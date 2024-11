V Domžalah pomagajo družinam v stiski, Olimpija že do jesenskega naslova?

Za uvodno dejanje 17. kroga Prve lige Telemach bosta danes na dvoboju z dobrodelno noto poskrbela Domžale in Bravo. V soboto bosta Koper in Maribor izvedla derbi kroga, Primorje in Mura se bosta udarila za šesto mesto, v nedeljo pa se bosta predstavila še slovenska udeleženca v konferenčni ligi. Prvak Celje bo gostoval pri zadnjeuvrščeni Nafti, vodilna Olimpija, ki si je bolj ali manj že zagotovila evropsko pomlad, pa bo v imenitnem vzdušju pričakala Radomlje. S točko si lahko že zagotovi jesenski naslov.

Prvoligaška karavana se bo danes ustavila v Domžalah. Predzadnji krog jesenskega dela 1. SNL se bo začel ob 17.30 na stadionu ob Kamniški Bistrici, ki je bil v preteklosti vajen uspehov domžalskih nogometašev in odmevnih dejanj, v tej sezoni pa spremlja krčevit boj Dončićeve čete za obstanek, obenem pa tabor dvakratnih državnih prvakov pestijo še finančne težave. Domžale so bile dolgo časa na dnu razpredelnice, po zmagi na derbiju začelja nad Nafto, to je bila šele njihova druga v tej sezoni, pa so se povzpele (vsaj) na predzadnje mesto. Na njem se bodo skušale utrditi z zmago nad Bravom, ki mu gre v tej sezoni bistveno bolje kot Domžalam, saj je s tekmo manj zbral kar 16 točk več in se utaboril v zgornji polovici lestvice.

Nogometaša Brava čakajo v dobrem tednu dni kar tri tekme. Najprej danes v Domžalah, nato pa še v Stožicah z Radomljami in Olimpijo. Foto: Aleš Fevžer

Mladi ljubljanski klub čaka zelo pester začetek decembra, saj bodo v sredo v Stožicah (4. decembra) odigrali prestavljeno tekmo 16. kroga z Radomljami, nato pa jih tri dni pozneje na istem objektu čaka še ljubljanski derbi z Olimpiji, pri čemer bo Bravo deležen uradne vloge gostitelja. Varovance Aleša Arnola tako čaka naporen zaključek jesenskega dela, v katerem pa se jim še ponuja možnost, da bi v leto 2025 med tremi najboljšimi.

Današnja tekma v Domžalah ima dobrodelno noto, saj gostitelji skupaj z Anino zvezdico nadaljujejo 12-letno tradicijo zbiranja hrane za družine v stiski. Vsi, ki bodo na tekmo prinesli dva živilska izdelka z daljšim rokom uporabe, bodo prejeli brezplačno vstopnico.

Zanimivo je, da Domžalam in Bravu na medsebojnih tekmah ustreza vloga gosta. Bravo je v prvi ligi pri rumeni družini gostoval desetkrat in vknjižil tri zmage, Domžale pa le dve. Na drugi strani so Domžalčani v Ljubljani na 11 gostovanjih zmagali kar petkrat, Šiškarji pa so jih premagali le trikrat.

Cesar na vijoličnem stolčku prvič na Bonifiki

Na Bonifiki se v soboto ob 15. uri obeta derbi kroga med Koprom in Mariborom. Kanarčki so po porazu v Celju podvojili zaostanek za vodilno Olimpijo, šest točk za zmaji pa zaostajajo tudi vijolice. Koprčani niso skrivali nezadovoljstva nad sodniškim kriterijem Mateja Juga na zadnjem srečanju v knežjem mestu, po katerem so v izjavi za javnost zbodli tudi trenerja Celja Alberta Riero. Tokrat bodo brez dveh kaznovanih igralcev, manjkala bosta Felipe Curcio in Ahmed Sidibe, pričakali še enega neposrednega tekmeca za Evropo.

Oliver Bogatinov je pred leti deloval pri mariborskem klubu, v tej sezoni pa na gostovanju v Ljudskem vrtu, ko je Maribor vodil še Ante Šimundža, izgubil z 0:2. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Prihaja Maribor, ki bo prvič pod vodstvom Boštjana Cesarja gostoval na Obali. To bo drugo dejanje primorske turneje vijolic, ki se ni začela najboljše, saj je Maribor v prejšnjem krogu razočaral navijače z bledo predstavo in porazom proti Primorju (0:2). Najtrofejnejši slovenski klub se bo skušal na Bonifiki predstaviti v boljši luči, a ga proti izbrancem Oliverja Bogatinova čaka zelo zahtevno delo. To bo spopad drugih najboljših obramb 1. SNL. Koper je do zdaj prejel 12, Maribor pa 13 zadetkov. V tem pogledu je razred zase v Sloveniji vodilna Olimpija, saj se je mreža Matevža Vidovška zatresla le petkrat.

