je proti izbrancem Oliverja Bogatinova čakalo zahtevno delo, saj zaradi zdravstvenih težav niso imeli prvega vratarja Ažbeta Juga in reprezentanta Josipa Iličića.

Tekma v prvih 35 minutah ni bila posebej razburljiva, nato pa je v 36. minuti udaril Benjamin Tetteh. 27-letni iz Metza posojeni ganski napadalec je visoko podajo Jana Repasa unovčil s tako imenovanimi škarjicami v kazenskem prostoru, ko je žogo poslal pod prečko koprskega gola. Tetteh je s strelom preko glave zadel že v prejšnjem krogu v Novi Gorici ob porazu proti Primorju, a so mu sodniki takrat zadetek razveljavili.

Denis Popović je po tekmi dejal, da je bila točka realna. Foto: Aleš Fevžer Prav Tetteh bi lahko v 55. minuti podvojil prednost, a ga je žoga pred vrati Kopra malce presenetila in jo je zgrešil v padcu, za razliko od prvega polčasa pa je v tem delu tudi domača zasedba nekajkrat prišla do strela, prvega je v okvir vrat sprožil Gabriel Groznica v 59. minuti. V 75. minuti so Primorci izenačili. Potem ko je bil nepazljiv Blaž Vrhovec na robu lastnega kazenskega prostora, mu je Di Mateo Lovrić žogo odvzel, jo podal do Omarja El Manssourija, ki mu ni bilo težko zadeti za 1:1. Štajerci so bili tisti, ki so v končnici nekoliko aktivneje iskali zmago, a so Koprčani dobro preprečevali njihove namere.

Po Mariboru Primorje premagalo še Muro

Ajdovsko Primorje v prejšnjem krogu ugnalo Maribor, na drugi zaporedni domači tekmi v Novi Gorici zdaj še Muro in jo prehitelo na šestem mestu. Ajdovci so imeli prvi lepo priložnost na tekmi, ko je v 14. minuti streljal Elias Telles ter zadel zunanji del vratnice Murinih vrat.

Veselje Primorja, ko je ob koncu prvega polčasa za 1:0 zadel Žan Bešir. Foto: Aleš Fevžer

Rdeče-črni so bili še naprej podjetnejši, v 21. minuti je z glavo po kotu zgrešil Semir Smajlagić. Natančnejši je bil Žan Bešir, ki je zadel z diagonalnim strelom s 15 metrov malce z desne strani.

Foto: Aleš Fevžer Sobočani tudi v uvodu drugega polčasa niso povzročali kakšnih posebnih težav obrambi Primorja, je pa zadnje znova zagrozilo po uri igre, ko je lepo akcijo s strelom z dobrih desetih metrov zaključil Mark Gulič, a spet v Florijana Raduho. V 77. minuti pa so bili gosti najbližje svojemu zadetku, ko je Dario Vizinger sprožil z roba kazenskega prostora, žoga je najprej zadela eno vratnico, nato še drugo, a ni prešla črte gola.

Tekma v Domžalah je imela dobrodelno noto, saj gostitelji skupaj z Anino zvezdico nadaljujejo 12-letno tradicijo zbiranja hrane za družine v stiski. Vsi, ki so na tekmo prinesli dva živilska izdelka z daljšim rokom uporabe, so prejeli brezplačno vstopnico.

Bravo se je igral z vodstvom v Domžalah

Bravo je v petek zmagal v Domžalah. Foto: Aleš Fevžer Šiškarji so sanjsko odprli obračun v Domžalah in že prvo akcijo kronali z golom. Milan Tučić je po globinski podaji Jakoslava Stankovića lepo prodrl po levi strani in poslal uporaben predložek v osrčje domačega kazenskega prostora, ob pravem času na pravem mestu pa je bil Matic Ivanšek, ki je žogo spravil za hrbet domačega vratarja Roka Vodiška.

V končnici prvega polčasa so Šiškarji dosegli še dva gola. Po bliskovitem in kombiniranem nasprotnem napadu so domači nogometaši najprej blokirali strel Gašperja Jovana, odbito žogo pa je v mrežo pospravil Pečar. V izdihljajih so gosti povedli s 3:0, po kombinaciji Pečarja in Stankovića se je v imenitni priložnosti znašel Tučić in z natančnim strelom ukanil Vodiška.

Domžalčani so v drugem polčasu popravili slab vtis iz prvega dela tekme. V 50. minuti so izpeljali prvo obetavno akcijo, strel Krstovskega pa je pravočasno blokiral Nemanja Jakšić. Deset minut pozneje so dosegli prvi gol na tekmi. Po kombinirani akciji in lucidni podaji Luke Dovžana Karahodžića s peto je z močnim in natančnim strelom Orbanića ukanil komaj 17-letni Rene Hrvatin. Sedem minut pozneje so znižali na 2:3, po podaji Nicka Perca je z močnim in natančnim strelom z 12 metrov zadel Danijel Šturm.

