Pohodniške poti za vsakogar: lepi razgledi in okusna hrana

Poletne počitnice se počasi iztekajo, in če ste med tistimi, ki si boste zadnji teden pred šolo vzeli prosto in čas preživeli z vašimi šolarji, vam ponujamo nekaj idej za enodnevni izlet v hribe. Slovenija ponuja številne pohodniške poti, ki so primerne tako za majhne kot malo večje. Lahko so odličen način preživljanja skupnega časa, hkrati pa lahko poskrbijo za poglobitev družinskih vezi ob prijetni aktivnosti v naravi. V nadaljevanju boste našli pet zanimivih predlogov, ki bodo navdušili tudi otroke.

Vabimo vas k sodelovanju v fotonatečaju Najlepši trenutki. Delite z nami svoje družinske fotografije s hribov. Osvojite lahko nočitev z zajtrkom za štiri osebe na eni od slovenskih planinskih koč, brisačo iz mikrofibre ali prenosno baterijo. Opravite katerega izmed predlaganih izletov ali pa se odpravite na hrib, ki ga že dlje časa želite osvojite, delite fotografijo z vrha in z malo sreče osvojite nagrado.

Slap Orglice

Slap Orglice v Kamniški Bistrici Foto: Shutterstock

Slap Orglice je 40 metrov visok slap, skrit v dolini hudournika Kamniška Bela. Pot do njega je prava naravna oaza, ki jo obdaja čudovit gozd. Večji del poti sledi toku Kamniške Bele, kar otrokom omogoča raziskovanje okolice, opazovanje naravnih lepot, najpogumnejši pa se v hladnem potoku lahko tudi osvežijo. Zadnji del poti je nekoliko bolj skalnat in pripelje prav do tolmuna, v katerega se izliva slap.

Čeprav je slap najimpozantnejši spomladi ali po obilnem deževju, ko je v strugi več vode, pa tudi poleti, ko je vode manj, ponuja prijeten in osvežujoč izlet. Izhodišče za pot se nahaja v dolini Kamniške Bistrice, kjer se pri smerokazu za slap Orglice začne lahek vzpon skozi gozd. Pot do slapa traja približno 50 minut.

Slivnica

Pogled s Slivnice na Cerkniško presihajoče jezero Foto: Shutterstock

Slivnica je priljubljena destinacija za pohodnike, ki iščejo lažji vzpon s čudovitimi razgledi. Nahaja se nad Cerkniškim jezerom in ponuja panoramske poglede na okoliško pokrajino ter znamenito presihajoče jezero, ki v različnih vremenskih pogojih pričara prav posebno doživetje.

Pot na Slivnico je primerna za družine z otroki, je dobro označena in ni preveč zahtevna, do vrha boste potrebovali uro in 40 minut zmerne hoje. Na vrhu Slivnice se lahko v družbi coprnice Uršule okrepčate, posladkate in uživate v razgledu. Otrokom lahko med vzponom pripovedujete legende o čarovnicah, ki naj bi prebivale na Slivnici, in jim pojasnite zgodovino cerkniškega območja.

Kriška gora

Velika gugalnica na Kriški gori je zelo oblegana. Foto: Siol.net/ A. P. K.

Kriška gora, priljubljena pohodniška točka nad Tržičem, ponuja čudovito doživetje za vse družinske člane. Pot je dovolj zahtevna, da ponudi pravo pohodniško izkušnjo, a je hkrati primerna tudi za mlajše otroke, s katerimi boste v dobri uri in pol osvojili vrh. Od tam se odpira osupljiv razgled na Ljubljansko kotlino in druge vrhove.

Po poti skozi gozd je nekaj klopic, kjer lahko naredite kratko pavzo za požirek vode ali malico. Domiselno so poimenovane po članih planinskega društva, ki so prispevali k razvoju poti. Na vrhu vas pričaka koča na Kriški gori, ki je med pohodniki priljubljena zaradi svoje domače kulinarike. Tu si privoščite pravo gorsko kosilo ali priljubljene domače štruklje, ki jih imajo mnogi za najboljše v tem delu Slovenije.

Poleg koče je še ena atrakcija, ki bo še posebej navdušila otroke – velikanska gugalnica, na kateri se zazibate s pogledom na Alpe in občutite, kako je leteti. Ob lepem vremenu boste z vrha koče opazovali tudi vzletanje padalcev in njihov polet proti dolini.

Čemšeniška planina

Pogled na zasavske hribe Foto: Shutterstock

Čemšeniška planina velja za najlepšo planino v Zasavju in vas bo očarala s svojo lepoto, dostopnostjo in zanimivimi zgodbami, zaradi katerih bo pohod še bolj pravljičen. V 45 minutah je dostopna iz Prvin in je kot nalašč za najmlajše. Če iščete daljšo in nekoliko zahtevnejšo pot, priporočamo izhodišče v Čemšeniku, od koder bo pohod trajal približno uro in pol. Ta pot je primerna za starejše otroke in vse, ki iščejo malo večji izziv.

V koči na vrhu Čemšeniške planine se lahko okrepčate z okusnimi jedmi na žlico. V bližini je velik travnik, poln igral, ki bodo otroke zaposlila in jim omogočila, da sprostijo morebitno odvečno energijo. Za starše pa je to priložnost, da se sprostijo in uživajo v prelepih razgledih na zasavsko pokrajino.

Čemšeniška planina skriva tudi svojo pravljično stran. Po legendi je na južni strani planine nekoč bival strašni zmaj v velikem jezeru, ki naj bi se včasih tako razjezil, da je voda s pobočja drla v dolino kot plaz. Sledi "zmajevih peruti" so po močnem deževju videli v bližini Kozonovega grabna, kar še danes buri domišljijo.

Pikov vrh

Razgledni stolp na Pikovem vrhu poskrbi za lep razgled na vrhove. Foto: Shutterstock

Pikov vrh je eden od čudovitih vrhov nad Črno na Koroškem. Prijeten polurni pohod vas pripelje do razglednega stolpa na Pikovem vrhu, od koder se odpre lep razgled na mogočne vrhove v okolici. Če iščete večurno pohodniško izkušnjo, se lahko na Pikov vrh povzpnete tudi iz Črne na Koroškem ali Mežice.

Malo pod vrhom stoji koča, ki je odprta od četrtka do nedelje in, kot pravijo njeni obiskovalci, ponuja najboljši štrudelj. Iz koče na Pikovem vrhu lahko izberete tudi druge izletniške poti, ki vas vodijo na Veliki vrh, Šumanovo sedlo ali celo mogočno Peco. Vsaka od teh ponuja lepe razglede in možnosti za nadaljnje raziskovanje čudovite koroške pokrajine.

Vsak izmed teh izletov ponuja nekaj posebnega, pa naj gre za čudovite slapove, prelepe vrhove ali slikovite razglede. Izleti v hribe so več kot le priložnost za gibanje – so tudi priložnost za raziskovanje narave, zgodovine in kulture, ki jo lahko otroci spoznavajo skozi lastne izkušnje. Pred začetkom šolskega leta je to idealna priložnost, da skupaj z otroki ustvarite nepozabne spomine in se povežete kot družina.