Primorje in Mura za šesto mesto

V mestu vrtnic se bosta v obračunu za šesto mesto v soboto ob 17.30 spopadla soseda z razpredelnice, Primorje in Mura. Ajdovci so v zadnjem nastopu navdušili. V novogoriškem Športnem parku so spravili v slabo voljo favorizirani Maribor (2:0) ter osvojili pomembne točke v boju za obstanek. Sodeč po tistem, kar so pokazali v zadnjih mesecih, bi si lahko varovanci Milana Anđelkovića zagotovili obstanek med elito že krepko pred zadnjim krogom.

Lahko Ajdovci po Mariboru v novogoriškem Športnem parku pokvarijo načrte še Muri? Foto: Aleš Fevžer

Tokrat se bodo brez kaznovanega Alexandra Stožiniča udarili z Muro, ki je v zadnjem nastopu doma ostala brez točk proti Olimpiji (0:1), za dodatno slabo voljo pa je poskrbel protestni odhod navijaške skupine Black Gringos, ki je zaradi odločitve policije, da ne sme po stadionu izobesiti vnaprej pripravljene koreografije ob 100-letnici igranja nogometa v Murski Soboti, zapustila Fazanerijo. Solidarno so stadion zapustili tudi privrženci Olimpije Green Dragons. Prvi mož Mure George Juncaj in njegov sin Steven Juncaj dobro poznata novogoriški stadion, saj je pred selitvijo v Prekmurju nekaj časa deloval prav v mestu vrtnic. Pri gostih bo zaradi kazni manjkal Kai Cipot.

Nafta lani presenetila Celje

Nedeljski spored 17. kroga bosta ob 15. uri Nafta in Celje. V Lendavi je vrag vzel šalo, niz skromnih rezultatov je klub potisnil na dno razpredelnice. Pred dobrim letom sta se kluba, takrat je Nafta igrala še v drugi ligi, srečala v pokalnem tekmovanju, Celjani, ki so pozneje osvojili naslov slovenskega prvaka, pa so doživeli šok, saj so izpadli po izvajanju 11-metrovk. Celjani, takrat jih je vodil Damir Krznar, vlogo kapetana pa je opravljal Denis Popović, tako na Športni park Lendava nimajo lepih spominov, bodo pa v nedeljo absolutni favoriti.

Celjani so v 8. krogu premagali Nafto s 3:1. To je bilo srečanje, polno spektakularnih zadetkov. Foto: www.alesfevzer.com

V četrtek so pod taktirko Alberta Riere ponudili nogomet za sladokusce in v Evropi remizirali s poljskim prvakom Jagiellonio (3:3). Za kaj več bi morala obramba storili manj napak, v prejšnji sezoni prvi strelec prvenstva Aljoša Matko pa začeti zadevati mrežo iz zrelih priložnosti. Tokrat bodo imeli branilci naslova opravka s tekmecem, ki ni zmagal v 1. SNL že tri mesece. Nafta je zadnjič zmagala v 8. krogu, nato pa padli v rezultatsko krizo, iz katere za zdaj ne vidijo izhoda. Celjani so tako navkljub zahtevnemu evropskemu ritmu veliki favoriti. Pri gostiteljih bo zaradi kazni manjkal Amadej Marinič.

Po evropskem uspehu še do jesenskega naslova?

V sklepnem dejanju 17. kroga se bosta na načeti zelenici v Stožicah ob 17.30 pomerila Olimpija in Radomlje. Trener zmajev Victor Sanchez doživlja ovacije po uspehih v tej sezoni, a je tudi nezadovoljen zaradi slabše pripravljenega igrišča v Ljubljani, na katerem njegovi varovanci ne morejo izkoristiti vsega znanja, ki ga premorejo. Ljubljančani so v tej sezoni izgubili le dvakrat, imenitno jim gre tako v 1. SNL, kjer imajo lepo prednost pred zasledovalci, kot tudi v konferenčni ligi, kjer so si najverjetneje že priigrali napredovanje v izločilni del, za zdaj pa so v igri celo tudi za neposreden preboj v osmino finala, saj zasedajo sedmo mesto. Vrnitev Antonia Marina je prišla ob pravem času, španski strateg pa lahko v nedeljo zaradi dolge klopi spočije nemalo prvokategornikov, ki so v četrtek popeljali Olimpijo do zgodovinske zmage nad Larnejem (1:0). Zmaji bi si že s točko zagotovili jesenski naslov.

Olimpija je v konferenčni ligi po treh zmagah na imenitnem sedmem mestu. Foto: Aleš Fevžer

Mlinarje čaka že tradicionalno neugodno gostovanje. Proti zmajem so se v 1. SNL pomerili 21-krat, zmagali pa le dvakrat. Tokrat jih čaka jeklena obramba vodilnega prvoligaša, ki je na čelu z Matevžem Vidovškom prejela le pet zadetkov. Radomljani so na drugi strani dobili 21 zadetkov. Novembra so sicer odigrali le dva dvoboja in tako proti Mariboru kot tudi Muri ostali praznih rok.

1. SNL, 17. krog:

Petek, 29. november:

Sobota, 30. november:

Nedelja, 1. december:

