Do 21. junija lahko v okviru akcije Naj planinska pot glasujete za eno od osmih predlaganih planinskih poti, potrebnih vzdrževalnih posegov. Zmagovalka akcije bo prejela sredstva za obnovo. Lani so na ta račun obnovili zahtevno planinsko pot čez Plemenice na Triglav.

Do 21. junija lahko v okviru akcije Naj planinska pot glasujete za eno od osmih predlaganih planinskih poti, potrebnih vzdrževalnih posegov. Zmagovalka akcije bo prejela sredstva za obnovo. Lani so na ta račun obnovili zahtevno planinsko pot čez Plemenice na Triglav. Foto: Mediaspeed

V Sloveniji imamo 10 tisoč kilometrov planinskih poti, za katere skrbi nekaj več kot 800 markacistov, kar je bistveno premalo, da bi planinske poti lahko sproti vzdrževali, za nameček je to velik finančni zalogaj, ki bremeni mnogokrat skromne blagajne planinskih društev.

Da bi reševanje težav olajšali, so se pri Zavarovalnici Triglav pred štirimi leti v okviru vseslovenske akcije Očistimo naše gore skupaj s Planinsko zvezo Slovenije odločili za zagon akcije naj planinska pot, v kateri lahko glasujete za svojo najljubšo med predlaganimi potmi, ki so najbolj potrebne obnove.

Lani so v okviru akcije Naj planinska pot obnovili planinsko pot, ki iz Luknje preko Plemenic vodi na Triglav. Foto: Mediaspeed

Zavarovalnica bo markacistom predala sredstva za obnovo tiste poti, ki bo prejela največ glasov. Lani so na ta način obnovili priljubljeno Bambergovo pot, ki z Luknje čez Plemenice vodi na Triglav.

Letos je v izboru Naj planinska pot 2021 osem planinskih poti. Med njimi so tehnično zahtevne in lažje dostopne pohodniške trase.

Opozorilo: Gre za poti, ki so močno dotrajane ali celo zaprte, zato priporočamo, da se do obnove nanje ne odpravljate.

Glasovanje za Naj planinsko pot 2021 poteka od 10. 5. 2021 do 21. 6. 2021.

Izbor planinskih poti, ki najbolj potrebujejo obnovo:

Kranjska koča na Ledinah–Koroška Rinka

Planinska pot na Koroško Rinko je ena od najlepših, pa tudi najzahtevnejših zavarovanih poti v skupini Grintavcev. Za planinsko pot, ki je od leta 2018 zaprta, skrbi PD Kranj. Pred ponovnim odprtjem poti bo treba obnoviti dostopno pot skozi melišča, nadomestiti izpuljene kline in skobe. Zamenjati bo treba potrgane in dotrajane jeklenice, očistiti in zaščititi izpostavljena mesta skalnih in gruščnatih podorov ter pot na novo označiti.

Foto: Tine Marenče

Jubilejna planinska pot Vršič—Zadnje Plate—Prisojnik skozi zadnje okno

Tudi Jubilejna planinska pot, ki se začne pri Poštarskem domu na Vršiču, vodi pa med drugim tudi skozi atraktivno znamenitost zadnjega okna, prek Zadnjega Prisojnika in naprej na Prisojnik, je trenutno zaprta.

Zaradi varnosti bo treba zamenjati potrgane jeklenice in druga varovala, prav tako pa sta nujna čiščenje in označitev poti. Pot spada pod okrilje Planinskega društva Pošte in Telekoma Ljubljana.

Foto: Matej Planko

Pekel–Rjavina–Dom Valentina Staniča–pot čez Rž—Kredarica

Obnove je potrebna tudi atraktivna pot od Pekla do Kredarice. Med obnovitvena dela na planinski poti, za katero skrbi PD Javornik Koroška Bela, sodi zamenjava dotrajanih varoval, obnovitev varoval, sanacija podora in označitev poti.

Foto: Dušan Klinar

Matkov kot–Matkov Škaf

Varnostnih posegov je nujno potrebna tudi planinska pot od Matkovega kota do naravne znamenitosti Matkovega Škafa (gre za snežno konto iz snežnih plazov) pod stenami Mrzle gore. Pot želijo dodatno zavarovati na dostopu do Škafa z jeklenico in erozijskimi zaščitami. Skrbnik planinske poti je PD Solčava.

Foto: PD Solčava

Okrešelj–Mrzla gora

Na zahtevnejšem delu poti od Okrešlja do Mrzle gore je potrebno namestiti nova varovala, zamenjati dotrajana varovala, nadgraditi 20 metrov varovanja z jeklenicami, očistiti in označiti pot. Za planinsko pot skrbi PD Celje Matica.

Foto: Franc Šinko

Iška–Veliki Ločnik

Tudi planinska pot Iška–Veliki Ločnik, ta je ena od možnosti, ki jo ubere Evropska pešpot E6, potrebuje obnovo. Planinska zveza Slovenije bi sredstva uporabila za čiščenje in nadelavo poti, označitev ter za postavitev usmerjevalnih tabel.

Kamniška Bistrica–Presedljaj–Korošica

Planinska pot od Kamniške Bistrice preko Presedljaja do Korošice, za katero skrbi PD Domžale, je trenutno zaprta zaradi plazu z Rzenika. Predvidene so nadelava spremenjene trase zaradi plazu, oprema poti z lesenimi in drugimi varovali, erozijskimi zaščitami ter označitev poti.

Foto: STA

Ruše–ob potoku Lobnica–slap Šumik–Bajgot

Na zahtevnejšem delu planinske poti, ki od Ruš vodi ob potoku Lobnica do slapu Mali in nato še Veliki Šumik, ta velja za enega od najmogočnejših slapov v Sloveniji, je treba prenoviti lesena in kovinska varovala, ter očistiti in označiti pot.

Za del poti, ki je označen kot zahtevna planinska pot, skrbi PD Ruše, sicr pa je večina trase označena kot lahka planinska pot.

Foto: PD Ruše

Do zdaj so bile v okviru akcije obnovljene tri planinske poti. Leta 2018 krožna planinska pot od Planine Blato, mimo Planine pri Jezeru, Dednega polja in Vrat do Prehodavcev in Dvojnega jezera, pa nazaj čez Štapce, Ovčarijo, Planino pri jezeru do Blata, leto pozneje je bila na vrsti Rečiška krožna pot, lani pa Bambrgova.

Preberite še: