Pozor: atraktivne fotografije na Instagramu so lahko velika past #video

Ljubitelji narave in lepega tudi pozimi radi zahajajo v gore, kjer pa je zaradi zahtevnih in nepredvidljivih razmer, potrebna še večja previdnost kot običajno, sta danes na Krvavcu opozorila gorski reševalec Matjaž Šerkezi in inštruktor planinske vzgoje Franc Gričar.

Kljub temu, da v dolini še vedno "uživamo" v suhi jeseni, so razmere v visokogorju precej drugačne.

Slovensko visokogorje je že odeto v debelo snežno odejo (na Kredarici je več kot dva in pol metra snega), medtem ko so planinske poti na nekoliko nižjih predelih zaradi vlage in poledenele podlage spolzke, je trenutne razmere v gorah opisal strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije in gorski reševalec Matjaž Šerkezi.

Potencialna nevarnost: napihan sneg

Trenutno so razmere v sredogorju in visokogorju zelo različne, je opozoril Šerkezi. "Na Kamniško sedlo lahko pridete po kopnem, le zadnjih 200 metrov je pot mestoma poledenela in še temu se da varno izogniti, medtem ko v zračni razdalji 100 metrov stran za pot na Kokrsko sedlo potrebujete dereze in cepin, saj je pot zasnežena in pokrita z zbitim snegom in ledom."

Strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije in gorski reševalec Matjaž Šerkezi ter načelnik Vodniške komisije PZS in inštruktor planinske vzgoje Franc Gričar sta danes na Krvavcu predstavila trenutne razmere v gorah, pasti, ki prežijo na njihove obiskovalce in opremo, ki je v teh dneh za obisk gora obvezna. Foto: Manca Ogrin

Poudaril je, da je na področjih nad 1800 metri, kjer je stopnja nevarnosti snežnih plazov 2. stopnje po evropski petstopenjski lestvici, problematičen predvsem napihan sneg.

"Planinske poti in brezpotja so na tej višini poledeneli zaradi inverzije in nizkih nočnih temperatur. Severna pobočja, stene, grape, predvsem osojne strani, so zasnežene, sneg je trd, zbit in poledenel.

Na nižje ležečih predelih, predvsem v gozdu, nevarnost predstavlja suho listje, ki že samo po sebi drsi, pod njim pa se skrivajo mokre korenine in kamenje, ponekod tudi poledenela podlaga," je nanizal pasti, ki lahko zasenčijo planinsko izkušnjo.

Ko si na noge namestimo dereze, je potrebno pohodniške palice zamenjati s cepinom. V primeru padca, se je mogoče le tako zaustaviti. Foto: Manca Ogrin

Posebnosti gora v zimskem času - od krajših dni do zaprtosti koč

Posebnosti zimskega obiskovanja gora so po besedah Franca Gričarja, načelnika Vodniške komisije PZS in inštruktorja planinske vzgoje tudi krajši dnevi, zaprtost planinskih koč, sneg, močan veter in nizke temperature.

Opozoril je tudi na zmanjšano vidljivost v tem letnem času, ki neizkušenega planinca lahko hitro zapelje na napačno pot.

"Pokrajina postane povsod enaka, človeka zajame panika in hitro lahko pride do nesreče zaradi padca čez skalni skok ali zdrsa na mokri podlagi," je opozoril Gričar, ki planincem na poti v gore toplo svetuje uporabo čelne svetilke.

Izpostavil je tudi slabše vidne planinske poti, ki so pozimi prekrite z listjem ali snegom, zato je toliko bolj pomembno znanje iz orientacije, uporaba kakovostnega zemljevida, pomagate pa si lahko tudi z aplikacijo LocusMap na pametnem telefonu.

Obvezna oprema za varno pot v gore. Foto: Manca Ogrin

Kaj pozimi vzeti v gore? 1. Popolno zimsko opremo – cepin, dereze in čelado, ob obisku visokogorja tudi plazovni trojček.



