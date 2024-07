Pošljite družinsko fotografijo s hribov in osvojite nagrado

Planinarjenje ni le odlična oblika telesne aktivnosti, temveč tudi priložnost za krepitev družinskih vezi in ustvarjanje nepozabnih skupnih spominov. Vzemite si čas za družinske izlete v hribe ali gore in ujemite te dragocene trenutke v objektiv. Delite z nami svoje najlepše družinske fotografije iz slovenskih hribov in sodelujte v nagradnem fotonatečaju.

Vsi, ki boste poslali družinsko fotografijo s hribov, boste vključeni v žrebanje, v katerem bomo podelili 12 bonov za nočitev za štiri osebe v eni od spodaj naštetih planinskih koč.

Nagrade:

Dom na Peci: en bon za nočitev z zajtrkom za 4 osebe

Dom planincev Logarska dolina: en bon za nočitev za 4 osebe

Koča na Golici: en bon za nočitev z zajtrkom za 4 osebe

Planinski dom Kumer: en bon za nočitev z zajtrkom za 4 osebe

Planinski dom na Kofcah: en bon za nočitev z zajtrkom za 4 osebe

Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih: en bon za nočitev za 4 osebe

Poštarski dom na Vršiču: en bon za nočitev z zajtrkom za 4 osebe

Tumova koča na Slavniku: en bon za nočitev z zajtrkom za 4 osebe

Zavetišče v Hudičevem borštu: štirje boni nočitev za 4 osebe