Dobra novica za ljubitelje gora: obetajo se pozitivne spremembe

Na to planinci kar malo pozabijo, so le kritični, kadar tega ni

Poslanka državnega zbora Mateja Udovč (SMC) je s koalicijskimi partnerji in poslancema narodnih skupnosti v parlamentarno proceduro vložila predlog novele Zakona o planinskih poteh, ki naj bi zagotovil sistemski vir financiranja vzdrževanja planinskih poti in delo markacistov. Predlagatelji pričakujejo, da bo ministrstvo, pristojno za turizem, na letni ravni za te namene zagotovilo okoli 400.000 evrov.

Mreža planinskih poti je razpredena po vsej Sloveniji, skupna dolžina vseh planinskih poti znaša nekaj čez 10 tisoč kilometrov. Zanje skrbijo planinska društva, skrb za urejanje, čiščenje in označevanje pa je na plečih markacistov.

Urejanje poti je bilo do zdaj prepuščeno društvom, donatorjem in občinam, z vloženim predlogom zakona o planinskih poteh pa naj bi bilo poskrbljeno tudi za sistemski vir financiranja za vzdrževanje planinskih poti.

Foto: STA

Kaj prinaša predlog novele?

Novela bo uredila usposabljanje in licenčno izpopolnjevanje markacistov in zagotovila ustrezna opremljenost za varno delo.



Ministrstvo, pristojno za turizem, bo iz državnega proračuna zagotovilo sredstva za vzdrževanje in označevanje planinskih poti. Predlagatelji pričakujejo, da bo za te namene letno zagotovilo okoli 400.000 evrov. Navedeni znesek se bo prilagajal dejanskim razmeram in zahtevam ter drugim okoliščinam.

Da se sredstva ne bi porabljala nenamensko, so po besedah poslanca NSi Andreja Černigoja v predlog novele zakona zapisali tudi varovalke, ki bodo zahtevale zelo pregledno in jasno porabo javnih sredstev. Ker so za leti 2021 in 2022 že sprejeti proračuni države in lokalne skupnosti, se uporaba določb zakona zamika na začetek proračunskega leta 2023, so sporočili s PZS.

Tomaž Lisec(SDS), Jože Rovan(PZS), Mateja Udovč(SMC) in Andrej Černigoj (NSi) ob predstavitvi pobude. Foto: Planinska zveza Slovenije

Udovčeva: Velik dan za planinstvo

Poslanka SMC Mateja Udovč, sicer planinska vodnica PZS, je ob tem poudarila, da se planinska društva največkrat financirajo z lastnimi sredstvi, njihovi člani pa svoje delo opravljajo prostovoljno. Po drugi strani pa "ljudje, ki hodijo v gore, tega pogosto ne opazijo in se niti ne zavedajo, kdo je opravil sanacijo poti, kdo jo je markiral, se le kritični, če ni narejeno. Sama ocenjujem, da je danes velik dan za planinstvo, saj so bili markacisti prepogosto prezrti," je dejala ob vložitvi pobude.

Dodala je še, da bo Knafelčeva markacija prihodnje leto praznovala 100 let, markacisti pa vsaj tako dolgo niso dobili zadostnega državnega denarja.