2. Pred vsako turo preverite stanje opreme, snežne razmere na območju, kamor se odpravljate in odprtost planinskih koč. 3. Ne pozabite na dobre zimske planinske čevlje, gamaše za zaščito pred vdorom snega v čevlje, kakovostna oblačila, ki ščitijo pred vetrom, mrazom in vlago ter imajo dobre izolacijske lastnosti. 4. Zaščitite se pred močnim soncem, ne pozabite na rezervna oblačila in na dejstvo, da je pozimi dan krajši in da je večina planinskih koč zaprta, zaradi česar potrebujemo več tople tekočine in hrane v nahrbtniku. 5. Ne pozabite na izolacijsko steklenico, prvo pomoč, železno rezervo v obliki suhega sadja, oreščkov ali konservirane hrane. 6. Primerno se opremite in se podučite o uporabi opreme.

Ne samo kakovost opreme, tudi znanje njene praktične uporabe

Prav oprema, tudi če je najbolj kvalitetna, je lahko težava, je opozoril Šerkezi.

Zakaj? "Vse več planincev se v gore odpravi s primerno opremo, ne znajo pa je uporabljati oz. jo uporabljajo napačno.

"Dereze na nogah in pohodne palice v rokah, cepin v rokah brez rokavic, široke hlače, glava, ki ni pokrita s čelado, trakovi, ki visijo prek kolen, navezava na vrv z napačnim vozlom ali naveza dveh planincev brez varovanja, lavinska žolna na vrhu oblačil ali v nahrbtniku, z derezicami na vrh Grintovca … vse to so smrtne in nevarne kombinacije, ki se jih neizkušeni ne zavedajo."

Foto: Manca Ogrin

Idilične, a nevarne objave na družbenih omrežjih

Šerkezi je opozoril tudi na nevarnost objav na družbenih omrežjih.

Kot je dejal, je zadnje leto opaziti, da določeni posamezniki, ti. influeserji, preventivo v gorah izkoriščajo za promocijske namene in na ta način oglašujejo določene izdelke in opremo.

"V večini so njihovi nasveti plod predelave novic PZS in Gorsko-reševalne zveze Slovenije, vendar vzeti iz konteksta in napačno predstavljeni, saj jih prek videovsebin ali fotografij v večini predstavljajo 'influencerji' brez planinskega znanja ali pa njihove izkušnje temeljijo zgolj na nekaj turah ali obiskih tečajev varnejše hoje," opozarja Šerkezi, kio svetuje tudi posebno pozornost pri izbiri gorskih vodnikov, ki za to niso posebej kvalificirani.

Letos že 587 reševalnih akcij, lani v vsem letu 537



Gorski reševalci so do 10. desetega decembra letos izpeljali že 587 reševalnih akcij (lani jih je bilo v vsem letu 537), od tega 41 s smrtnim izidom (lani 31).

Za obisk visokogorja uporabite 10- ali 12-zobe gorniške dereze (levo), medtem ko so mini derezice (desno) na strmem terenu smrtno nevarne. Foto: Manca Ogrin

Se podajate v visokogorje? Obvezne so gorniške dereze, ne derezice

Opozoril je tudi pred napačno uporabo derez in derezic. "Za obisk visokogorja so edina pravilna izbira 10- ali 12-zobe gorniške dereze, medtem ko razne mini derezice, verige in druge gumijaste izpeljanke, ki so pravi modni hit v zadnjih letih, sodijo v mesto in na bolj položne terene, saj nimajo prvih zob in niso primerne za resnejše gorniške ture.

Žal so lani botrovale tudi smrti planinke na Grintovcu," je še enkrat poudaril Šerkezi, ki je prikazal nevarnost mini derezic ob rabi na neustreznem terenu. Te se lahko na strmini snamejo s čevljev, to pa lahko povzroči zdrs.

Foto: Manca Ogrin